Activista judío propalestino al "Post": Como judío, no estás obligado a apoyar a Israel

Adam Grunbaum ha pasado toda su vida en Nueva York, pero en el último año ha participado en 20 manifestaciones contra la guerra de Gaza” y fue detenido una vez como miembro de Jewish Voice for Peace.

Ex director de instituto y abogado en ejercicio, Grunbaum había crecido en un hogar sionista laico y había seguido un curso intensivo de un año sobre Israel en el Amherst College. Nunca ha estado en Israel.

“Israel era una especie de fact… Era el lugar al que podíamos ir si las cosas se ponían terribles,” dijo Grunbaum en una conversación de Zoom con The Jerusalem Post este mes.

También dijo que fue educado en la idea de que las Naciones Unidas son una institución antisemita, y que lo creyó durante un tiempo. Su familia llegó a Estados Unidos en la década de 1840, como banqueros adinerados procedentes de Alsacia, en el este de Francia, junto a Alemania y Suiza.

Reflexionó sobre su activismo contra la guerra de Gaza y su participación en una de las organizaciones judías de base más destacadas que organizan protestas propalestinas por todo Estados Unidos. INMEDIATAMENTE DESPUÉS del ataque de Hamás del 7 de octubre, incluso antes de que las FDI iniciaran su operación terrestre en Gaza, Jewish Voice for Peace ya hacía un llamamiento para ‘Detener el genocidio de palestinos.’ (credit: Jewish Voice for Peace/X)

La Voz Judía por la Paz (JVP) se describe a sí misma como “la mayor organización judía progresista antisionista del mundo”, según su página web.

“Estamos organizando un movimiento de base, multirracial, interclasista e intergeneracional de judíos estadounidenses en solidaridad con la lucha por la libertad palestina, guiados por una visión de justicia, igualdad y dignidad para todas las personas” dice junto a una pancarta en la que se lee “Sionismo ≠ Judaísmo”.

“Después del 7 de octubre, creo que fue cuando volví a suscribirme al JVP. Fui miembro hace muchos años ”no recuerdo exactamente cuándo ”pero fue poco después de que comenzaran los bombardeos de Gaza y el horror del 7 de octubre, estaba por un lado, pero estaba claro que la respuesta de Israel iba a ir más allá de la autodefensa,” comenzó.

“Hubo varias marchas, concentraciones y protestas, y el JVP fue con el que me sentí más cómodo.”

Cuando le preguntaron por qué, dijo, “Estaba claro que no iban a ser antisemitas, y además encajaba con mi política en torno a Israel.

“Yo estaba orientado hacia una solución de un solo Estado, libertad para todos e igualdad de derechos para todos, que sigo pensando que es lo ideal” y ese Estado “podría seguir siendo una patria judía– pero no creo que tenga que ser un Estado mayoritariamente judío y no creo que tenga que ser un Estado que practique el apartheid", explicó Grunbaum sobre su política israelí.

“En este momento tras el 7 de octubre, y a medida que las cosas han ido empeorando, cualquier cosa que detenga la matanza ahora mismo me parece bien” y si es una solución de dos Estados lo que la gente piensa que es la mejor ruta hacia allí, aunque no creo que sea un gran plan, me parece bien.

El apartheid se define en términos generales como la política oficial de segregación y discriminación política, social y económica contra la mayoría no blanca de la República de Sudáfrica. Incluso cuando se aplica la definición a judíos y árabes en Israel, los dos grupos de personas no están segregados, y los israelíes árabes disfrutan de oportunidades y derechos ante la ley en igualdad de condiciones que sus homólogos judíos.

Sin obligación de apoyar a Israel como judío

“Creo que Israel… tiene obviamente un gobierno de derechas ” y parece estar dominado dentro de la población por una perspectiva supremacista judía etnonacionalista cada vez más conservadora, lo que creo que ha dado lugar a que persiga políticas y acciones que son malas para todos, incluidos los judíos de Israel, pero obviamente esa es una decisión que los judíos de Israel pueden tomar” dijo Grunbaum. Pero como judío estadounidense, no me siento obligado a apoyarlo: Me opongo a ello".

Cuando se le preguntó qué le hizo volverse contra el sionismo, dijo: "Cuando llegué a la universidad, hice un curso de un año sobre la historia de Israel impartido por un neoconservador muy inteligente y encantador, Gordon Levin, que defendía firmemente a Israel".

El curso fue en 1988, y recordó que fue justo cuando se estaban abriendo los archivos militares y Benny Morris empezaba a escribir sus primeros libros sobre el tema. Después de graduarse, Grunbaum empezó a leer algunos de los nuevos estudios. Me di cuenta de que lo que me habían enseñado era inexacto y había oscurecido los orígenes del Estado y de la Nakba, que en árabe significa catástrofe, en referencia al desplazamiento masivo y la desposesión de los palestinos durante la guerra árabe-israelí de 1948, y el hecho de que no era una tierra sin gente, que es más o menos lo que me habían enseñado", dijo.

Después de ingresar en la facultad de Derecho en 1999, conoció a algunos palestinos y a personas que no eran judíos sionistas, y se dio cuenta de que ocurrían más cosas de las que había comprendido hasta entonces. Fue entonces cuando empecé a alejarme del sionismo y a acercarme a la gente con la que me relacionaba en la facultad de Derecho", afirmó.

En cuanto a las Naciones Unidas, “Con los años he llegado a comprender que la mayor parte de la animosidad de la ONU hacia Israel es hacia la última colonia que existe y que la ONU está creada para acabar con la era colonial. La ONU aprobó una resolución tras otra sobre Sudáfrica y creo que es algo análogo", dijo.

GRUNBAUM DIJO al Post que, puesto que Israel tiene la mayoría del poder y es el que ha mantenido "el statu quo", es la parte que tiene la responsabilidad de ponerle fin. En la conversación, no se responsabilizó a la Autoridad Palestina ni a ningún dirigente palestino de mejorar la situación de su pueblo.

Cuando se le preguntó si la mayoría de la gente del JVP estaba de acuerdo con él en estas cuestiones. Recordó que en el grupo existe una seria orientación izquierdista y hacia el comunismo, aunque él mismo no suscribe esa ideología. Parecía ser un miembro más moderado del JVP.

Grunbaum declaró que no estaba de acuerdo con las declaraciones que hizo el JVP después del 7 de octubre. Según la ADL, el JVP hizo pública una declaración tras el 7 de octubre en la que afirmaba que “el origen de toda esta violencia” era “el apartheid y la ocupación israelíes” y la complicidad de Estados Unidos en esa opresión.

En entrevistas, la directora ejecutiva del JVP, Stefanie Fox, y su directora de Acción Política, Beth Miller, afirmaron que Israel era la “causa fundamental” de la violencia. La destacada activista del JVP Ariel Koren dijo que creía que las acciones de Hamás eran coherentes con el derecho de los palestinos a resistir. En varios casos, el JVP o asistentes y oradores en sus mítines han expresado su apoyo explícito al terror contra Israel o incluso antisemitismo manifiesto. La ADL puso como ejemplo el caso de JVP DC Metro, que compartió un post en Instagram promocionando Resistance News Network, un canal radical antisionista en inglés en Telegram e Instagram que, según la ADL, "promueve la violencia y el terrorismo contra Israel".

Grunbaum se puso en contacto con otros dos miembros de JVP para ver si también estarían interesados en hablar con el Post antes de su entrevista, pero ninguno respondió. El Post también se puso en contacto por separado con la propia organización en dos ocasiones y nadie respondió. Sin embargo, dijo que en lo que respecta al trato a los palestinos y a la igualdad de derechos para ellos, todos están de acuerdo.

EN MANIFESTACIONES por todo Estados Unidos y Europa se ha visto a manifestantes corear: Liberar Palestina del río al mar; La resistencia se justifica cuando un pueblo es ocupado; Globalizar la Intifada; y Revolución de la Intifada. El Post preguntó a Adam qué piensa de estos cánticos que se gritan en las mismas protestas a las que él asistió.

Ningún problema con los cánticos de "del río hacia el mar"

“Ninguno de los lemas es para mí antisemita o problemático,” comenzó Adam. “Pueden serlo, sin duda, pero la gente que conozco y con la que hablo en el JVP y en otros lugares que utilizan esos lemas creen en alguna solución de las que he descrito. “Del río al mar [significa] que la gente debe tener libertad dondequiera que vaya. “La resistencia está justificada’ es difícil de discutir para cualquiera que crea en los ideales anticoloniales contra la ocupación. Bajo la ocupación, [los palestinos] tienen derecho a resistir.

A continuación especificó: “Eso no significa que no se apliquen las leyes de la guerra o que lo que hizo Hamás el 7 de octubre estuviera justificado, pero sí significa que ciertamente la Primera Intifada estaba justificada y que la gente que está bajo ocupación militar tiene derecho a oponerse a ella y la gente de Cisjordania y Gaza está bajo ocupación.

Intifada es un término ambiguo. ¿Creo que los atentados suicidas en los autobuses de Tel Aviv son aceptables? No. ¿Creo que tirar piedras a los soldados de las FDI en Gaza y en Cisjordania es aceptable? Sí.

“En la medida en que intifada no tiene un significado definido aparte de sacudirse la opresión de un ocupante se puede argumentar que la revolución intifada es aceptable,” añadió.

El Post preguntó a dos historiadores si las dos intifadas, la primera entre 1987 y 1993, y la segunda entre 2000 y 2005, podían ser vistas como resistencia, o si cualquier terrorismo palestino puede ser etiquetado como resistencia, y cada uno tuvo perspectivas diferentes, aunque ninguno negó que las intifadas fueran terrorismo.

“La Primera Intifada tuvo que ver con la comprensión de los palestinos locales que estaban siendo presionados por las autoridades israelíes,” dijo el profesor Eyal Zisser, vicerrector de la TAU y profesor del departamento de Historia de Medio Oriente y del Centro Moshe Dayan de Estudios de Medio Oriente. Dijo que la primera intifada se produjo en un momento en que los palestinos estaban gobernados por el gobierno militar, y fue el comienzo de “el proyecto de asentamientos.”

Dijo que había un sentimiento en la sociedad palestina de que la presencia israelí es para siempre, que Israel se anexionaría Cisjordania, y nadie pensaba en ofrecer a los palestinos la ciudadanía israelí. Caracterizó la primera Intifada como una resistencia a esto, y no fue demasiado violenta, sobre todo “lanzando piedras, rara vez se utilizaron armas, y [hubo] pocas víctimas.”

LA SEGUNDA Intifada fue diferente, porque el proceso de paz de Oslo estaba en marcha, así como un camino hacia un Estado palestino, dijo el Dr. Zisser. “La pregunta que hay que hacerse es si esto fue [producto del ] resentimiento, un esfuerzo por imponer un Estado palestino en Cisjordania o si formaba parte de una visión mayor para cambiar la ecuación y desafiar la existencia de Israel. Cada una de estas explicaciones tiene su espacio, sus declaraciones, sus actividades sobre el terreno, suele ser una mezcla. Diferentes personas querían cosas diferentes".

“Estoy familiarizado con la respuesta israelí a la no violencia en los territorios ocupados, y es difícil argumentar que si sólo los palestinos fueran no violentos las cosas serían muy diferentes", dijo Adam. “Cuando los palestinos han intentado la no violencia se han encontrado con balas de francotirador", añadió.

El historiador y ex embajador israelí en EE.UU. Michael Oren afirmó que el terrorismo ha sido “parte integral de la lucha palestina contra el sionismo y posteriormente contra el Estado judío” y puso como ejemplos la masacre de Hebrón de 1929 y las masacres de 1920 y 1921. El terrorismo se vincula con mayor frecuencia a motivaciones religiosas, a la mentira de que los sionistas israelíes o los judíos amenazan un lugar sagrado musulmán típicamente Al Aqsa,” dijo Oren.

Añadió que ha habido organizaciones terroristas que no eran religiosas, entre ellas el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, cada una de las cuales tenía ideología comunista.

Incluso cuando se le preguntó si el terrorismo podía considerarse resistencia en cualquiera de estas circunstancias, respondió: "Comenzó antes de la creación de Israel, así que ¿resistencia a qué? La gente a la que masacraron no eran sionistas, eran judíos ortodoxos que no eran sionistas o eran antisionistas.

El Post preguntó a Adam qué sabía sobre la historia de los mizrahim en Medio Oriente antes de Israel y sobre la situación de los judíos en la tierra de Israel antes de 1948.

“Un buen amigo mío es israelí sefardí y su padre es egipcio y enseña historia en una de las escuelas con las que trabajo,” comenzó. “Su familia habla de haber sido refugiada dos veces. Ciertamente, lo que yo entiendo de la experiencia judía bajo los otomanos y en el mundo musulmán es que había preferencias por los musulmanes y que los no musulmanes eran tratados como ciudadanos de segunda clase, aunque no sin derechos. Había muchos judíos que ocupaban altos cargos en el gobierno otomano y gozaban de privilegios. En la medida en que los judíos no eran tratados como ciudadanos de primera clase, era porque nadie que no fuera musulmán lo era, así que se les trataba de la misma manera que a los cristianos.

Luego comparó la situación de los judíos en Medio Oriente con la de los judíos en Europa, y sacó a colación que muchos judíos de Europa huyeron al imperio otomano en busca de un trato mejor. A continuación, dijo que sólo después de que se formara el Estado de Israel y “el Medio Oriente estaba agitado” hubo actos de violencia y un empuje para que los judíos abandonaran varios países.

Aclaré y le pregunté si pensaba que la vida antes de Israel para los judíos en Medio Oriente era tolerable. Me lo confirmó, aunque dijo que los judíos nunca han sido bien tratados en ningún sitio, ni siquiera en Estados Unidos.

Cuando se le hizo la misma pregunta sobre la situación de los judíos en Medio Oriente, el Dr. Zisser dijo: “Hay antisemitismo arraigado en el islam como hay antisemitismo arraigado en el cristianismo,” y dijo que la situación de los judíos bajo el islam era mucho mejor que en Europa. No obstante, afirmó que los judíos eran ciudadanos de segunda clase. En comparación con los cristianos de Medio Oriente, “a veces se trataba mejor a los judíos que a los cristianos porque no se les asociaba con enemigos occidentales y el número de judíos era muy reducido. En el siglo XIX se produjeron muchas masacres en Siria y Líbano contra cristianos y los judíos no resultaron heridos.

Oren, sin embargo, dijo: “No se puede generalizar sobre Medio Oriente. Hay periodos en los que a los judíos les fue bien. Sin embargo, entre 1942 y principios de la década de 1950 cientos de miles de judíos fueron desalojados sin provocación, y no ocurrió lo mismo con los cristianos. No se les echó de sus casas. Eso fue antes de la creación de Israel. El Farhud en Iraq tuvo lugar en 1942.

Creer que Israel comete crímenes contra la humanidad

Después de esta discusión, el Post preguntó a Adam si cree que Israel está cometiendo genocidio. “Es una pregunta difícil,” respondió. “Creo que Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad,” afirmó.

Luego añadió que cree que aunque en este momento un genocidio se considera el crimen de todos los crímenes, cree que los crímenes contra la humanidad deberían considerarse peores. Dijo que el problema de considerar un genocidio peor que los crímenes contra la humanidad es que el número de muertes no determina si una parte está cometiendo un genocidio, sin embargo es un factor a la hora de determinar si se están cometiendo crímenes contra la humanidad.

“No me importa cuál sea el término” declaró. “Creo que Israel está cometiendo graves crímenes contra la humanidad. Creo que la campaña de Israel en Gaza es aborrecible. Obviamente creo que el ataque de Hamás del 7 de octubre no estaba justificado y también contenía crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, pero creo que la respuesta ha ido más allá de cualquier cosa que pueda describirse razonablemente como autodefensa y parte de un proyecto en el que Israel parece estar embarcado” limpieza étnica en Gaza y Cisjordania.

Continuó diciendo: "Es difícil sostener que en Gaza se trata simplemente de la paz y la seguridad de Israel. Se habló del 7 de octubre como un acontecimiento único, y no como algo continuo.

“Hay unos 17.000 huérfanos. Es difícil imaginar que esos niños crezcan en un entorno estable en el que busquen soluciones pacíficas en el futuro. Entonces, ¿cuál es el plan para ocuparse de esos 17.000 niños para que Israel se sienta seguro teniéndolos cerca?”

La cifra de 17.000 es una estimación de UNICEF, aunque UNICEF admite que es imposible confirmar ninguna cifra precisa.

“Creo que genocidio es un término tan desencadenante para tanta gente, pero creo, al igual que la CIJ, que hay un caso plausible para ello.

Y creo que la campaña para continuar con la hambruna y la privación de suministros humanitarios encaja con ello. ¿Cuál es el fundamento de matar de hambre a la gente? Las primeras personas que mueren son los niños y las madres lactantes. Ellos no son la fuerza de combate. En respuesta a la justificación de la guerra como método de disuasión, Adam respondió: "La disuasión puede justificar cualquier cosa. Israel podría lanzar una bomba nuclear sobre Gaza y llamar a eso disuasión.