Cómo gestiona Israel la ayuda a Gaza: viajes "de postas" a los principales pasos fronterizos

A lo largo de la guerra actual, un tema recurrente ha sido la crítica abrasiva a Israel por no cumplir con su parte de facilitar ayuda humanitaria a Gaza a los cerca de 2,3 civiles palestinos.

El viaje que realizó a principios de esta semana con unidades de las FDI desde el Cruce de Kerem Shalom hasta el cruce de Rafah fue una mirada de cerca a la historia de la ayuda humanitaria, pero también puso de relieve algunas cuestiones críticas que la mayor parte del mundo ha ignorado y algunos dilemas que Israel ignora por su cuenta y riesgo.

Estos cruces han sido los puntos clave para la ayuda humanitaria a los civiles palestinos durante la mayor parte de la guerra, pero ha habido altibajos significativos en su uso.

Cuando los críticos israelíes afirman que las FDI impidieron que la ayuda llegara desde Kerem Shalom, están parcialmente en lo cierto y parcialmente equivocados.

Israel no se hizo un favor a sí mismo al comienzo de la guerra. El 'Post' viaja entre Kerem Shalom, los cruces de Rafah y el atolladero humanitario (crédito: YONAH JEREMY BOB)

Bloqueando y permitiendo la ayuda a Gaza

Mientras que del 7 al 11 o al 12 de octubre, Israel y las FDI tuvieron preocupaciones legítimas por matar, detener o expulsar a todos y cada uno de los invasores de Hamás del territorio israelí en el sur, del 11 al 12 de octubre hasta el 21 de octubre, no hubo casi nada. El 'Post' viaja entre Kerem Shalom, los cruces de Rafah y el atolladero humanitario (crédito: YONAH JEREMY BOB)

No sólo eso, sino que durante un breve período de días al comienzo de la guerra, Israel bloqueaba la transferencia de agua y decía que seguiría bloqueándola.

Al final, Israel dio marcha atrás bastante pronto y facilitó la transferencia de agua, y finalmente abrió el paso de Nitzana para una mayor variedad de ayuda humanitaria.

Pero esos primeros días y dos semanas establecieron un tono negativo a nivel mundial y proporcionaron forraje para los críticos mucho después de que Jerusalén estuviera a bordo con la ayuda humanitaria.

En cualquier caso, a partir del 21 de octubre, desde el cruce de Nitzana salieron 241 camiones durante el resto de ese mes, lo que significa una media de unos 70-80 camiones al día.

De forma similar, Egipto abrió el 21 de octubre el paso de Rafah, que había cerrado el 7 de octubre, permitiendo inicialmente la entrada de 20 camiones de ayuda al día, y saltando finalmente a unos 200 camiones diarios.

En noviembre, desde Nitzana salieron 2.615 camiones, un ligero aumento respecto a finales de octubre.

En diciembre, desde Nitzana había 2.479 camiones (manteniendo un ritmo similar de unos 80 camiones al día, pero a mediados de diciembre se abrió el paso de Kerem Shalom.

En enero, Kerem Shalom había superado a Nitzana con 2.614 camiones frente a 2.423 camiones para un total de más de 160 camiones al día procedentes de Israel. Durante la mayor parte del tiempo, desde entonces, Kerem Shalom ha sido la pieza más crítica en el lado israelí para la ayuda humanitaria a los palestinos.

El momento del gran cambio a Kerem Shalom y de la cantidad mucho mayor de camiones no fue una coincidencia.

Alrededor del mismo tiempo, las FDI lograron el control operativo sobre el norte de Gaza y tuvieron a Hamás a la fuga en Khan Yunis, incluso sofocando el fuego de cohetes. Esto creó unas condiciones mucho más seguras para distribuir la ayuda y durante más horas al día. También llevó a EE.UU. a presionar más a Israel para que se abriera más rápidamente.

Todo esto se sumó a la ayuda continua de Egipto a través del paso fronterizo de Rafah.

Para febrero, desde Nitzana salieron 1.039 camiones y desde Kerem Shalom salieron 1.941 camiones, un descenso del 40%, que las FDI achacaron a una mezcla de retiradas de la ONU, debido a la preocupación por la violencia, así como a manifestantes israelíes que obstaculizaron los traslados durante un periodo de dos semanas.

Finalmente, las FDI intervinieron para mantener alejados a los manifestantes israelíes y Jerusalén también llegó a un acuerdo con el Programa Mundial Completo para hacerse cargo de gran parte del programa de distribución de ayuda de la UNRWA.

Las FDI y el Ministerio de Defensa declararon en marzo y abril que el plan consistía en aumentar masivamente la ayuda y marginar a la UNRWA para que Hamás quedara fuera de la cadena alimentaria.

En otras palabras, tras haber derrotado militarmente a Hamás en el norte de Gaza y en la parte de Jan Yunis del sur de Gaza, Israel estaba listo para empezar a trabajar en la sustitución de Hamás como autoridad política que gestionara la vida de los gazatíes.

Israel razonó que mientras Hamás controlara la distribución de alimentos, controlaría física y emocionalmente a los gazatíes y su futuro.

Un elemento adicional en todo esto fue reemplazar a la UNRWA – la organización de la ONU más profundamente infiltrada por terroristas – por el Programa Mundial de Alimentos, la Cocina Central Mundial y otras organizaciones con “manos limpias”.

Es importante señalar que en abril, Rafah estaba permitiendo la entrada de 300 camiones al día, y que globalmente Israel estaba permitiendo un pico de alrededor de 500 camiones al día en un momento dado a través de una mezcla de Kerem Shalom, Nitzana, el recién reabierto cruce de Erez, desde Jordania, y abriendo el puerto de Ashdod a la ayuda.

Entonces llegó mayo.

Cuando Israel – después de un período de cuatro meses de alterar sus planes repetidamente para reducir la oposición de EE.UU. y Egipto – finalmente invadió Rafah – El Cairo cerró de golpe las puertas del paso fronterizo de Rafah.

Además, mientras las FDI invadían, el coronel de las FDI. Elbaz Ivri, coronel de las FDI y comandante de la Brigada del Néguev, dijo al Post esta semana que una gran multitud de palestinos se zambulló en la zona y se llevó toda la ayuda humanitaria restante, dejando la zona yerma.

Cuando el Post visitó el famoso paso fronterizo de Rafah esta semana, que había proporcionado hasta 300 camiones de ayuda al día a los civiles palestinos durante gran parte de la guerra, no sólo estaba cerrado, sino completamente deteriorado; parecía que había estado abandonado durante años.

Los escombros y la destrucción estaban por todas partes, aunque las grandes puertas exterior e interior del cruce seguían en pie.

La bandera egipcia ondeaba en la brisa caliente a sólo unos 50 metros de distancia y las torres de vigilancia egipcias miraban a nuestro equipo visitante. Pero aparte de eso, la zona que había sido un salvavidas para los palestinos estaba desierta.

No hay duda de que ha habido algunos días en el transcurso de la guerra en los que los combates entre Israel y Hamás interrumpieron el cruce de Rafah.

Pero ahora no hay ningún combate allí. No allí, y no en manzanas y manzanas o incluso barrios alejados.

Hamás puede haber puesto trampas explosivas en Rafah peor que en cualquier otra zona de Gaza, pero huyeron más rápido y de forma más completa que de cualquier otra zona.

El Post fue testigo y escuchó algunos impactos de munición y disparos desde la distancia, pero no ha habido ninguna razón por la que Egipto no pudiera abrir el paso de Rafah desde hace aproximadamente un mes.

El cierre de Rafah es una cuestión política para los egipcios.

Sorprendentemente, algunos altos oficiales de las FDI han expresado al Post su comprensión por la difícil situación de El Cairo.

Egipto ha dicho que sólo reabrirá el paso fronterizo de Rafah cuando haya palestinos operando en el lado de Gaza, de forma que no se les acuse de cooperar con una ocupación israelí de Gaza.

Esto podría ocurrir en algún momento, y gran parte del establishment de defensa israelí podría incluso apoyar tal iniciativa.

Pero mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu se oponga a cualquier tipo de participación de la Autoridad Palestina en Gaza, incluso a la creación de un Estado palestino, es probable que Egipto se mantenga firme y mantenga cerrado el paso fronterizo.

Durante varias semanas, funcionarios israelíes y occidentales temieron que esto pudiera provocar una nueva crisis humanitaria.

Pero a finales de mayo, Egipto accedió a desviar la ayuda humanitaria que se transportaba a su territorio desde todo el mundo hacia el paso fronterizo de Kerem Shalom.

El Post también pudo presenciar enormes cantidades de ayuda en Kerem Shalom.

Había enormes pilas de patatas, una variedad de frutas, agua y una serie de otros productos humanitarios básicos procedentes de un espectro de países.

La zona estaba atendida por palestinos locales que llevan gestionando la ayuda desde mucho antes de la guerra y que cuentan con la aprobación del Shin Bet.

Se mostraron bastante amables con el Post, aunque sólo hablaban árabe, y muy poco hebreo.

El coronel. Elbaz dijo que él y sus soldados se llevan muy bien con el equipo de ayuda humanitaria.

Pero el resultado final de la visita del Post a Kerem Shalom fue que se trata de una gran máquina bien engrasada.

Camiones específicos vienen a recoger productos seleccionados, mientras que otros recogen otras categorías de productos.

Cuando el Post estuvo allí, sólo había unas pocas docenas de camiones cerca para recoger la ayuda, pero fuentes de las FDI dijeron que los camiones se mueven alrededor de esa zona en diferentes momentos.

La crítica de que Israel está tratando de matar de hambre a los palestinos no es simplemente falsa – es descaradamente refutable para cualquiera que visite Kerem Shalom como lo hizo el Post y vea la enorme cantidad de suministros.

Puede haber algunos debates interesantes sobre lo que debería haber ocurrido entre el 11-12 y el 21 de octubre, pero no hay pruebas de que ningún grupo considerable de personas muriera de hambre durante ese período de tiempo (tampoco hay pruebas de que ningún grupo considerable de palestinos muriera de hambre en ningún momento de la guerra, aunque la situación alimentaria haya sido muy problemática en ocasiones.)

También puede haber algunas interesantes

Volviendo a los camiones observados por el Post, hay restricciones sobre a qué horas pueden llevar la ayuda de forma segura más adentro de Gaza son otra historia.

Y esa es también la parte más inquietante de la historia desde la perspectiva de Israel.

A pesar de que Israel se esfuerza por facilitar la entrada de ayuda humanitaria a los civiles palestinos a ambos lados de la frontera de Gaza y a pesar de sus esfuerzos por sustituir a UNRW por el PMA y WCK, fuentes de las FDI dijeron al Post que Hamás sigue interceptando finalmente el 100% de la ayuda.

Eso significa que Hamás sigue alimentando a toda Gaza, lo que significa que el proceso de destronarlos políticamente aún ni siquiera ha comenzado nueve meses después de iniciada la guerra, y tres meses después de que el PMA y la WCK fueran traídos para resolver el problema de la UNRWA.

Si el problema de la UNRWA está resuelto, pero Hamás sigue controlando los alimentos, se convierte casi en una nota a pie de página irrelevante.

Fuentes de las FDI, extraoficialmente, admitirán que esta cuestión es el elefante en la habitación, o en este caso el dilema que sigue teniendo la clave del destino de toda la Franja.

Esto también entra en un peligro aún más profundo.

En estos momentos, el mundo está proporcionando ayuda humanitaria a Gaza basándose en la premisa de que Israel se retirará en algún momento y algún híbrido de los palestinos y terceros países como los EAU, Egipto, EE.UU. y la UE intervendrán.

¿Pero qué pasa si eso tarda demasiado?

En algún momento, el mundo y los grupos de ayuda podrían volverse hacia Israel y decir: entregad Gaza o es vuestra, lo que incluye no sólo facilitar la ayuda, sino también pagar por ella.

Este es un escenario que Israel necesita evitar.

Mientras tanto, los críticos y los medios de comunicación mundiales deberían visitar los pasos fronterizos de Rafah y Kerem Shalom para ver de cerca la verdadera historia de la ayuda.

Algunos críticos pueden culpar a Israel de matar de hambre a los palestinos por antisemitismo, otros por las insensatas e insensibles declaraciones que Israel hizo en las dos primeras semanas de la guerra, otros porque una vez que ven que Israel mató a 37.000 civiles (aunque probablemente cerca del 40-50% eran combatientes), es más fácil creer que Israel también se rebajaría a morir de hambre.

Pero en parte se debe a que Netanyahu no habla de ello, temeroso de ser atacado por Betzaelel Smotrich e Itamar Ben Gvir por ser demasiado amable, o porque simplemente no han venido a ver la ayuda por sí mismos.

Las FDI están llevando ahora reporteros a todas las zonas relevantes. Los críticos y los medios de comunicación de todo el mundo deberían comprobar la verdadera historia de primera mano.