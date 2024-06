Grapevine 28 de junio de 2024: Saludo a las mujeres diplomáticas

NO HUBO fanfarria en Israel el 24 de junio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la Diplomacia, aunque puede que se haya observado en algunos círculos. El Día Internacional de la Mujer en la Diplomacia fue declarado en la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2022 en reconocimiento al papel crucial desempeñado por las mujeres en la configuración de las relaciones internacionales y la promoción de la paz.

La primera mujer embajadora de Israel fue Golda Meir, que en 1948 fue enviada a la Unión Soviética, donde permaneció menos de un año – pero al menos allanó el camino para que otras mujeres diplomáticas ascendieran al rango de embajadoras. Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando Esther Herlitz, que había desempeñado diversas funciones en el extranjero desde 1950, fue nombrada embajadora en Dinamarca. Mantuvo un interés permanente por Dinamarca durante el resto de su vida.

Al igual que Moscú fue el primer destino de una embajadora israelí, la embajada de Israel en Moscú también está dirigida hoy por una mujer: Simona Halperin, que presentó sus credenciales al viceministro de Asuntos Exteriores, Mijaíl Bogdánov, en enero de este año.

Halperin consiguió provocar el disgusto del Ministerio de Asuntos Exteriores al criticar la política del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en Oriente Próximo. Pero en una entrevista con Esty Perez Ben Ami, de KAN Reshet Bet, Halperin dijo que no se había hablado de volver a llamar al embajador ruso Anatoly Viktorov, ni había habido siquiera un indicio de pedirle que se fuera. Además, dijo, Rusia ha estado trabajando entre bastidores en los esfuerzos para asegurar la liberación de los rehenes en Gaza – y no sólo de los rehenes con ciudadanía rusa.

Sólo mujeres

■ AUNQUE YA HA PASADO SHAVUOT, con sus alimentos lácteos blancos y sus atuendos de tonos blancos, miles de mujeres vestidas de blanco, sin logotipos en sus camisetas ni banderas o pancartas que proclamen su afiliación a ningún grupo o movimiento, se manifestarán ante la Knesset el martes 2 de julio a las 15.00 horas. Los organizadores han estipulado que se trata de una manifestación sólo de mujeres en la que se pedirá el alto el fuego y el regreso inmediato de los rehenes. Se pide la asistencia de madres, abuelas, hijas y hermanas. Los israelíes se reúnen en Tel Aviv para la liberación de los rehenes de Gaza el 25 de noviembre de 2023 (crédito: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Por mucho que se aprecie la implicación de los manifestantes varones, se prefiere que se ausenten en esta ocasión. Un llamamiento al alto el fuego es como una llamada a la misericordia en favor de los rehenes. La palabra para misericordia en hebreo es rachmanut, que viene de la palabra para vientre – rechem. Así, un grito de misericordia está relacionado con el lugar donde una madre lleva a su hijo nonato.

No hay nada más puro e inocente que la entrada en el mundo de un bebé. El blanco es el color de la pureza– por eso se pide a todos que vengan vestidos de blanco. No es que los padres no tengan sentimientos tan profundos como las madres. Cuando hablan en la radio de sus hijos caídos o de sus hijos rehenes, se les quiebra la voz y algunos empiezan a llorar. Entrevistadoras como Keren Neubach y Esty Perez Ben Ami, que pueden ser realmente duras, son tan suaves y amables con estas personas, que resulta desgarrador escucharlas.

Un viaje a Israel

■ LLEVANDO SU característica sudadera con capucha y pantalones cortos, el senador estadounidense John Fetterman (D-Pennsylvania) , durante su primera visita a Israel, visitó esta semana a el presidente Isaac Herzog, quien se mostró realmente encantado de reunirse con un defensor tan sólido de Israel. Desde el 7 de octubre, Fetterman ha demostrado su solidaridad en sus redes sociales, en sus declaraciones públicas, en sus reuniones con las familias de los rehenes y en los retratos de rehenes que cubren las paredes de su despacho. A los progresistas que antes le consideraban de su calaña, no les gusta.

No es el Fetterman que conocían. Pero la comunidad judía de Pensilvania lo considera un héroe.

Siguiendo en parte el código de vestimenta informal de Fetterman, Herzog, aunque seguía llevando traje, se quitó la corbata y se desabrochó los botones superiores de la camisa. El símbolo del lazo amarillo de los rehenes estaba, como siempre, en la solapa de la chaqueta de su traje, y Fetterman lucía una pulsera azul que le habían regalado familias cuyos seres queridos fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre.

Fetterman dijo que no se quitaría el brazalete hasta que todos los rehenes hubieran sido devueltos a sus familias.

Cuando Herzog agradeció a Fetterman todo lo que había hecho en apoyo de Israel, Fetterman respondió: “En realidad, no creo que se me deba dar las gracias sólo por hacer mi trabajo. Ha sido una elección muy fácil y clara a lo largo de todo esto, a través de todo lo que su nación ha pasado después del 7 de octubre. Siempre he querido ser una voz muy coherente en todo esto.”

Herzog en el Norte

■ RECORDANDO la pernoctación en abril de 1996 en un refugio antiaéreo de Kiryat Shmona del séptimo presidente de Israel, Ezer Weizman, (cuyo centenario de nacimiento se cumplió el 15 de junio de este año), Herzog también pernoctó esta semana en el norte del país. Herzog y su esposa pasaron la noche en Safed, donde se reunieron con el alcalde, Yossi Kakon, y con empresarios locales.

Herzog también asistió a los servicios matutinos en la sinagoga Ari. Otros lugares visitados por los Herzog incluyeron el Comando Norte, donde el presidente fue informado por el Maj.-Gen. Ori Gordin y personal de inteligencia; miembros del Foro de Comunidades de Primera Línea, que incluía a 17 dirigentes de consejos locales; y el kibbutz Sde Nehemia, a sólo cinco kilómetros de la frontera libanesa. Herzog consideró que le correspondía experimentar lo que los ciudadanos israelíes de a pie tienen que soportar a diario.

También pensó que era importante que dichos ciudadanos se dieran cuenta de que el apoyo presidencial no es mera palabrería, sino una presencia física en una zona de peligro.

Negocios de Texas

■ INDIVIDUOS y grupos estadounidenses siguen acudiendo a Israel en muestras de solidaridad. Entre los visitantes estadounidenses de esta semana se encontraba una delegación de la Asociación de Empresas de Texas (TAB) encabezada por el presidente de TAB, Massey Villarreal, y el presidente de TAB, Glen Hammer. En abril de este año, TAB firmó un Memorando de Entendimiento para una asociación estratégica con una delegación israelí que visitaba Texas con ese propósito.

Villarreal y sus asociados emprendieron una visita recíproca de solidaridad, durante la cual se firmaron más acuerdos. La delegación de TAB se reunió con miembros de la Federación de Cámaras de Comercio de Israel. Villarreal y el presidente de la FCC, Shahar Turjeman, firmaron otro MoU para fortalecer las conexiones comerciales entre ambos países y desarrollar nuevas oportunidades.

En relación con la visita de la TAB, Turjeman dijo que nadie debe subestimar su importancia.

Antisemitismo en Australia

■ CON INFORMES PREOCUPANTES sobre incidentes antisemitas en Melbourne y Sydney, las dos ciudades que albergan a la mayoría de los judíos que viven en Australia, es alentador ver que los ataques verbales y físicos no han logrado sofocar la resistencia judía. Len Fagenblat, residente en Melbourne, envió una fotografía del Muro Occidental de la sinagoga Spirit Grow, en el suburbio intensamente judío de Caulfield, donde hay un cartel con las palabras Encuentra tu Muro Occidental.

Al igual que jóvenes de ambos sexos de otros lugares de la diáspora judía, ciudadanos australianos también acuden a alistarse en las FDI en este momento crítico. Un artículo publicado el jueves en el Jerusalem Post sobre tres de estos ciudadanos interrogados por las autoridades fronterizas está en consonancia con la política general de Australia respecto a los ciudadanos australianos que se unen a ejércitos en zonas de conflicto.

Pero es una mejora infinita respecto a la legislación anterior que despojaba a los australianos de su ciudadanía si servían en ejércitos extranjeros. Varios inmigrantes australianos en Israel perdieron su ciudadanía, aunque en algunos casos, les fue devuelta tras un largo proceso legal.

Respeto por Israel<

■ AL IGUAL que varios de sus colegas de otros países, el embajador portugués Luis Barros, se planteó seriamente no celebrar una recepción del Día Nacional, por respeto a lo que está viviendo Israel. Pero luego decidió que, al fin y al cabo, la Fiesta Nacional es una celebración muy especial de la identidad y la cultura nacionales de su país, y también un testimonio de la duradera amistad entre Portugal e Israel. Barros señaló que este año también tiene un significado especial, ya que es el 50 aniversario de la Revolución del 25 de Abril, también conocida como la Revolución de los Claveles, que puso fin a la dictadura e inauguró una era de democracia, libertad de expresión y profundo progreso social.

Otro motivo de celebración es el quinto centenario del nacimiento del poeta más venerado de Portugal, Luis de Camoes, autor de la obra maestra épica Os Lusíadas.

Al tiempo que celebramos los hitos de la historia de Portugal “no olvidamos los desafíos a los que se enfrentan nuestros amigos aquí en Israel” dijo Barros. “Los últimos meses han puesto a prueba la resistencia y la fuerza de esta nación. Portugal condena el atroz y traicionero ataque del 7 de octubre, que nos conmocionó a todos; y Portugal exige la liberación inmediata de todos los rehenes. Apoyamos una solución negociada duradera que traiga la paz a la región.

Los invitados disfrutaron de un brillante recital de piano a cargo del ecléctico artista portugués João Paulo Esteves da Silva, que interpretó melodías portuguesas y de la diáspora judía, cantando en silencio al compás de la música.

Las expresiones faciales de los miembros portugueses del público en la intimidad del Centro Cultural Enav de Tel Aviv hablaban por sí solas de cómo las melodías familiares de su país habían penetrado en sus corazones.

4 de julio

■ LA PRÓXIMA SEMANA, el embajador estadounidense Jack Lew ofrecerá una recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos en su residencia de Jerusalén. Será mucho más discreta que las galas organizadas por sus predecesores inmediatos Tom Nides, David Friedman y Dan Shapiro.

Los embajadores extranjeros y otros diplomáticos son sólo una presencia efímera en el paisaje israelí. Su mandato, por término medio, es de dos a cuatro años, aunque el de Lew’s puede ser menos dependiendo de los resultados de las elecciones estadounidenses de noviembre. Mientras tanto, cinco nuevos embajadores, procedentes de Kazajstán, Perú, Italia, Japón y Bélgica, presentarán sus credenciales en julio.

