Esta actual administración democrática estadounidense parece estar decidida, en este momento, a causar el mayor daño posible a las relaciones entre Estados Unidos e Israel, tanto dentro de los límites de la relación tradicional como en el equilibrio de poder político ejercido por los republicanos.

Esto es una lástima, no solo para Israel, sino, sobre todo, para el futuro político de Joe Biden.

El primer paso hacia la situación actual se tomó en 1982, cuando el entonces senador Biden se enfrentó al primer ministro de Israel, Menachem Begin. Como detallé en una publicación de blog de 2008 para el Centro Menachem Begin: En una reunión con miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 22 de junio de 1982, Biden atacó los asentamientos israelíes en Judea y Samaria y amenazó que si Israel no cesaba inmediatamente la actividad de asentamientos, Estados Unidos tendría que recortar la ayuda económica a Israel.

Un vistazo a las relaciones pasadas entre Israel y Estados Unidos

Luego levantó la voz y golpeó dos veces la mesa con el puño. A lo que Begin respondió: "Este escritorio está diseñado para escribir, no para puños. No nos amenaces con recortar la ayuda... no podemos ser amenazados. Soy un orgulloso judío... no me asustarás con amenazas".

Después de la reunión, el senador Daniel Moynihan se acercó a Begin y lo elogió por su contundente respuesta. Según la revista Time, Biden señaló con el dedo a Begin y advirtió que el apoyo de Estados Unidos a Israel se estaba erosionando.

El ex primer ministro israelí Menachem Begin, bajo cuyo mandato se llevó a cabo la Operación Ópera, bombardeando el reactor nuclear iraquí. (credit: Wikimedia Commons)

Alrededor de 34 años después, el 23 de diciembre de 2016, en un cambio de política, la administración Obama-Biden se abstuvo de votar sobre la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigía un alto inmediato a todas las construcciones de asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, calificando dicha actividad como una "flagrante violación" del derecho internacional y sin "validez legal". También se solicitó a Israel que actuara en base al "derecho humanitario internacional". Advertisement

Centrándonos en ese eje humanitario, ahora tenemos al Secretario de Estado Antony Blinken diciendo el miércoles pasado que "los israelíes fueron deshumanizados de la manera más horrorosa el 7 de octubre. Los rehenes han sido deshumanizados todos los días desde entonces. Pero eso no puede ser una licencia para deshumanizar a otros... no podemos, no debemos perder de vista eso. No podemos, no debemos perder de vista nuestra humanidad común". Agregó que Estados Unidos busca una "pausa humanitaria" en los combates.

De manera ominosa, agregó el objetivo político que él y su equipo persiguen: el "camino irreversible hacia un Estado palestino".

Al día siguiente, el presidente Biden declaró que la respuesta de Israel en Gaza ha sido "excesiva".

Anteriormente, él mismo fue, quizás, demasiado lejos al emitir la Orden Ejecutiva 14115 del 1 de febrero, que impuso ciertas sanciones a cuatro israelíes descritos, sin pruebas, como socavadores de "la paz, seguridad y estabilidad en Cisjordania".

EN REALIDAD, la orden hizo acusaciones de que hay "altos niveles de violencia extremista de colonos, desplazamiento forzado de personas y pueblos, y destrucción de propiedades [que] ha alcanzado niveles intolerables y constituye una grave amenaza para la paz, seguridad y estabilidad de... la región más amplia de Oriente Medio".

Como ha quedado ampliamente claro para muchos, incluyéndome a mí mismo en una columna del 15 de enero en estas páginas, el tema de la "violencia de colonos" es un dispositivo manipulador que carece de base factual y, para repetir un término favorito del Departamento de Estado, las acusaciones son "desproporcionadas" al examinar la realidad. Por ejemplo, la mayoría de la "violencia de colonos" registrada en realidad se trata de judíos que ingresan al Monte del Templo y circunvalan la explanada de acuerdo con restricciones halájicas.

Además, si la administración trata de castigar el obstaculizar sus objetivos políticos como un crimen, eso no encaja del todo en el marco de justicia estadounidense en el que fui educado, donde las acciones son investigadas por la policía y basadas en evidencias referidas a los tribunales aprobados por la oficina del Fiscal del Estado.

De hecho, el marco de esa orden ejecutiva podría ser adoptado por Israel. Teóricamente, tomando prestada esa acción, un gobierno israelí podría sancionar a activistas del BDS, antisemitas y bancos que actúen en sus intereses financieros. ¿Es ese el tipo de relación que Estados Unidos quiere?

Y ¿qué pasó cuando, en una conferencia de prensa, Biden afirmó que el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, "no quería permitir la entrada de material humanitario" y que tuvo que convencer a Sisi de abrir el cruce? La respuesta fue rápida.

Según informó Al-Ahram al día siguiente, "La Presidencia de Egipto ha rechazado los comentarios del presidente estadounidense Joe Biden". Añadió: "Desde el principio, Egipto ha abierto el cruce de Rafah desde su lado sin restricciones ni condiciones".

Sin embargo, ahora Biden ha dado otro paso para apaciguar al ala progresista de extrema izquierda de su partido demócrata.

Su nueva directiva autoriza un corte rápido de la ayuda militar a países que violen las protecciones internacionales de los civiles. Permite al Secretario de Estado Blinken tener 45 días para obtener "garantías por escrito creíbles y confiables" de los receptores extranjeros de ayuda militar de Estados Unidos que se encuentren en conflictos activos, incluyendo a Israel, de que están utilizando la asistencia militar de Estados Unidos cumpliendo con el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y otros estándares.

Más allá de su naturaleza amenazante y negativa, Israel se ve obligado, aparentemente, no solo a enfrentarse a las cuasi-legalidades estadounidenses, sino también al ámbito del derecho internacional, que es conocido por flexible a las tendencias internacionales.

Esto se suma al informe del New York Times, basado en una grabación autenticada, en el que Jon Finer, el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente Biden, habló en privado con líderes musulmanes-americanos en Dearborn, Michigan, diciendo: "Somos muy conscientes de que hemos cometido errores durante la respuesta a esta crisis desde el 7 de octubre" y añadiendo: "No tengo ninguna confianza en el actual gobierno de Israel".

Sin embargo, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el memorando no significa que la administración esté "imponiendo nuevos estándares para la ayuda militar". Ella dijo que su objetivo era simplemente mejorar la transparencia.

Israel, al parecer, al esperar una continua ayuda estadounidense, debe lidiar con movimientos diplomáticos y financieros estadounidenses bastante transparentes que promueven un estado palestino.

Nuestro gobierno debe despertar de su estupor de ensueño en relación con esta administración actual que busca ser reelegida.

El escritor es un investigador, analista y comentarista de opinión sobre temas políticos, culturales y mediáticos.