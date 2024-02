¿Es demasiado tarde para gritar ahora? - Opinión

El anuncio de dos documentales en producción sobre la violencia sexual de Hamas contra las mujeres en su ataque del 7 de octubre es un importante esfuerzo popular para crear conciencia. En cuestión de días, la ex COO de Meta, Sheryl Sandberg, anunció que estaba filmando un documental sobre el tema, al igual que el estudio israelí de Paramount.

Pero, ¿qué están haciendo los líderes mundiales?

Cuatro meses después del ataque del 7 de octubre, Pramila Patten, Representante Especial de la ONU sobre la Violencia Sexual en Conflictos, concluyó su viaje de investigación a Israel, en el que investigó la violencia sexual sistemática contra niñas y mujeres perpetrada por Hamas en ese día oscuro. Se espera que Patten, quien se mostró visiblemente conmocionada al visitar el lugar de los crímenes y reunirse con sobrevivientes, redacte un informe sobre los crímenes de Hamas para su publicación a finales de este año.

Esa visita debería haber ocurrido hace meses. ¿Ahora es demasiado tarde?

Es demasiado tarde para borrar los cuatro meses de antisemitismo venenoso dirigido a los judíos en todas partes, mientras que las Naciones Unidas no respondieron a las masacres y violencia sexual.

El Secretario General de las NACIONES UNIDAS, Antonio Guterres, habla en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York. (credit: Mike Segar/Reuters) Es demasiado tarde para evitar que las víctimas israelíes y judías carguen las cicatrices profundas adicionales, la afrenta añadida a la lesión, de haber tenido que rogar y suplicar una respuesta por parte de las Naciones Unidas.

Es demasiado tarde para deshacer el cruel espectáculo que se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 4 de diciembre, donde, después de dos meses de inacción inexcusable por parte de las Naciones Unidas y de la organización UN Mujeres, la misión israelí ante las Naciones Unidas y grupos judíos tuvieron que organizar por sí mismos una audiencia ficticia sobre la violencia sexual sistemática y depravada perpetrada por Hamás. Para aquellos de nosotros presentes ese día, es demasiado tarde para borrar de nuestra memoria tanto los horribles gritos de las víctimas y testigos como el ensordecedor silencio del mundo. Advertisement

Por todas estas cosas, es demasiado tarde. Pero no es del todo demasiado tarde.

No es demasiado tarde

No es demasiado tarde para que el mundo levante su voz ahora, para brindar algún nivel de sanación a las víctimas vivas del 7 de octubre y para intentar tranquilizar al pueblo judío de que el mundo no permitirá que esto vuelva a suceder.

No es demasiado tarde para que el mundo clame por las víctimas de los crímenes horribles cometidos por Hamás. Nuestra humanidad se expresa, no cuando nos lamentamos de nuestro propio dolor, sino cuando compartimos el dolor de los demás. Nuestro sentido de justicia se manifiesta, no cuando buscamos justicia para nosotros mismos, sino cuando la exigimos para los demás. La moral básica dicta que debemos cuidarnos mutuamente y no abandonar a las víctimas a su suerte.

Como leemos en el Libro del Génesis, la sangre de Abel tuvo que clamar desde la tierra solo porque Caín rechazó su responsabilidad de ser el guardián de su hermano. Cuando hacemos nuestra parte y clamamos por las víctimas, les permitimos encontrar la paz. No es demasiado tarde para hacer nuestra parte. No es demasiado tarde para clamar por las víctimas.

No es demasiado tarde para que los gobiernos, diplomáticos y activistas de derechos humanos reconozcan y honren la obligación de Israel de no descansar hasta que destruya por completo a los terroristas que continúan aspirando a destruirlo, matar a más personas, secuestrar a más niños y violar a más mujeres.

No es demasiado tarde para que el mundo se dé cuenta de que los llamados a un alto al fuego y al reconocimiento de un estado palestino no reformado proyectan una tolerancia inaceptable hacia los perpetradores y aquellos que los apoyan. La mera sugerencia de este escenario de pesadilla vuelve a despertar los gritos de sus víctimas.

No es demasiado tarde para exigir enérgicamente a aquellos que ayudan y apoyan a Hamas y sus líderes que logren la liberación inmediata de todos los rehenes, incluidas las 16 mujeres y niños que Hamas continúa manteniendo.

No es demasiado tarde para que el mundo reconozca el peligro continuo que representa Hamas y sus patrocinadores y socios en la región, en Irán y en todo el mundo.

No es demasiado tarde para que todos aquellos que se dedican a la vital lucha por los derechos humanos y de las mujeres levanten sus voces en nombre de las mujeres judías e israelíes.

No es demasiado tarde para que las Naciones Unidas actúen para cumplir la profecía de Isaías que constituye su misión: "Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para el combate".

Esas espadas solo serán convertidas en arados cuando judíos y no judíos, hombres y mujeres, se enfrenten a todo mal, abogando por el otro y defendiéndose y apoyándose mutuamente, considerando la seguridad y el bienestar de cada ser humano como su preocupación personal.

No es demasiado tarde para que las Naciones Unidas afirmen claramente con palabras y acciones que el mundo no debería haber permitido que esto sucediera y que no permitirá que esto vuelva a suceder nunca más.

Mientras el mundo tome tal acción ahora, no es demasiado tarde.

El escritor, un rabino, es el vicepresidente ejecutivo de la Unión Ortodoxa, una de las organizaciones judías más grandes de los Estados Unidos.