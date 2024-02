¿Israel es racista? Visité para conocer los hechos - Opinión

Los críticos me dijeron que debía visitar Israel y ver con mis propios ojos lo racista que realmente es el país. Así que fui, dos veces. Una vez, en medio de una guerra.

Cuando ocurrieron los ataques del 7 de octubre, mi reacción inmediata fue sentir una profunda simpatía por Israel. Supuse que todos, incluyendo los medios de comunicación, sentirían lo mismo que yo. Para mi sorpresa, un día, la narrativa en los medios principales cambió. Israel se convirtió en el villano. Muchas personas decidieron tomar el lado de los asesinos y violadores. Desde el ataque terrorista, los afroamericanos han sido presionados para apoyar a Hamas bajo el pretexto de que Israel es un "estado de apartheid".

Soy negro, cristiano y estadounidense. Y sin ninguna disculpa, apoyo el derecho de Israel a defenderse.

Conozco la verdad sobre Israel, y la verdad es que simplemente quiere existir en paz. Ese no es el objetivo de Hamas. Han declarado claramente su objetivo: "luchar contra los judíos y matarlos". Esto no es nuevo, lo han estado diciendo desde 1988. Está en su carta constitutiva. Y nada ha cambiado en 35 años.

El antiguo líder de Hamas, Khaled Mashaal, recientemente declaró en una entrevista: "Rechazamos la solución de dos estados; el 7 de octubre demostró que la liberación de Palestina desde el río hasta el mar es realista y ya ha comenzado".

El ex jefe de HAMAS, Jaled Mashaal, posa durante una entrevista con Reuters en Qatar, en 2020. Durante la guerra actual, un presentador de Al-Arabiya le criticó por dañar a civiles israelíes y le preguntó si se disculparía. (credit: NASEEM ZEITOON/REUTERS) Los seguidores de la organización terrorista han estado haciendo todo lo posible para silenciarme. He recibido cientos de mensajes de odio, incluyendo amenazas de muerte. Los viles y radicales trolls de Internet están acostumbrados a utilizar el miedo para mantener a las personas negras en su lugar y controlar la forma en que pensamos. Me niego a ser marginado en esta lucha contra la propaganda. Como alguien que ha pasado los últimos tres años exponiendo organizaciones como Black Lives Matter, esta batalla no es algo nuevo para mí.

A lo largo de 2020, Estados Unidos enfrentó meses de terrorismo doméstico por parte de grupos marxistas como Black Lives Matter y Antifa. Los incendios provocados, el vandalismo y los saqueos que siguieron a la muerte de George Floyd causaron miles de millones de dólares en daños, a menudo en vecindarios predominantemente negros. Advertisement

Sin embargo, los afroamericanos que se oponían firmemente a los disturbios siguen siendo regañados, excomulgados y atacados. La investigación basada en hechos debería ser suficiente para liberar a más personas de las mentiras; sin embargo, la abrumadora narrativa mediática sigue manipulando a muchos afroamericanos para que se unan a los terroristas.

Una reciente tendencia de TikTok incluso popularizó la "Carta a América" de Osama bin Laden, con muchos usuarios simpatizando con el líder terrorista. ¿Cómo es posible que acciones tan claramente malvadas sean percibidas de manera positiva? La respuesta es simple: propaganda en combinación con la falta de conocimiento histórico. Esa combinación es la que alimentó las llamas de Black Lives Matter, hizo que se cerraran los ojos durante el Holocausto y ahora está fomentando el apoyo a Hamas.

Las voces de los israelíes negros están siendo ignoradas

Los simpatizantes de Hamas afirman que las personas de piel oscura son oprimidas en Israel, pero los residentes negros y pardos de Israel niegan cualquier validez en esa afirmación. Conocí a afroamericanos que aman vivir en Israel. Pude ver la frustración en sus rostros cuando les pregunté por qué la gente afirma que Israel es un país racista.

No solo estaban molestos por la acusación. Están decepcionados de que se hagan declaraciones falsas sin la participación (y en contradicción directa) de las personas que realmente experimentan la vida en Israel. Las voces de los israelíes negros y los judíos negros a menudo se ven opacadas por las voces de jóvenes estadounidenses que repiten puntos de vista marxistas que escucharon en TikTok, incluyendo afirmaciones de que Israel es un estado de apartheid, lo cual es una mentira fácilmente desacreditada. El único estado judío es uno de los lugares más diversos del mundo. Están dispuestos a respetar a cualquiera que no quiera matarlos.

En América, judíos y afroamericanos han estado hombro a hombro, desde Selma hasta Chicago, en la búsqueda de los derechos civiles de los afroamericanos. Y no olvidemos el sacrificio supremo hecho por James Chaney (afroamericano), Andy Goodman (judío) y Michael Schwerner (judío) en Mississippi.

Estos jóvenes perdieron la vida tratando de asegurar el derecho al voto de los afroamericanos. Sus muertes no fueron en vano, ya que se convirtieron en un catalizador para la Ley de Derechos Civiles, un salto monumental en el viaje de nuestra nación hacia la igualdad.

Así que, cuando escuches acusaciones de animosidad entre judíos y afroamericanos, o sugerencias de que los judíos en Israel albergan actitudes racistas hacia las personas de raza negra, debes cuestionar de dónde viene eso. No tiene sentido. Israel mismo, nacido de las cenizas de la persecución, ha sido un faro de esperanza, acogiendo a judíos de todo el mundo, incluyendo decenas de miles de judíos etíopes y otros de ascendencia africana.

Es importante desacreditar las narrativas falsas sobre Israel y el racismo porque ya hemos visto las graves consecuencias que conlleva permitir que la propaganda antisemita se descontrole.

Vi 47 minutos de video grabado de la masacre del 7 de octubre de Hamas. Nunca antes había visto el mal personificado de manera tan clara. Bebés quemados vivos. Padres asesinados frente a sus hijos. Esposas violadas frente a sus esposos. El pueblo de Israel presenció horrores que harían que la mayoría de las personas nunca vuelvan a sonreír. Sin embargo, los propagandistas siguen añadiendo sal a las heridas de Israel al negar (o incluso justificar) estos actos horribles y cambiar la culpa hacia Israel.

Entre la comunidad judía y mis ancestros negros, es difícil decir quién ha sido más frecuentemente difamado y engañado. Aquellos que apoyan a Israel estarán del lado correcto de la historia. Mis dos viajes a Israel me lo dejaron más claro que nunca.

El escritor es una personalidad de PragerU y un comentarista político y cultural de la Generación Z.