Debe haber énfasis en pensamiento crítico en conflicto israelí-palestino

De todas las repercusiones de la guerra entre Israel y Hamás, una de las más preocupantes es lo rápido que los estudiantes universitarios en todo Estados Unidos han adoptado posturas radicales sin saber mucho sobre uno de los conflictos más complicados de la historia. A menudo sus opiniones están informadas por leer los primeros párrafos de artículos sin contexto, o publicaciones en redes sociales de amigos e influenciadores que no están respaldadas por hechos.

El costo de esta ignorancia puede ser la defensa automática de puntos de vista que ni siquiera se cree y ataques físicos y psicológicos dirigidos a grupos de personas. La falta de conciencia también puede dar lugar a otras formas de violencia, como ocurrió en las calles fuera de la Universidad de Columbia durante una manifestación a favor de Palestina la semana pasada, cuando algunos manifestantes chocaron con la policía y otros fueron presuntamente rociados con una sustancia química que causó náuseas, vómitos y otros males.

Por lo tanto, es crucial que enseñemos a nuestros estudiantes a mirar más allá de los detalles superficiales y la emoción del momento para que puedan formar opiniones basadas en hechos y un profundo entendimiento del tema.

Como líder académico universitario, encuentro esto de vital importancia porque es fundamental para el propósito de la educación universitaria y nuestra obligación hacia nuestros estudiantes.

Las universidades deben enseñar a los estudiantes a sacar conclusiones estratégicas a partir de información compleja y basar decisiones en evidencia confiable y datos, no en instintos viscerales. No debemos decirles a los estudiantes qué pensar promoviendo una ideología particular, sino ayudándoles a aprender cómo aplicar un análisis profundo, evaluación e integración para permitirles considerar información amplia e ideas divergentes.

Estudiantes judíos en la biblioteca del Cooper Union College, encerrados en la biblioteca mientras manifestantes antiisraelíes se manifiestan fuera. (credit: STOPANTISEMITISM.ORG)

La gran cantidad de protestas en los campus contra Israel en los últimos meses tras un brutal ataque por parte de una organización terrorista designada destaca cómo estamos fallando a nuestros estudiantes en este aspecto. Más que nunca, debemos fomentar un estudio intensivo de la historia y los hechos para contrarrestar la excesiva dependencia de palabras con carga de valores como medio para entender los eventos actuales.

¿Cuántos estudiantes universitarios saben que los cánticos de "Desde el Río hasta el Mar" llaman al asesinato de israelíes, tanto judíos como árabes? La respuesta, parece ser, es sorprendentemente pocos.

Hace unas semanas, un profesor de la Universidad de California, Berkeley, escribió en The Wall Street Journal que contrató a una firma de encuestas para sondear a 250 estudiantes sobre la expresión. Según la firma, el 86% de los encuestados dijo que la apoyaba, pero cuando se les explicó el significado a los mismos estudiantes, más del 67% rechazó la frase.

¿Qué dice esto sobre la calidad de la educación universitaria cuando la explicación de un encuestador es la primera vez que el 67% de los estudiantes aprenden que "Desde el Río hasta el Mar" es un cántico genocida que habían estado dispuestos a apoyar sin hacer preguntas?

Claramente, no estamos haciendo lo suficiente para desafiar a nuestros estudiantes a adentrarse más en un tema antes de tomar una posición.

Considerando que la mayoría de las instituciones de educación superior han rechazado las descripciones binarias de las personas, el uso de descripciones binarias de los problemas en el aula también debería ser considerado inaceptable: oprimidos vs opresor; colonialismo vs nativismo; apartheid vs diversidad. Tales absolutos permiten a los estudiantes evitar el pensamiento crítico ofreciéndoles una vía de escape guiada por respuestas supuestamente fáciles, no por los matices que están en la raíz de la mayoría, si no de todos, los conflictos.

Debe haber un énfasis en enseñar habilidades de pensamiento crítico. Y aunque los estudiantes deberían investigar diligentemente temas por su cuenta, necesitan reconocer que incluso las autoridades respetadas están sesgadas, por lo que es crucial usar múltiples fuentes al investigar temas controversiales.

Distinguir entre información y opinión

Se les debe recordar a los ESTUDIANTES que no confíen en "hechos" de las redes sociales y que distingan entre información y opinión. Además, en lugar de demonizar a aquellos con quienes no están de acuerdo, los estudiantes deberían considerar las razones legítimas para formar opiniones que difieran de las suyas.

Debería ser obvio que los profesores no deben expresar sus propias opiniones políticas en el aula ni recompensar a aquellos que piensan como ellos, mientras castigan a aquellos estudiantes que se atreven a discrepar.

Los profesores que promueven discusiones y el intercambio de puntos de vista divergentes deben cuestionar respetuosamente las diversas opiniones de sus estudiantes, pero también debemos alentar, si no exigirles, que presenten argumentos para ambas posturas. Los estudiantes recibirán una educación más completa e incluso si no pueden dejar sus sesgos a un lado, los profesores se convertirán en mejores educadores al obligarse a considerar perspectivas alternativas.

Las universidades deberían ampliar la educación de sus estudiantes proporcionando múltiples perspectivas para permitirles tomar decisiones más sabias e informadas. De lo contrario, estaremos elevando a una generación de estudiantes al mundo que estarían ansiosos por luchar por la justicia, si tan solo hubieran aprendido a reconocerla.

El escritor es el decano del Lander College for Women de la Universidad Touro en la ciudad de Nueva York y vicepresidente de educación en línea de la Universidad Touro.