Sensacionalizar el antisemitismo en los campus no beneficia a los estudiantes judíos - Opinión

El último semestre tuve casi 100 estudiantes en mi curso sobre el conflicto israelí-palestino en la Universidad de Rutgers. Los estudiantes representaban la diversidad del campus de Rutgers, una escuela con aproximadamente 7,000 estudiantes judíos y 7,000 estudiantes musulmanes y árabes.

Incluso mientras las noticias salían de Israel y Gaza, mientras aumentaba el número de muertos y los informes de horrores se volvían más perturbadores, mis estudiantes optaron por volver a clase dos veces por semana. Se comprometieron de nuevo a aprender sobre la historia, el trauma y las narrativas en conflicto de israelíes y palestinos. Cada vez que entraban al aula, desafiaban a todos aquellos que menospreciaban la importancia del contexto y describían los campus universitarios como espacios traumáticos donde era peligroso aprender.

Mientras que el mundo exterior les decía que se replegaran a sus rincones, que limitaran la información que recopilaban y que solo sostuvieran ciertas opiniones, en mi clase hicieron todo lo contrario.

La sombría imagen de la vida estudiantil judía

Me doy cuenta de que esto puede parecer contradecir muchas de las sombrías imágenes de la vida estudiantil judía pintadas por algunos activistas y profesionales universitarios. Ciertamente, desde el 7 de octubre, ha habido incidentes alarmantes de antisemitismo en varios campus universitarios. También ha habido ataques intimidantes contra estudiantes pro-palestinos. Estos informes me preocupan como judío, como profesor universitario y como ser humano.

Sin embargo, hay casi 4.000 colegios y universidades en los Estados Unidos. Aquellos que dan la alarma sobre el antisemitismo en los campus universitarios están presentando incidentes específicos de antisemitismo en unas pocas instituciones como si fueran endémicos de toda la academia. Me preocupa la respuesta a las expresiones reales y percibidas de antisemitismo que están esparciendo miedo y aislamiento entre los estudiantes en un momento crítico de su educación. Los estudiantes, profesores y personal judíos deben acercarse a la universidad como un lugar de aprendizaje y crecimiento. Perpetuar una narrativa de que los judíos no son bienvenidos en el campus significa que los estudiantes serán incapaces de beneficiarse de la diversidad y la amplitud de una educación universitaria.

No tengo ninguna duda de que los estudiantes están experimentando antisemitismo de maneras sutiles y evidentes. El antisemitismo es parte de la historia cultural de las universidades estadounidenses. Sin embargo, no creo que mi experiencia en el aula desde el 7 de octubre haya sido una excepción o deba ser ignorada en medio de los informes alarmantes que pintan la academia como territorio hostil para los judíos.

Para acercarse remotamente a este tipo de panorama, uno tiene que clasificar cada protesta estudiantil y cada publicación en redes sociales que es crítica del sionismo, Israel o la guerra como antisemita. No cada interrupción es una amenaza contra los judíos en nuestro campus; de hecho, la gran mayoría no lo son.

Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros estudiantes cómo navegar estas experiencias sin aislarse de la comunidad universitaria más amplia. Deberíamos enseñarles cómo enfrentar sus miedos y discernir la diferencia entre, digamos, una amenaza real de violencia y una opinión política que desafía sus creencias fundamentales. Deberíamos modelar cómo participar en conversaciones incómodas.

He estado enseñando en diferentes campus universitarios durante más de una década, y la mayoría de mis cursos abordan temas que muchos considerarían incómodos: género, religión, reproducción, política y el conflicto israelí-palestino. La universidad proporciona un lugar indispensable para que los estudiantes se involucren con ideas que les resulten desafiantes, incluso ofensivas. La educación superior no se trata solo de transferir información de los profesores a los estudiantes. Se trata de enseñar a las personas cómo cuestionar suposiciones, cómo ser curiosos acerca del mundo que les rodea y cómo construir una realidad diferente.

Este tipo de educación requiere un equilibrio delicado entre sentirse seguro y elegir ser vulnerable. Los estudiantes necesitan sentirse lo suficientemente seguros como para no sentirse amenazados por ideas nuevas. Encontrarán ideas nuevas en cada una de sus clases, desde Estadísticas hasta Filosofía Oriental. Los estudiantes no deberían huir de las ideas nuevas ni tratarlas como hostiles a sus identidades. Y los estudiantes necesitan elegir ser vulnerables en su educación. Ser vulnerable significa que nos permitimos ser afectados por alguien más. Un estudiante que elige ser vulnerable entra al aula con humildad y la disposición a considerar múltiples perspectivas. Este enfoque del aprendizaje fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico. Ser vulnerable no es cómodo, pero el aprendizaje transformacional lo requiere.

Los judíos están entre los grupos religiosos más educados del mundo. En América del Norte, el 75% de los judíos han ido a la universidad, en comparación con el 40% de los no judíos. Las universidades no siempre fueron lugares acogedores para los judíos. En la primera mitad del siglo XX, cuotas explícitas y técnicas de selección limitaban intencionadamente el número de judíos permitidos para matricularse en algunas de las universidades de élite de este país. Pero para los años 70, estas limitaciones ya no estaban en vigor y los judíos constituían porcentajes significativos de estudiantes de pregrado en estos mismos colegios. Aunque el prejuicio persistía en los campus estadounidenses, la universidad proporcionó a los judíos una oportunidad sin parangón para la movilidad social ascendente y la aculturación social. Esto fue particularmente cierto para las mujeres judías.

Carteles PRO-HAMAS en el campus. (credit: JONATHAN TESLIN) Los informes sensacionalistas sobre el antisemitismo en los campus dañan a los estudiantes judíos al hacer que sea más difícil para ellos cosechar los beneficios de una educación universitaria. El peligro de este tipo de retórica inflamatoria es que los estudiantes judíos llegan a ver a todos en el campus como una amenaza potencial. Rumores sobre profesores "de izquierda" que podrían calificar duramente a los estudiantes judíos impiden que los estudiantes judíos tomen ciertas clases. Mensajes de texto y correos electrónicos que advierten sobre protestas en el campus que podrían "aterrorizar" a los estudiantes judíos los desalientan de ser curiosos sobre sus compañeros. Silenciar a los oradores invitados les roba a los estudiantes la oportunidad de evaluar por sí mismos ideas controvertidas. Este tipo de ambiente deja a los estudiantes en un estado elevado de miedo e inseguridad. Nadie puede realizar el tipo de aprendizaje que necesita hacer en este estado.

Adicionalmente, este tipo de informes amenaza la seguridad de los estudiantes y profesorado árabes, quienes son implícita o a veces explícitamente señalados como una amenaza para los estudiantes judíos. La retórica sobre el peligro de aquellos que abogan por la seguridad y protección de los palestinos demoniza a los estudiantes, desacredita al profesorado y los pone a todos en peligro.

Aquellos de nosotros en los campus universitarios deberíamos ver este momento como una oportunidad para educar, no solo acerca de Israel y Palestina, sino sobre cómo participar en un discurso civilizado y cómo abogar por la causa de uno. A lo largo del país, profesores han estado ayudando a los estudiantes a procesar las noticias y animándolos a hacer preguntas y aprender unos de otros. Universidades y departamentos han estado organizando grupos de discusión pequeños, liderando sesiones educativas, invitando a oradores que muestran un diálogo respetuoso, leyendo poesía de zonas de guerra y reuniendo a líderes estudiantiles para crear un ambiente universitario diferente.

En lugar de promover el miedo y señalar con el dedo, el profesorado y personal en los campus universitarios deberían estar ayudando a los estudiantes a entender, analizar y reaccionar de manera madura a las afirmaciones, imágenes y experiencias que les rodean. Deberíamos enseñarles cómo tener conversaciones con personas que no están de acuerdo con ellos. Esto es lo que se supone que debemos hacer como educadores, y es cómo ayudamos a nuestros estudiantes a convertirse en ciudadanos informados y seguros que son catalizadores de un cambio positivo.

He visto a estudiantes de todos los lados del espectro político adoptar este enfoque. Solo tenemos que seguir ofreciéndoselos.

Las vistas y opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las vistas de JTA o su compañía matriz, 70 Faces Media.