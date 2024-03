El Sionismo de Responsabilidad de Herzog: El camino para salvar la política israelí - Opinión

Es exasperante. La mayoría de los israelíes desean una política nueva, mutuamente respetuosa, pero los medios de comunicación, las redes sociales y nuestros políticos han creado adicción en demasiadas personas a una política de demonización y demagogia.

Recientemente, alguien en un grupo de WhatsApp no le gustó una columna que escribí, no es la primera vez y no será la última. Pero, ¿por qué básicamente llamarme traidor al sugerir que "pertenece a medios pro-palestinos"? En contraste, cuando observé que algunas "familias de rehenes" no están de acuerdo con lo que los medios llaman "las familias de rehenes", un amigo abogado bromeó: "No puedes criticar nada de lo que digan los parientes de los rehenes... pero eso no significa que tengas que escucharlos".

Estos dos intercambios menores capturaron el principal desafío doméstico de Israel, una vez ganemos esta guerra: Dado lo buenos que somos para morir juntos, ¿podemos aprender a vivir juntos? La respuesta pavloviana del usuario de WhatsApp a un artículo que no le gustó fue una política de charla basura estilo 6 de octubre. Los de derecha insisten en que los anti-Bibi comenzaron y son los practicantes más viciosos. Los de izquierda culpan a Benjamin Netanyahu y a la derecha. Nosotros, los centristas, vemos a cada lado utilizando el extremismo del otro para justificar su propia agresión e irresponsabilidad.

Por el contrario, mi amigo abogado violó doblemente el statu quo político. Mostró empatía al mismo tiempo que aceptó la complejidad. Es cierto. Cualquiera que no pueda imaginar lo desgarrador que es para estas familias lidiar con este horror inimaginable e incesante no tiene corazón; pero cualquiera que haga políticas para el bien de 9.3 millones de personas enfrentándose a enemigos malignos basándose en seres queridos viviendo una pesadilla, no tiene cabeza.

El primer ministro Benjamin Netanyahu visto durante un debate y una votación en el salón de actos de la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén, el 15 de mayo de 2023. (credit: Arie Leib Abrams/Flash90) Todos conocemos demasiado bien la historia como para caracterizar la brutal política tribal de los israelíes como "sin precedentes". Judíos, sionistas y demócratas liberales de todo el mundo han menospreciado a sus rivales políticos independientemente de la tecnología dominante: en discursos de campaña antes de la imprenta; durante la "edad oscura del periodismo partidista" en América; en la radio; en la televisión; en línea. Dejo a psicólogos y teólogos la explicación de este placer en derribar a tu prójimo, que a menudo refleja el pánico de que no solo están equivocados, sino que te amenazan.

Sin embargo, la mayoría de los israelíes aprendieron, el 7 de octubre, lo que algunos de nosotros habíamos argumentado durante años: Israel carece del margen de error que otras democracias disfrutan para entregarse a una política de hacerlo-antes-de-que-ellos-te-lo-hagan. Nuestros enemigos son demasiado viciosos; nuestras fronteras, demasiado vulnerables; nuestro espacio vital, demasiado reducido.

Silenciando a los políticos extremistas pro patriotismo

SILenciemos a nuestros pequeños, pomposos y polarizantes políticos mientras impulsamos a nuestro patriótico presidente. En agosto de 2022, celebrando el 125º aniversario del Congreso Sionista fundado por Theodor Herzl en Basilea, el Presidente Isaac Herzog describió el "Sionismo Responsable" que necesitamos. Proclamó: "Juntos, elegiremos la responsabilidad todos los días y mantendremos a nuestro país y a nuestro pueblo seguros; juntos, seguiremos debatiendo, discutiendo y luchando" con preguntas difíciles "mientras fomentamos un diálogo respetuoso, enriquecedor y responsable entre todas las partes del pueblo judío".

Desafortunadamente, en cuestión de meses, extremistas de ambos lados desafiaron este llamado a la decencia y la responsabilidad - de manera atroz y autodestructiva.

Desde el 7 de octubre, nuestros soldados continúan "eligiendo la responsabilidad" de manera tan noble y heroica, para mantenernos "seguros". Se lo debemos a ellos, a los rehenes, a cada ciudadano asesinado y mutilado, y a nosotros mismos, crear el "diálogo respetuoso, enriquecedor y responsable" que el Presidente Herzog defiende.

Entonces, sí, es hora de cambiar de tono. Los ciudadanos deberían hacer tres promesas. En primer lugar, la autocontención. Intentar, al discutir sobre política, ser civilizados, respetuosos, empáticos, aceptar la complejidad y evitar asesinatos de carácter y acusaciones de traición contra otros ciudadanos.

En segundo lugar, canalizar esa agresión reprimida en una reacción creativa contra políticos demonizadores y vendedores de odio en los medios. Abandonar a los políticos que escupen insultos, incluso asistir a eventos y manifestaciones para salir en estampida cuando comiencen a esparcir su veneno.

Imponer también apagones mediáticos. ¿No sería increíble si todos viéramos la estación de noticias que preferimos a las 8 p.m. durante cinco noches seguidas, pero usáramos las redes sociales para coordinar un apagón masivo de televisión o cambio de canal tan pronto como empezara el primer enfrentamiento verbal en nuestro canal favorito?

Finalmente, adoptemos posiciones más matizadas y realistas, moderando las expectativas mientras aceptamos esa herramienta democrática esencial llamada compromiso. Los activistas del "Crime Minister" que exigen la destitución de Netanyahu deberían proponer que el }g indulte a Bibi de manera preventiva, si realmente quieren acabar con la era de Bibi, y con la obsesión de los Bibistas. Los miembros de la coalición deberían restablecer las categorías habituales para el Premio Israel de este año, honrando a algunos izquierdistas que no están de acuerdo con ellos políticamente, pero que, sin embargo, construyeron este milagro que nosotros, los sionistas, llamamos el Estado de Israel.

Y todos nosotros, como Sionistas de la Responsabilidad, deberíamos buscar un compromiso sobre el tema del reclutamiento haredí. Aprovechar el temor actual de nuestros enemigos y el aumento del patriotismo. Apoyar una convocatoria masiva de todos los estudiantes de yeshiva de 18 años, excepto los más excepcionales, para servir en una Guardia Civil. Los haredim deberían primero proteger sus propias comunidades, como una transición de tres años hacia un servicio militar más amplio. Cultivar una cultura de servicio, reconociendo que la historia judía está llena de eruditos guerreros. Hacer que este nuevo cuerpo de defensa enseñe sobre esos modelos a seguir.

Este compromiso puede suavizar la resistencia ultraortodoxa. Ahorrará al ejército tener demasiados reclutas con talentos talmúdicos medievales que carecen de la habilidad y la motivación para servir en nuestro ejército moderno.

Finalmente, unámonos en torno al llamado del presidente Herzog por un "Sionismo de la Responsabilidad". Acercándonos a lo que será un doloroso Día de la Independencia - que este año cae en la significativa fecha secular del 14 de mayo - organicemos salones sionistas. Leamos textos fundacionales y modernos del sionismo con un objetivo particular: escribir breves preámbulos para la constitución ideal que nosotros y nuestros vecinos pensamos que Israel necesita, que, en las resonantes palabras de Herzog, "nos da nuestro sentido de destino compartido así como de fatalidad compartida", mientras permanece "anclado en nuestras raíces más profundas, tejiendo juntos los hilos inseparables de pueblo, tierra y estado".

El escritor, miembro sénior en pensamiento sionista en el Instituto de Política del Pueblo Judío, es un historiador presidencial estadounidense y editor de un conjunto de tres volúmenes, Theodor Herzl: Escritos Sionistas, la publicación inaugural de La Biblioteca del Pueblo Judío (www.theljp.org).