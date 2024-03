La corrupción de la academia por turbas estudiantiles anti-Israel - opinión

UC Berkeley, cuna del movimiento de "Libertad de Expresión" en la década de 1960, debería llamarse el nuevo lugar de nacimiento del movimiento de "Libertad de Odio". Recientemente, un evento nocturno coordinado por un grupo estudiantil judío en el campus fue interrumpido por matones pro-Hamas. ¿La razón? Un reservista de las FDI era el orador principal.

Un grupo autodenominado "Osos por Palestina" rompió puertas de vidrio - Kristallnacht de California - escupió a un estudiante y agredió a otro. La escuela canceló el evento y el soldado ciudadano nunca tuvo la oportunidad de hablar. Mientras la policía sacaba a los estudiantes que querían asistir al evento - en su mayoría judíos - los manifestantes anti-Israel gritaron "¡Judíos! ¡Judíos!"

Preguntas que deben ser formuladas

Esa es UC Berkeley. Ha sido el punto de origen del odio hacia los judíos en todo Estados Unidos. Esa es UC Berkeley o casi cualquier institución de educación superior en América.

¿La administración de Berkeley reprendió a los 150 a 200 manifestantes? ¿Los "Osos por Palestina" fueron expulsados por su violencia y odio, si es que eran estudiantes, o fueron prohibidos de ingresar al campus? La libertad de expresión significa protesta pacífica. No es romper ventanas y amenazar a los estudiantes.

¿Dónde está la administración? Son marxistas y socialistas que se postran ante el ídolo del islam radical. Deberían sentir vergüenza de sí mismos. Ningún judío o persona de conciencia debería dar un centavo a la Universidad de California, Berkeley, hogar del movimiento "Libertad para el odio". Un MANIFESTANTE ondea una bandera palestina durante una manifestación en la Universidad de Columbia en Nueva York, en noviembre. (credit: REUTERS/EDUARDO MUNOZ)

¿Piel de oveja o prepucio? Esa es la pregunta con la que los judíos estadounidenses están lidiando en la época posterior al 7 de octubre de 2023. Pero este odio hacia los judíos ha estado fermentando en los campus desde hace mucho tiempo, promovido o ignorado por profesores y administradores.

Soy graduado de una Universidad Ivy League. Y la vida para un estudiante judío en la Universidad de Columbia era buena a mediados de la década de 1980. Incluso tomé un curso sobre "Sionismo y Nacionalismo Árabe". Los profesores que representaban a los árabes y palestinos no llamaban al genocidio de los judíos. Fui coeditor de la publicación estudiantil judía Perspectives. Teníamos una variedad de opiniones.

No hubo censura. Eso es totalitario. Los artículos de estudiantes críticos con Israel o el judaísmo eran incluidos. Pero eso no sería el caso hoy en día. Nuestra publicación sería demonizada como "supremacista blanco" y "colonialista". Esto no es la Columbia de hace una generación.

Muchos judíos estadounidenses están adictos al prestigio. ¿A qué universidad fuiste? ¿En qué bufete de abogados eras socio?

¿Asististe a la Escuela de Medicina de Harvard? ¿Vives en una comunidad de condominios de lujo? ¿Tus libros ganan premios?

Todo es el "pergamino", el material del diploma en las universidades de la Europa medieval. No eres nada entre la mayoría de los judíos estadounidenses si tu pergamino no es de Harvard, Yale, Columbia o Princeton.

Yo digo: Al infierno con eso. Tu valía como ser humano no está arraigada en una institución de élite. Tu valía está en tu decencia, lo que haces por tu comunidad, y en expresiones de creatividad y destino. Eso no lo puedes obtener de las universidades.

Entonces, judíos estadounidenses, ¿qué es importante para ti? ¿Tu pergamino exhibido prominentemente en la pared de tu apartamento o el prepucio removido en el octavo día como un pacto del pueblo? Pon tus prioridades en orden. Como judío, por más adinerado que seas y por más que desees ver tu nombre adornando un edificio, ¿realmente vas a apoyar a campus que toleran la destrucción de Israel y el genocidio de los judíos? Adelante, prostitúyete ante el dinero y el prestigio. Esas son tus prioridades. Tú eliges tu ego sobre tus ancestros.

Mis días en la Ivy League han quedado atrás hace mucho tiempo. A medida que me acerco a los 60 años, no camino por la ciudad presumiendo de mi diploma. Simplemente no es importante para mí. Soy un defensor de mi pueblo y un explorador de 3,500 años de una historia increíble. Me gradué en 1987. Eso es historia antigua. El bienestar del pueblo es mucho más importante que las escuelas a las que asistí.

Estoy agradecido por lo que aprendí y experimenté en la universidad. Esos son recuerdos. Masacre, genocidio, odio hacia los judíos y guerra son la realidad. ¡Judíos americanos, despierten! Su adicción al prestigio es una enfermedad.

El escritor es un rabino, ensayista y conferencista en West Palm Beach, Florida.