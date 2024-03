Celebridades continúan en silencio sobre los rehenes en los Oscar

Los Oscar en su conjunto, y el discurso del director Jonathan Glazer en particular, mostraron exactamente cómo se ha distorsionado la retórica anti-Israel en torno a la guerra, desde la apatía en el mejor de los casos hasta llamados abiertos a la violencia contra los judíos en todo el mundo en el peor de los casos.

La película de Glazer, un británico-judío, "The Zone of Interest" es una película en alemán sobre la familia del comandante en Auschwitz viviendo en los terrenos del campo de exterminio durante el Holocausto. La película ganó el premio a Mejor Película Internacional.

Al leer una declaración escrita - junto al productor de la película James Wilson, quien también es judío - Glazer dijo en el escenario en su discurso de aceptación que, "Todas nuestras elecciones fueron hechas para reflejarnos y confrontarnos en el presente: no para decir 'mira lo que hicieron entonces', sino más bien 'lo que hacemos ahora'. Nuestra película muestra a dónde lleva la deshumanización en su peor momento; ha dado forma a todo nuestro pasado y presente.

Glazer continuó: "En este momento, estamos aquí como hombres que rechazan tanto su judaísmo como que el Holocausto sea secuestrado por una ocupación que ha llevado al conflicto a tantas personas inocentes..." Tras hacer una pausa para el aplauso, el director ganador continuó: "...ya sea las víctimas del 7 de octubre en Israel o el ataque continuo a Gaza - todas las víctimas de esta deshumanización. ¿Cómo resistimos?"

Una memoria corta cuando se trata de Israel

Es innegable que la ayuda humanitaria es esencial y que la gente de Gaza está sufriendo, pero eso no fue lo que se trató la noche del domingo. Lo que ocurrió en los Oscar ejemplifica lo retorcido que es que la memoria del mundo sea tan corta: ¿Cómo empezó esto? ¿Quién lo inició? ¿Quién rompió un alto el fuego, mató a 1,200 personas y tomó a inocentes como prisioneros?

El director Jonathan Glazer posa con el Oscar a la Mejor Película Internacional por ''The Zone of Interest'' de Reino Unido en la sala de fotos de los Oscars en la 96ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 10 de marzo de 2024. (credit: Carlos Barria/Reuters)

Lo que hace Glazer aquí, y lo que muchos hacen, es equiparar el ataque del 7 de octubre - y la ofensiva militar de Israel en respuesta - bajo la sombrilla de la "deshumanización". Uno de los peores actos de deshumanización que el mundo moderno ha presenciado en la historia reciente es precisamente el acto calculado de genocidio llevado a cabo contra el pueblo judío durante el Holocausto.

La diferencia es que durante el Holocausto, los judíos, que fueron específicamente blanco, no tenían un ejército de combate, no tenían túneles, no tenían una ideología de destrucción de otro pueblo, y no tenían forma de prevenir el intento de genocidio llevado a cabo en su contra. El 7 de octubre estaba destinado a ser un segundo ataque genocida contra los judíos. Lo que siguió fue una guerra trágica y costosa, una que podría terminar si Hamas libera a los rehenes, pero nadie pidió eso en los Oscars.

Otra cosa que hizo Glazer fue identificar la causa raíz del sufrimiento en esta guerra como la "ocupación", simplificando un conflicto regional complicado a una palabra que se usa de manera demasiado fácil e irresponsable.

Lo que este discurso en particular, y la noche en general, carecían era de matices. No hubo un solo pin de rehén presente en los Oscars, pero había muchos rojos, simbolizando "Artistas por el Alto al Fuego". Ramy Yousef, un escritor, actor y productor, dijo que los pines pedían "un alto al fuego inmediato y permanente en Palestina" para garantizar la seguridad.

Aunque bien intencionado, esto carece del matiz y conocimiento necesarios para llevar a cabo esta discusión. La lucha necesita terminar, pero llamar a un alto el fuego unilateral no ayuda a nadie, excepto a Hamas y otros que odian a Israel y a los judíos. Deja a los rehenes en Gaza en manos del grupo terrorista genocida, así como al resto de la sociedad palestina allí, bajo una dictadura que ha estado allí durante los últimos 16 años desde que tomó violentamente el control de la Franja de la AP.

Puedes y debes discutir sobre los métodos de Israel, sobre la dinámica de poder, sobre todo eso, pero no puedes argumentar que lo que fue lo que debería seguir siendo.

No se trata de convencer al mundo de que Israel tiene razón. Hay espacio para el debate en eso, hay actos cuestionables llevados a cabo por soldados individuales, hay informes, no podemos ni debemos ignorar eso.

Pero equiparar las acciones de Israel con las de Hamas es factualmente incorrecto, moralmente insostenible y una apologética vacía.