La verdadera concepción: Seguimos en peligro por nuestras propias suposiciones

Todos hablan de la concepción. Qué tendencia tan gratificante. Un símbolo de estatus. Estábamos en la concepción, identificamos la concepción. Salimos de la concepción. Ahora, mira cómo funciona el cerebro humano: nunca podemos definir para nosotros mismos que estamos en la concepción. Siempre estamos adelante o atrás de ella. Es reconfortante, nos hace pensar que somos perspicaces. Y es peligroso.

Así que hablemos sobre la concepción más grande de todas: Aquella que dice que aprendimos. Que despertamos. Que cambiamos. Y aquí está mi contraargumento: No aprendimos, no cambiamos. No obtuvimos ninguna perspicacia.

En cuanto a la tragedia de Merón: ¿alguien ha estado recientemente en Bnei Brak? ¿Ha visto las infinitas violaciones y desviaciones de construcción? ¿Alguien puede garantizar que mañana no colapsará una sucá en la calle? A aquellos que publican estas cosas en Facebook cada año como si fuera gracioso, ¿apostarías tu dinero en ello? ¿Así que tal vez eso sea una concepción?

O las conclusiones del comité Meron. Un comité que encuentra "culpa" en las muertes de 45 personas pero no exige responsabilidad ni impone castigos severos como prisión o destitución permanente de cargos públicos. ¿A quién beneficia? Los que ya fueron destituidos siguen destituidos, y los que están en el cargo permanecen. Entonces tal vez sea un comité que daña más de lo que beneficia, uno que absuelve la culpa del pasado, y principalmente la culpa del futuro que no temerá las consecuencias de sus fracasos. ¿Quizás esa sea la concepción?

O la masacre del 7/10 - después de que ocurrió, durante meses, se lanzan misiles indiscriminadamente hacia el norte. Hay víctimas, heridos y un daño inmenso. Cientos de miles huyen de sus hogares por primera vez en la historia del país. ¿La respuesta de Israel es diferente a lo que respondimos a Hamás hasta el 6/10? Entonces tal vez sea de nuevo la concepción que simplemente se mudó de apartamento al norte.

Un tanque israelí en una zona de reagrupamiento cerca de la frontera israelí con Siria, en los Altos del Golán, norte de Israel, el 9 de enero de 2024. (credit: MICHAEL GILADI/FLASH90)

Además, la ley de reclutamiento. ¿Alguien alguna vez consideró un evento con 1500 víctimas, decenas de miles de heridos de diversos grados, una falta de 7000 soldados, y un público que se niega a enlistarse? Y si se niegan, ¿podría ser que Benny Gantz esté pensando en su próxima coalición y se niega a decir algo simple: o hay una verdadera ley de reclutamiento, o no estoy en el gobierno? El daño social y económico de la situación actual es inefable. Pero nada cambia. Entonces tal vez sea la concepción, la concepción de evasión.

Y ni siquiera hemos hablado sobre la concepción del rechazo y la no voluntariedad, la que estaba de moda hasta octubre, y ninguno de los líderes de protesta habla sobre esto: No más rechazo. Ya no más.

No hemos aprendido nada

En resumen, los resultados del comité de investigación que no se convocó: no aprendemos absolutamente nada. Nos decimos a nosotros mismos que nos despertamos y volvemos a dormir. Prevenimos el desastre después de que sucede, pero nunca el que está a punto de suceder.

Después de la Guerra de Iom Kipur, nos dijimos que habíamos salido de la concepción. Ese fue el mayor peligro de todos. Como principio de la solución, al menos seamos honestos con nosotros mismos: la concepción todavía está aquí. Ya conocemos su precio. Mira, hemos sido advertidos.

Moshe Klughaft es un consultor estratégico, ex asesor de los primeros ministros Bennett y Netanyahu, conferenciante y comentarista del programa "Meet the Press".