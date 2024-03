Asesinato del Dr. Harouni despertó profundo trauma en los iraníes judíos

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, publiqué una publicación X en homenaje a las incansables mujeres de Irán.

Después del brutal asesinato de Mahsa Amini en septiembre de 2022, jóvenes y mujeres se quitaron sus hiyabs, se cortaron el cabello y lideraron protestas en las calles desafiando abiertamente a una teocracia brutal que durante 45 años ha maltratado a las mujeres, tratándolas como ciudadanas de segunda clase. Minutos después de publicar, una cuenta con el nombre @sauce70155 comentó: "J*dío iluso. Me alegra que ese tipo haya matado a tu familiar".

El familiar al que se hace referencia aquí es el Dr. Benjamin Harouni, un dentista judío iraní-estadounidense de 28 años que fue asesinado hace unas semanas en la consulta dental de su familia en El Cajon, California. El presunto asesino, Mohammed Abdulkareem, fue descrito por la policía como un ex paciente "descontento", quien estacionó su camioneta U-Haul junto a la oficina y entró disparando 23 rondas en un ataque que duró aproximadamente un minuto, provocando daños irreparables en la familia Harouni y dejando a la comunidad judía-iraní afectada. Otros dos empleados dentro de la consulta, un hombre de unos 40 años y una mujer de unos 20 años, resultaron heridos.

"Es devastador ver a alguien tan odioso llevarse a alguien tan grandioso en este mundo", me dijo Jake, el hermano de Ben, añadiendo que Ben irradiaba positividad, ansioso por compartir su amor con todos, incluso si eso significaba ponerse en último lugar.

Esa mentalidad desinteresada fue lo que llevó a Ben a la odontología en primer lugar, graduándose de la escuela de odontología en 2022 y luego siguiendo los pasos de su padre. "Ben ayudaba a las personas a mejorar sus sonrisas a nivel físico porque quería que todos se sintieran seguros de sí mismos, y eso comienza con una sonrisa", dijo Jake.

A pesar de las similitudes en nuestro apellido, no tengo parentesco con el Dr. Ben Harouni, aunque ambos venimos de familias iraníes-judías unidas que huyeron de un régimen represivo en Irán para vivir en sociedades que acogían a la gente judía y fomentaban libertades religiosas y prosperidad económica.

Los investigadores del lugar del crimen se reúnen fuera de la escena del crimen. (credit: REUTERS/SHANNON STAPLETON)

La revolución islámica

La Revolución Islámica de 1979, y la eliminación de la monarquía prooccidental y secular del Shah Mohammad Reza Pahlavi, precipitó un éxodo masivo de judíos iraníes. Muchos huyeron a América, con la mayoría estableciéndose en California. Algunos decían que el clima en el sur de California recordaba a Teherán. Hoy en día, de los más de 500 000 personas que viven en Estados Unidos con antecedentes iraníes, más del 40% viven en California. Los Ángeles, hogar de la mayor comunidad iraní fuera de Irán, a menudo se conoce como "Tehrangeles" como resultado.

El asesinato del Dr. Harouni revivió sentimientos comunales de trauma entre los judíos iraníes que se habían reasentado en Estados Unidos después de la persecución religiosa en Irán. Un grupo que representa a estudiantes judíos iraníes en la Universidad del Sur de California, donde Ben había estudiado, emitió la siguiente declaración: "Como judíos persas, nuestras familias escaparon de la República Islámica de Irán para que nosotros, sus hijos, pudiéramos vivir libres de violencia religiosa. Sin embargo, 45 años después en los EE.UU., seguimos enfrentando el mismo odio feo que se cobró la vida del Dr. Ben Harouni. El odio hacia los judíos no ha desaparecido".

Las motivaciones exactas del asesinato de Ben todavía están siendo investigadas, pero hay crecientes llamados de organizaciones judías y pro-Israel para investigar el antisemitismo como un motivo clave del ataque. Si el ataque fue o no un crimen de odio no está en disputa, según Jake, quien escribió en una publicación de Instagram: "Aquellos que dicen que esto no fue un crimen de odio necesitan reconsiderar cómo definen el odio. Mi hermano fue asesinado a sangre fría, sin embargo, Internet y los medios quieren cambiar la narrativa y culpar al asesino por estar trastornado". Añadió: "Como un americano judío-persa, siempre me he sentido tan asustado y vulnerable durante estos tiempos de odio. Ahora que está en mi puerta, se siente mucho más real y urgente".

El antisemitismo se dispara desde el 7 de octubre

Los incidentes antisemitas en Estados Unidos se han triplicado en los meses desde los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre en Israel y la guerra en Gaza que siguió. Una encuesta reciente encontró que casi una cuarta parte de los estadounidenses albergan creencias antisemitas.

Veintisiete por ciento de los estadounidenses encuestados consideraron "al menos aceptable que un miembro cercano de la familia apoye a Hamás".

El odio antijudío también está alcanzando niveles históricos en Europa. Francia, Reino Unido, Italia y Dinamarca registraron niveles récord de antisemitismo en 2023. El comisionado de contraextremismo del gobierno del Reino Unido, Robin Simcox, dijo que Londres se ha convertido en una "zona prohibida para los judíos" durante las marchas pro palestinas de fin de semana. En la primera semana de marzo, un parisino de 62 años que llevaba una kipá fue atacado al salir de su sinagoga, mientras que un hombre judío ortodoxo en Zúrich quedó en condiciones críticas después de ser apuñalado por un joven de 15 años que había expresado solidaridad con el Estado Islámico.

En el funeral de Ben, al que asistieron cientos de sus seres queridos y amigos, su rabino de la infancia dijo que Ben fue "derribado en un acto de violencia sin sentido, muy probablemente porque era judío".

Más tarde, esa noche, en una vigilia, el alcalde de El Cajón, Bill Wells, reiteró que incluso si las fuerzas del orden intentaban ocultar las verdaderas motivaciones del asesinato, él descubriría la verdad. "La gente me ha dicho que les preocupa que la ciudad o el FBI... puedan tratar de ocultar esto y tratarlo como si fuera un crimen simple, [pero] llegaremos a la verdad de lo que ocurrió."

Incapaz de retroceder en el tiempo, la misión de Jake en la vida ahora es convertir la filosofía de paz y amor de su hermano en acción.

Él y su familia crearon un fondo llamado "Humanos Contra el Odio" para "apoyar a otras familias que han pasado por eventos trágicos como el nuestro". Jake añadió: "Somos afortunados de tener una comunidad a nuestro alrededor. Nuestra cultura y religión significa que las personas a nuestro alrededor quieren ayudar, pero no todos tienen ese sistema de apoyo".

El escritor es británico y reside en la ciudad de Nueva York. Es el autor de "Unveiled: Inside Iran’s #WomenLifeFreedom Revolt", un libro próximo a ser publicado.