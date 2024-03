La obligatoriedad de Sherut Leumi para los jaredím empeorará las cosas

El sector ultraortodoxo tiene dos reclamos contra el reclutamiento en las FDI: la suspensión del estudio de la Torá y el temor a la corrupción en un entorno no ortodoxo. No hay una solución fácil para reclutar a los ultraortodoxos en el ejército, pero la opción de un requisito de Sherut Leumi (Servicio Nacional) en lugar de ser reclutados en el ejército es una opción que los políticos sugieren repetidamente. Sherut Leumi está destinado solo para civiles que las FDI han decidido eximir del servicio militar y se lleva a cabo únicamente de manera voluntaria.

Debido a esto, la mayoría de los voluntarios de Sherut Leumi son chicas religiosas del sector sionista. Jóvenes ciudadanos en edad de reclutamiento que sufren de enfermedades o discapacidades también se ofrecen como voluntarios para el servicio nacional. Estas poblaciones se ofrecen como voluntarios con alta motivación y una supervisión suficiente por alrededor de ocho asociaciones establecidas para garantizar que Sherut Leumi se lleve a cabo de la manera más eficiente posible. Por esta razón, Sherut Leumi ha ganado una reputación positiva.

Quienes intentan utilizar el Sherut Leumi como una solución al problema del reclutamiento de los ultraortodoxos están equivocados y desorientados. No se trata de voluntariado, sino de imponer una obligación a los jóvenes ultraortodoxos de servir en el ejército. A diferencia de la población no ortodoxa, estos jóvenes ciudadanos pueden optar por no alistarse en el ejército y en su lugar inscribirse para hacer voluntariado en el Sherut Leumi.

Se podría asumir que esto lograría una mayor igualdad entre las diferentes poblaciones, ya que todos deben renunciar a una vida cómoda a favor del servicio militar o civil obligatorio. En realidad, esto no es más que una ilusión que conducirá a distorsiones y enormes gastos.

A pesar de que las FDI están preparadas para integrar a los jóvenes ultraortodoxos en sus filas y aumentar su motivación para el servicio militar, no hay forma de activar efectivamente el Sherut Leumi para los jóvenes ultraortodoxos que no son voluntarios, sino que están empleados por la aplicación de la ley.

El resultado será el establecimiento de asociaciones ultraortodoxas para operar el servicio, posiciones inactivas para el voluntariado y la falta de supervisión efectiva. En otras palabras, el mayor fraude en Israel. Estas asociaciones también requerirán presupuestos enormes y la concesión de derechos completos similares a los de quienes prestan servicio en las FDI, mientras que la verdadera necesidad está en el ámbito militar y no en el civil. Puede ser conveniente para los voluntarios de Sherut Leumi ocupar posiciones en Magen David Adom, la unión de rescate, el departamento de bomberos y ZAKA, pero estas instituciones ya están llenas de voluntarios reales, motivados y apasionados. Decenas de miles de jóvenes ultraortodoxos pasivos no pueden ser cargados sobre ellos.

¿Cuál podría ser la posible solución a este problema continuo?

El Sherut Leumi debería ser completamente eliminado como una solución forzada para los jóvenes ultraortodoxos. La situación actual es mejor que esta visión sin esperanza. Además, cualquier solución basada en cuotas o objetivos de reclutamiento no tendrá efecto y debería evitarse.

La exención general para "estudiantes de la Torá" debería ser abolida, y solo unos pocos cientos de eruditos de élite deberían estar exentos, al igual que las exenciones para atletas destacados. El ejército debería continuar estableciendo batallones separados para los ultraortodoxos, considerando plenamente sus necesidades.

Si un estudiante de yeshiva no cumple con la ley de reclutamiento del IDF, no debería ser enviado a prisión como los israelíes seculares que se niegan al reclutamiento. En consecuencia, el estado no debería darle apoyo presupuestario financiero para sus estudios y gastos de vida. Se espera que, gradualmente, este nuevo sistema pruebe ser un cambio positivo y una solución aceptable para un problema social muy complejo.