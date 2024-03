En vez de trabajar con Biden, Netanyahu optó someterse a Ben-Gvir y Smotrich

Entre embajadores y diplomáticos veteranos y de alto rango en la sede de la ONU en Nueva York, existe un concepto común: No se pelea con Estados Unidos. Incluso si estás en lo correcto, al final terminarás perdiendo. El primer ministro Benjamín Netanyahu antes se desempeñó como embajador de Israel en las Naciones Unidas, pero al parecer no recuerda esta importante expresión. Aunque incluso si tiene la frase en mente, no afecta sus decisiones o acciones. El conflicto con Estados Unidos, por supuesto, no es agradable, pero tampoco es tan grave. Siempre es posible reconciliarse. Las experiencias de varios países en sus relaciones con Washington, como se manifiestan en la sede de la ONU en Nueva York, lo demuestran.

El problema es que el comportamiento confrontativo de Netanyahu hacia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, provoca una ruptura temporal en la relación. Las declaraciones malintencionadas, las afirmaciones desafiantes y, lo que es peor, la política que el primer ministro impone eventualmente causarán una fractura irreversible en las relaciones entre Israel y Estados Unidos. Según estimaciones de diplomáticos de alto rango en Nueva York y comentaristas veteranos en Washington, el daño ya está hecho.

Los líderes judíos de la comunidad de Nueva York también comparten esta evaluación. "La respuesta de Netanyahu a la crítica del presidente Biden es un error colosal y tiene el poder de causar una catástrofe para Israel", dijo Eric Yoffie, presidente emérito de la Unión para el Judaísmo Reformista, activo e involucrado en la vida comunitaria de Nueva York, en una conversación con Maariv.

El desdén, la ligereza demostrable y la arrogancia personal en las relaciones con la Casa Blanca son especialidades de Netanyahu, especialmente cuando el ocupante de la Casa Blanca es un presidente demócrata. Esto no es una exageración. Netanyahu dio un discurso en 2016 como primer ministro en una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso en Washington, a pocos metros de la Casa Blanca. Ambos países recuerdan el discurso sobre el acuerdo nuclear con Irán como un discurso que saboteó una larga tradición de apoyo bipartidista a Israel. Fue un discurso desafiante que se burló de las políticas del presidente Barack Obama y aún se considera una ofensa que convirtió el apoyo a Israel, de una tradición aceptada por ambos partidos, en un tema político dependiente de consideraciones partidistas. Además, Netanyahu causó un daño irreparable a su relación con Obama.

La guerra que Israel está librando contra Hamás en respuesta al ataque del 7 de octubre despertó el apoyo incondicional de la Casa Blanca, que se reflejó en una ayuda militar en una escala inusual. La guerra ha estado ocurriendo durante aproximadamente seis meses y no tiene fin a la vista. Ha causado un cambio en la política política de los Estados Unidos en lo que respecta al Medio Oriente. El presidente Biden tiene opiniones controvertidas sobre las acciones de Israel, pero Netanyahu ciertamente tiene el derecho y el deber de responder al brutal ataque en su país. A pesar de esto, la IDF debe actuar con respeto, modestia y consideración hacia la posición del presidente de los Estados Unidos. En cambio, las respuestas de Netanyahu revelaron desdén y desprecio hacia Biden.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, habla en la Knesset. 18 de marzo de 2024. (credit: Marc Israel Sellem)

La posible caída de Netanyahu puede venir de miembros de su propia coalición

La verdad es que Netanyahu está siendo retenido por miembros de su gobierno como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. El presidente Biden entendió la realidad de Israel y su posición dañada en el escenario mundial. Israel, como país, no está aislado, no está difamado y no es un leproso. Quienes están aislados, difamados y son leprosos son Ben-Gvir, Smotrich, Yariv Levin, Dudi Amsalem y sus colegas. Es el gobierno israelí el que ha llegado al punto de la humillación y ha alejado a los países amigos.

Esto entristece e indigna al presidente Biden. La separación declarativa que hizo recientemente entre Netanyahu, el gobierno y el pueblo de Israel revela su preocupación real por la posición de Israel y su profundo reconocimiento de su importancia como bastión de democracia y estabilidad en el Medio Oriente. Él entiende que la mayoría de los ciudadanos de Israel no están de acuerdo con las políticas de Netanyahu.

Netanyahu parece tener una gran falta de conciencia de la situación compleja de Biden en el ámbito doméstico en los Estados Unidos, o está ignorándola maliciosamente. El presidente en funciones está en medio de una carrera electoral, y su apoyo incondicional a Israel se ha convertido en un tema complicado. El senador Bernie Sanders inició una carta al presidente Biden exigiendo que detuviera la ayuda militar a Israel. Sanders, conocido por su actitud hostil hacia Israel, adjuntó a su carta a otros ocho senadores demócratas. Aceptan lo que definen como la grave catástrofe humanitaria que se está desarrollando en Gaza, que es casi sin precedentes en la historia moderna.

El Washington Post informó que la audiencia anual celebrada por el Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos sobre Inteligencia acerca de las amenazas globales a la seguridad discutió los desafíos y riesgos globales creados por la guerra en Gaza. La Directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, testificó, explicando que "La crisis ha galvanizado la violencia por parte de una variedad de actores en todo el mundo. Y aunque es demasiado pronto para decirlo, es probable que el conflicto en Gaza tenga un impacto generacional en el terrorismo."

Curiosamente, evaluaciones similares se escuchan en conversaciones con altos diplomáticos en las Naciones Unidas. La guerra en Gaza se percibe como un evento que fomentará el terrorismo global. Biden merece un comportamiento considerado por parte de Israel en las dificultades, desafíos y problemas que la guerra en curso en Gaza le ha causado a él, al presidente estadounidense, en el ámbito nacional y mundial.

Si el comportamiento confrontacional de Netanyahu contra Biden está influenciado por la consideración de que Donald Trump ganará las elecciones presidenciales de 2024, esto es una apuesta imprudente. La carrera presidencial apenas ha comenzado y los resultados son completamente impredecibles. Las encuestas que favorecen a Trump han publicado recientemente que muchos ciudadanos que votaron por él en las elecciones primarias no votarán por él en las elección presidencial.

Los estadounidenses registrados como republicanos hablaron críticamente y negativamente contra Trump, a quien definieron en sus palabras como no apto para servir como presidente. Incluso si Trump gana, ya no será el mismo presidente que Netanyahu cree conocer. Lejos de eso. Miembros senior del partido republicano hablan ansiosamente sobre las posibilidades de que Trump regrese a la Casa Blanca.

Lo que preocupa a los altos funcionarios judíos en la comunidad que mantienen estrechos lazos con políticos en Israel es que no notan ningún signo de un cambio significativo en el comportamiento de Netanyahu hacia la Casa Blanca. Un artículo publicado en la revista New York afirmó: "En el último mes, ha intentado marginar a Bibi, como se conoce universalmente a Netanyahu, internacionalmente y en casa, a través de una serie de movimientos relativamente silenciosos pero estrechamente vinculados y deliberados".

Uno debe preguntarse qué más necesita suceder para que el Primer Ministro Netanyahu inicie relaciones cordiales con Joe Biden, en lugar de inclinarse y someterse a Ben-Gvir y Smotrich.