Seis meses después, estoy "abatido, agotado y asqueado", le dije a un asesor de Biden

En una conversación en línea el domingo, un ayudante del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, me preguntó cómo describiría mis sentimientos en la fecha que marca seis meses desde el ataque de Hamas del 7 de octubre. La verdad es que las palabras quedan cortas para expresar cómo nos sentimos muchos de nosotros. No quería reducir los sentimientos a alguna frase pegajosa de titular, pero al final eso es lo que hice; eso fue lo que me vino a la mente.

"Deprimido, agotado y asqueado", respondí.

El ayudante de Biden pensó que los sentimientos de "deprimido" y "agotado" no necesitaban explicación, pero quería que detallara el sentimiento de "asco".

Le dije que el asco era hacia el mundo por instar a Israel a rogar por el regreso de los rehenes, a negociar con Hamas como si hubiera una equivalencia moral, como si los rehenes retenidos en Gaza - civiles arrebatados de sus hogares y de un festival de música y los soldados que habían venido a intentar salvarlos y defendernos a todos en Israel - fueran iguales a prisioneros que están en cárceles israelíes por su participación en actividades terroristas, probablemente deseando también poder llevar a cabo un ataque como el del 7 de octubre.

"Olvida la obscena proporción de cuántos se espera que sean liberados a cambio de los rehenes", añadí.

"¿Por qué estás dejando que esto suceda?" Exploté contra el asistente presidencial, quien se encarga de la política de Medio Oriente.

SEIS MESES después de iniciada la guerra entre Israel y Hamás, han resurgido las divisiones internas, ya que más de 100 rehenes siguen cautivos de Hamás. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

"¿Es demasiado simplista pedir que haya un esfuerzo internacional para forzar la rendición de Hamas y la liberación inmediata de los rehenes, sin hacer preguntas?"

No quería convertir esto en un monólogo, pero claramente, el asistente no tenía una respuesta inmediata.

El ayudante de Biden defiende al presidente de Estados Unidos

El tono dramático se suavizó, y él y yo empezamos a hablar sobre la rápida respuesta del presidente después de las masacres de Hamas, y cómo Biden es "realmente un buen amigo y se siente muy cercano al pueblo israelí", según lo expresó el asistente.

Luego, el funcionario de la Casa Blanca hizo comentarios que parecían ser una mezcla de racionalizaciones por no tener una mejor respuesta a mi arrebato y una expresión sincera de la realidad internacional.

"No quiero hablar en nombre de la comunidad internacional", dijo el asistente, "pero aunque hubo un inmenso apoyo a Israel después de las atrocidades de Hamas, no había un sentimiento de que la respuesta debía ser una campaña militar internacional para bombardear Gaza hasta destruirlo."

"Hubo una gran simpatía por los ciudadanos palestinos de Gaza que no estaban involucrados en esto", continuó. "Por lo tanto, muchos de nuestros socios, países que también son amigos de Israel, nos dijeron que entendían que Israel tenía que actuar, pero usando nuestros recursos con países como Qatar, teníamos que intentar negociar simultáneamente para hacer todo lo necesario para limitar el daño a los civiles palestinos".

El ayudante insistió en que a pesar de la falta de una coalición militar internacional, la administración Biden ha "trabajado junto con Israel para asegurar una respuesta militar efectiva que pueda llevar a la derrota de Hamás".

También sostuvo que el presidente no considera que la batalla contra Hamás haya finalizado. "Cuando los líderes de defensa israelíes mismos hablan de un alto el fuego y un acuerdo de rehenes con concesiones dolorosas para Israel, pero luego reanudando la respuesta militar una vez que los civiles palestinos son retirados del área de Rafah, no están contradiciendo nuestra posición".

Argumentó que "nunca dijimos que Israel no debía operar en Rafah. De hecho, hemos sido coherentes. Desde el primer día, hemos trabajado con Israel en la realización de operaciones puntuales en lugar de bombardeos masivos. Siempre nos ha preocupado que los bombardeos masivos también representan un mayor peligro para los soldados del IDF y los rehenes. No estoy diciendo que sea simple, pero eso es lo que hemos intentado hacer."

También mantuvo que, aunque mucho se ha hecho público, también ha habido una gran cantidad de cooperación encubierta entre Estados Unidos e Israel para hacer frente a la situación militar.

Situation en Gaza y elecciones

"Si este no fuera un año de elecciones presidenciales," pregunté, "¿cómo sería diferente la respuesta del Sr. Biden a la situación en Gaza?"

"Su política sería la misma," respondió firmemente el asistente, pero luego agregó: "No me ocupo tanto de la política en mi trabajo como de la diplomacia, pero vamos, ¿puedes decirme que el Sr. Netanyahu es popular en Israel? Entonces, si personas en el Partido Demócrata están advirtiendo al presidente de una derrota en nuestras próximas elecciones debido a su apoyo al gobierno de Netanyahu, y el presidente responde que el problema no es Netanyahu sino el Estado de Israel, haciendo hincapié en que Israel es un aliado crucial de Estados Unidos sin el cual América estaría peor, ¿qué hay de malo en eso?"

"¿Entonces también quieres unas elecciones anticipadas en Israel?" pregunté.

"No vayas allí y deja de quejarte del Senador Schumer," replicó el asistente. "Sabes lo importante que es Israel para Chuck, y lo solidario que ha sido. Te puedo decir que ha facilitado la vida de la administración cuando trabajamos estrechamente con Israel."

Al final de nuestra conversación, le pregunté al asistente de la Casa Blanca cómo describiría sus propios sentimientos en la fecha que marca seis meses desde el ataque de Hamas a Israel.

"Siento tortura por el sufrimiento del pueblo israelí," dijo. "Me siento frustrado por la pérdida de vidas de todas las personas inocentes: israelíes, palestinos y los trabajadores humanitarios, por supuesto. Vivimos en un mundo lejos de ser justo, y espero que las personas buenas de todos los lados puedan trabajar juntas para erradicar el terror y traer la paz."

"¿Y qué pasa con el 'día después' en Gaza? ¿La posibilidad de una guerra total entre Israel y Líbano?" pregunté.

"Sí, hay mucho más que discutir," respondió, "y estamos cooperando con Israel en eso."

El escritor es editor de opinión en The Jerusalem Post.