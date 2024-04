No sorprende que el régimen iraní no haga caso a advertencias de EE.UU.

El sábado por la noche, las noticias israelíes estallaron con informes de que Irán había lanzado un ataque directo contra Israel. El ataque esperado desde hace mucho tiempo ocurrió un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitiera una advertencia a Teherán en una conferencia de prensa del viernes, diciéndole a Irán: "No" y declarando el compromiso de Washington de apoyar y defender a Israel.

Esta declaración de disuasión del presidente de Estados Unidos claramente fue ineficaz, ya que Irán procedió a enviar docenas de drones y misiles de crucero a Israel menos de 24 horas después.

¿Por qué las palabras del presidente no tuvieron ningún impacto en los planes de la República Islámica, se podría preguntar? La respuesta debería ser obvia para cualquiera que haya estado siguiendo la política exterior estadounidense no solo durante la administración de Biden sino también durante la administración de su predecesor demócrata, Barack Obama.

La administración de Obama inauguró una política hacia Irán caracterizada por una alternancia de debilidad y apoyo, creando una relación entre Estados Unidos e Irán en la que el país se enriquecía y se fortalecía en lugar de ser disuadido de causar caos en la región. Y la administración de Biden continuó justo donde Obama lo dejó, adoptando una postura hacia Irán que lo preparó para el ataque de hoy.

Basta con analizar los intentos de la administración por llevar a cabo un nuevo acuerdo nuclear con los iraníes, siguiendo el espíritu de las negociaciones promocionadas por el régimen de Obama como un logro histórico. La administración defendió su política débil hacia Irán citando estas negociaciones, sugiriendo que era una postura temporal y que si los resultados no llegaban pronto, pronto surgiría una política más dura. Pero, como escribió Michael Doran en Tablet el año pasado: "La República Islámica ha, por mencionar solo algunos desarrollos, reprimido brutalmente las peores protestas en su historia, avanzado considerablemente en su programa de armas nucleares, perseguido planes para asesinar a ex funcionarios estadounidenses en suelo estadounidense y desarrollado una cooperación industrial en defensa con el ejército ruso... Ninguno de estos acontecimientos logró probar la paciencia de la administración de Biden".

El PRESIDENTE de EE.UU., Joe Biden, camina hacia la Oficina Oval después de regresar a la Casa Blanca, desde su casa en Delaware, el sábado para consultar con su equipo de seguridad nacional mientras Irán anunciaba que había lanzado un ataque contra Israel. (credit: Bonnie Cash/Reuters)

Esta política supina se aplicaba incluso a los ataques contra las fuerzas estadounidenses, que recibían poca o ninguna represalia. En una audiencia del Senado en 2023, el senador Tom Cotton cuestionó al secretario de Defensa Lloyd Austin sobre los ataques iraníes, señalando que Irán y las milicias respaldadas por Irán habían atacado a las fuerzas estadounidenses 83 veces y que Estados Unidos solo había contraatacado cuatro veces.

"¿Qué tipo de señal creemos que esto envía a Irán?" preguntó Cotton en ese momento. Ahora, mientras Irán lanza docenas de UAVs a Israel no ni siquiera un día después de que Biden alentara la contención, vemos la respuesta a esta pregunta.

La política de la administración Biden con el régimen iraní

Si bien la mayor parte del enfoque de Biden hacia la República Islámica se caracterizó por la inacción, hay una notable excepción: la administración demostró estar dispuesta a hacer generosos pagos al régimen iraní, en forma de alivio de sanciones y descongelamiento de fondos. Observadores externos estaban dando la alarma sobre los peligros del alivio de sanciones ya en el Acuerdo Nuclear con Irán en 2015, advirtiendo que los estimados $50 mil millones a los que Irán tendría acceso a través de la terminación de sanciones podrían y probablemente se utilizarían para apoyar actividades terroristas en la región, financiando milicias como Hamas y Hezbollah.

Sus advertencias fueron premonitorias, ya que Irán procedió a cultivar un eje del mal en la región al hacer precisamente esto. El evidente enredo financiero de la República Islámica con milicias terroristas no impidió que la administración Biden liberara $6 mil millones de fondos a Irán, que el presidente dijo que el país gastará "como lo necesiten", en septiembre de 2023.

Incluso el ataque terrorista de Hamas, el proxy de Irán, que ocurrió solo dos semanas después de que se descongelaran esos fondos, no sacudió a la administración de su enfoque sobre las sanciones a Irán. Solo semanas después de la masacre del 7 de octubre, la administración Biden otorgó exenciones de sanciones por valor de $10 mil millones a Irán, el obvio patrocinador externo principal de esos ataques.

La debilidad y locura de esta política serían risibles si no fuera por el obvio -y ahora urgente- peligro. Aparentemente no hay límite para la actividad terrorista, ya sea dirigida a israelíes, estadounidenses o al resto de Occidente, que Estados Unidos permitirá de Irán antes de cambiar su curso de acción de apoyo. Y no solo la administración Biden ha permitido que Irán cause estragos en la región sin penalización, sino que también ha fortalecido abierta y probablemente incluso financiado algunas de estas actividades destructivas al permitir que miles de millones de dólares inunden las arcas de un poder extranjero claramente hostil.

En otras palabras, después de años de diplomacia patéticamente ineficaz y de acercamiento al régimen iraní, no debería sorprender que el presidente de los Estados Unidos ahora esté detrás de su podio diciéndole a Irán que no ataque, y que Irán no escuche.

La guerra de Irán contra Occidente no es solo un problema de Israel, siempre ha sido y sigue siendo un problema de Estados Unidos. Necesitamos un líder que reconozca esto y actúe en consecuencia, no un líder que solo pueda ofrecer palabras vacías y políticas sin fortaleza. Lamentablemente, mientras el Medio Oriente y los Estados Unidos se preparan para lo que bien podría ser un feo conflicto regional, los peligros del hombre que hemos elegido nunca han sido más claros.

El escritor es un destacado cirujano plástico de Beverly Hills y estrella de la serie original de Netflix nominada al Emmy, Skin Decision: Before and After.