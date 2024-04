Ramadán y Pésaj: En medio de la violencia, una señal de esperanza

La palabra "religión" en inglés proviene de la palabra latina "religare", que significa unir. De hecho, pensamos en la religión como una fuerza para unir a las personas en una comunidad de creencias y valores compartidos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la religión ha sido una influencia divisiva, enfrentando a las personas entre sí, causando intolerancia e incluso violencia.

Dado ese triste historial, hay un sentido generalizado de alivio de que, incluso en medio de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza a lo largo del Ramadán que ha cobrado miles de vidas, y las tensiones crecientes entre Israel e Irán que comenzaron durante el Ramadán con el ataque de Israel al edificio consular iraní en Damasco, lo que resultó en que la República Islámica lanzara cientos de drones y misiles al Estado judío, el conflicto afortunadamente no se ha transformado en una guerra religiosa aún más calamitosa entre musulmanes y judíos.

Estaba en Jerusalén en la víspera de Ramadán, Israel se estaba preparando para una explosión de violencia durante el Ramadán y preocupaciones serias acerca del culto en la mezquita de al-Aqsa. Tal conflicto podría haber sido fácilmente desencadenado por un enfrentamiento violento durante el recién concluido mes de Ramadán entre musulmanes y fuerzas de seguridad israelíes en la mezquita de al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado en el islam.

La religión debería unir a las personas, no separarlas

El hecho de que no estallara una violencia generalizada durante el Ramadán de 2024, un momento de máxima tensión que este año fue exacerbado por la guerra entre Gaza e Israel, es motivo de esperanza de que la fe religiosa pueda desempeñar un papel mejorado en poner fin a la horrible guerra que actualmente está devastando una tierra sagrada para todos los hijos de Abraham.

Que las condiciones se mantuvieran mayormente pacíficas durante el recién concluido mes sagrado de Ramadán en y alrededor de al-Aqsa este año, en vivo contraste con las batallas entre la policía israelí y los fieles musulmanes, cuando una erupción de violencia era respondida con gas lacrimógeno y balas de goma en y alrededor de al-Aqsa durante 2021, 2022 y 2023. En años anteriores, vimos brotes horrendos de violencia el último viernes de Ramadán. Este año, en cambio, fuimos elevados el viernes 5 de abril por la bendita vista de 120,000 fieles musulmanes orando pacíficamente en al-Aqsa.

Palestinos en el recinto de la mezquita de Al Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, durante un tormentoso día de invierno, el 7 de febrero de 2023. (credit: JAMAL AWAD/FLASH90)

LA EVITACIÓN de un conflicto en al-Aqsa tuvo mucho que ver con decisiones sabias tanto por parte de los israelíes como de los palestinos. En las semanas previas al comienzo del Ramadán, con la aprensión de una erupción de violencia religiosa en el Haram al-Sharif en aumento, parcialmente debido a un llamado incendiario del jefe de Hamás Ismail Haniyeh para que los palestinos en Jerusalén y Cisjordania marcharan hacia la mezquita.

El Ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, propuso evitar todas las oraciones musulmanas en al-Aqsa durante todo el mes de Ramadán. Sin embargo, para sorpresa general de los analistas políticos, la propuesta de Ben-Gvir fue rechazada enfáticamente por el gabinete de guerra de Israel, declarando que "la política de Israel siempre ha sido y seguirá siendo mantener la libertad de culto para todas las religiones en el Monte del Templo/Mezquita de al-Aqsa".

El enfoque decididamente menos confrontativo de Israel este año al permitir el acceso a al-Aqsa para los fieles musulmanes durante el Ramadán recibió elogios de una fuente inusual, el líder de la Lista Árabe Unida, MK Mansour Abbas, quien instó a la comunidad árabe a "ejercer su derecho al culto y observar la festividad en el próximo mes respetando la ley y manteniendo el orden público".

La declaración de Abbas dio voz a una clara determinación entre los palestinos y los árabes israelíes (ciudadanos árabes de Israel) por igual de no jugar en manos de Hamás permitiendo que estalle la violencia, poniendo en riesgo las vidas de los fieles y poniendo en peligro a la mezquita de Al-Aqsa y a los demás santuarios islámicos en el Monte del Templo (Haram al-Sharif).

Trabajando en sus respectivos sectores, los pragmáticos palestinos e israelíes lograron superar a los extremistas de ambos lados, rechazando firmemente cualquier intento de desencadenar un estallido violento en el corazón de Jerusalén que amenazara con consecuencias devastadoras para los palestinos e israelíes, sin mencionar a judíos y musulmanes en todo el mundo.

Para vislumbrar una visión de lo que podría ser en Tierra Santa cuando los seguidores de las religiones abrahámicas renuncian al miedo mutuo y se conectan cara a cara, no era necesario buscar más allá de un "iftar" interreligioso el 4 de abril en Jerusalén. El evento, que reunió a 80 judíos, musulmanes, cristianos y drusos de todo Israel, Cisjordania [Judea y Samaria] y Jerusalén oriental para conversaciones sinceras durante una comida festiva de "maqluba", una especialidad culinaria palestina, fue patrocinado por la Asociación de Encuentro Interreligioso (IEA), una organización de 20 años que mi propia Fundación para la Comprensión Étnica se enorgullece de apoyar. Con 40 capítulos locales con alrededor de 10 miembros cada uno en todo Israel, Cisjordania y Jerusalén oriental, los participantes israelíes y palestinos se reúnen al menos una vez al mes para discutir temas religiosos y descubrir similitudes y diferencias entre sus tradiciones recíprocas.

Observando un tableau de mujeres musulmanas con hiyab sentadas al lado y hablando con calidez, pasión y franqueza con judíos seculares y religiosos, Carolina Frimer, una gerente de comunidad judía en IEA, comentó: "Escuchamos tanto discurso divisivo, a menudo envuelto en lenguaje religioso. Con este evento, estamos utilizando lenguaje religioso, comida y cultura para decir lo contrario, para demostrar que estas cosas pueden unir a las personas en lugar de dividirlas".

Abier Abdalnabi, una mujer musulmana de Jerusalén y gerente de oficina en IEA, comentó: "Me puse en el lugar de los rehenes, y luego en el de los civiles en Gaza. Esta situación es muy difícil para árabes y judíos. Este iftar es lo que podemos hacer ahora para traer de vuelta la esperanza... Lo principal es no perder nuestra fe. Si no crees que las cosas pueden mejorar, no llegarás lejos".

Con la conclusión del Ramadán que requiere una autointrospección de los observadores musulmanes y el comienzo de la Pésaj, el festival de esperanza, redención y optimismo del pueblo judío, la esperanza y la fe realmente brotan eternamente. Israelíes y palestinos necesitan desesperadamente ambos atributos hoy mientras luchan por poner fin a la violencia en Gaza y comenzar un largo camino hacia la paz y estabilidad regional.

El escritor, un rabino, es presidente de la Fundación para el Entendimiento Étnico y un destacado asesor de estados clave del Golfo. Es el autor de "Hijos de Abraham: Una Conversación Sincera Sobre los Problemas que Dividen y Unen a Musulmanes y Judíos".