La seguridad de Israel está amenazada por un liderazgo incompetente - Opinión

La ganadora del Premio Pulitzer, Peggy Noonan, en un artículo de opinión la semana pasada en The Wall Street Journal, afirmó que el mal liderazgo es una amenaza para la seguridad nacional. Por supuesto, estaba hablando de la situación en los Estados Unidos. En su artículo, ella afirma: "La calidad de nuestros líderes está deteriorando, y estamos tan acostumbrados que ya no nos alarmamos."

Al leer esa frase, no pude evitar ver los paralelismos con nuestra propia situación aquí en Israel y el proceso político que casi garantiza que las personas que llegan a la cima no son necesariamente las mejores para el trabajo.

Sin duda, nuestro liderazgo reciente no está a la altura de aquellos que nos lideraron en el pasado: David Ben-Gurion, Golda Meir, Menachem Begin, Chaim Weizmann, Abba Eban, Chaim Herzog, personas que, incluso si no estábamos de acuerdo con sus decisiones, respetábamos su integridad y competencia profesional. Y lo más importante, nunca cuestionamos que esas decisiones siempre estuvieran en el mejor interés del Estado de Israel y no tomadas para promover sus propias carreras políticas.

Si bien la población en general parece haber aceptado esta situación y normalizado, el hecho de que este sea el caso también es notado por nuestros enemigos. Después de todo, todo lo que sucede aquí está cubierto en la prensa mundial como si Israel fuera el país más importante del mundo. ¿Cómo más se explica las masivas manifestaciones mundiales contra Israel y a menudo también contra los judíos, que representan solo el 0.2% de los 8 mil millones de habitantes del mundo?

El hecho de que todos estos aspectos sean vistos por nuestros enemigos convierte al mal liderazgo en un problema de seguridad nacional. Es lo que hace que nuestros enemigos piensen que somos débiles y, peor aún, estúpidos, por haber puesto a algunos de nuestros líderes en las posiciones que ahora ocupan. El edificio de la Knesset, sede del poder legislativo de Israel, en Jerusalén, el 14 de noviembre de 2022 (Ilustrativo). (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

¿Qué ha contribuido a esta situación y cómo la corregimos? Una corrección es necesaria ahora más que nunca a la luz de los eventos del 7 de octubre y la aparentemente interminable guerra con Hamás; nuestra incapacidad para liberar a todos nuestros rehenes destaca aún más esto.

Estructura problemática del sistema parlamentario

Una parte importante de nuestro problema es la estructura de nuestro sistema parlamentario que convierte las designaciones ministeriales en una recompensa por lealtad partidista y apoyo a la coalición gobernante. Como resultado, las personas que encabezan nuestros ministerios no son las mejores personas en Israel para el trabajo, sino individuos que han "pagado sus deudas políticas" y son recompensados dándoles "trajes" que les quedan grandes y "zapatos" que no pueden llenar.

¿Cómo más se puede explicar a Bezalel Smotrich, un abogado sin experiencia económica, como Ministro de Finanzas? O a Itamar Ben-Gvir, también abogado, condenado en 2007 por incitación al racismo, rechazado para el servicio obligatorio en las FDI debido a sus opiniones políticas de extrema derecha, y ahora sirviendo como Ministro de Seguridad Nacional? O Uriel Buso, otro abogado sin experiencia en gestión de salud, ahora sirviendo como Ministro de Salud. Y la lista continúa.

Lo que ISRAEL debe hacer después del fin de la actual guerra con Hamas, es reestructurar el gabinete ministerial para que el próximo primer ministro pueda elegir a las mejores personas del país para cada uno de los cargos disponibles.

El ministro de finanzas, por ejemplo, debería ser alguien de la comunidad financiera con experiencia en la gestión de organizaciones relativamente grandes en el sector, con experiencia en economía mundial y en el funcionamiento de los mercados de capitales. El Ministro de Seguridad Nacional debería ser una persona con experiencia en el sector público, en el ámbito de defensa y/o con experiencia en seguridad privada, con un entendimiento de los temas de seguridad nacional. El Ministro de Educación necesita ser uno de los administradores educativos más talentosos del país, con experiencia en dirigir grandes instituciones educativas. Lo mismo debería aplicarse para cada ministerio y, sinceramente, Israel tiene un exceso de personas calificadas en cada uno de los sectores involucrados.

El desafío, por supuesto, siempre ha sido lograr que los mejores y más brillantes entren en la arena política. Por lo general, cuando se acerca a estas personas, sonríen y dicen que no están dispuestos a lidiar con la política sucia que viene con postularse para un cargo. Sin embargo, el enfoque anterior haría posible que personas calificadas ingresen al servicio gubernamental y que se aproveche su experiencia para el bienestar del país, sin tener que negociar el pantano electoral.

Bajo el supuesto de que Israel estaría dispuesto a aceptar este cambio en la estructura del gabinete, el siguiente paso, después de identificar a los candidatos adecuados, sería que un pequeño grupo de miembros respetados de la comunidad se reúna con cada prospecto individualmente para animarlos a aceptar dar 2-3 años de su tiempo para la reconstrucción de la plataforma política de Israel. Como optimista que cree en el éxito continuo de Israel como la patria del pueblo judío, estoy convencido de que estos prospectos estarían a la altura y responderían al llamado.

El ex secretario de defensa de EE. UU., Jim Mattis, dijo una vez de manera reveladora: “El ejemplo de que Estados Unidos sabe gobernarse a sí mismo es uno de los aspectos convincentes de nuestra seguridad nacional”.

Esto no es menos cierto para nosotros aquí en Israel. Nuestro futuro depende de la percepción mundial de Israel como una potencia militarmente fuerte, políticamente bien gestionada y económicamente poderosa. Nuestra seguridad futura como nación depende de la impresión pública de que los tres de estos aspectos se consideran verdaderos. Ahora es nuestro trabajo hacer que esto suceda. No podemos hacer menos.

El escritor ha vivido en Israel durante 40 años, es CEO de Atid EDI Ltd., una consultora internacional de desarrollo empresarial. También es el Fundador y Presidente de la Asociación de Oficinas Estatales Americanas, ex Presidente Nacional de la Asociación de Americanos y Canadienses en Israel y ex presidente de la junta del Instituto de Estudios Judíos Pardes.