Sería un error que los israelíes evitaran el Reino Unido - opinión

Actualmente, pocos apostarían en contra de que Gran Bretaña se decante por los laboristas el 4 de julio. Eso significaría que, después de 27 años, las próximas elecciones en el Reino Unido tienen el potencial de reeditar la victoria laborista sobre el partido conservador, dando paso a una nueva – aunque quizá menos emocionante – era en el panorama político del Reino Unido.

Aunque quizá eclipsada por las elecciones a la UE, la la apuesta de Emmanuel Macron, y la lucha que se avecina por la Casa Blanca en Washington, las elecciones en el Reino Unido son, no obstante, dramáticas e importantes, ya que pueden tener un impacto no sólo en la postura política de Gran Bretaña dentro de Europa – posiblemente sirviendo como un punto focal que se opone a las tendencias políticas en el continente – sino también en la política exterior del Reino Unido hacia Israel.

Sin embargo, parece que los israelíes, tanto dentro como fuera del gobierno, se han convencido a sí mismos de que lo que ocurre en Londres y sus alrededores carece de relevancia para ellos. Estos sentimientos pueden apreciarse no sólo en la poca atención que se presta al inminente cambio de gobierno y de primer ministro en Downing Street, sino también en el sorprendente escaso reconocimiento del que gozan en Israel tanto el primer ministro, Rishi Sunak, como el líder del Partido Laborista, Keir Starmer. Es un distanciamiento que contrasta totalmente con la profunda implicación del israelí medio en la política estadounidense.

Sería un error que los israelíes evitaran el Reino Unido

Esa tendencia, junto con las extensas imágenes de las marchas pro-palestinas por las calles de Londres, que se propagaron como la pólvora por los medios sociales y tradicionales, está creando la peligrosa posibilidad de que los israelíes decidan ignorar y evitar por completo el Reino Unido. Eso sería totalmente erróneo.

La relación entre ambos países, por supuesto, tuvo sus altibajos desde la fundación de Israel y el fin del Mandato Británico. Esta complejidad, sin embargo, no impidió que los dos países mantuvieran estrechas relaciones bajo los actuales gobiernos conservadores. El nuevo líder del Partido Conservador británico, Rishi Sunak, camina frente a la sede de la campaña conservadora, en Londres, Gran Bretaña, el 24 de octubre de 2022. (crédito: Hannah McKay/Reuters)

El actual ministro de Asuntos Exteriores, Lord David Cameron, es famoso por su “más pro-Israel PM ever” comentario. Sunak, que vino de visita a Jerusalén el pasado octubre, se apresuró a anunciar en la Finchley United Synagogue que “Am Yisrael Chai.” los esfuerzos diplomáticos y de disuasión británicos son visibles en relación con la escaramuza en la frontera norte de Israel y en aislar y castigar a Irán, y la Royal Air Force participó sustancialmente en repeler el ataque iraní contra Israel en abril.

AL MISMO TIEMPO, desde los mismos salones de Westminster, y a veces incluso por parte de algunas de las mismas personas mencionadas anteriormente, se oyen con fuerza críticas significativas a Israel y a sus acciones en Gaza. Encuestas recientes muestran que la prohibición de vender armas a Israel cuenta con una importante base de apoyo en la opinión pública británica.

En las universidades británicas, las posturas afines al BDS han cobrado nueva resonancia y siguen una tendencia al alza. La simpatía por Israel es menor ahora en comparación con los días inmediatamente posteriores al 7 de octubre, aunque no tan escasa como podría pensarse si se siguen las noticias de los medios de comunicación. Como mínimo, existe un amplio apoyo en Gran Bretaña a un alto el fuego en Gaza.

Estas críticas también proceden de figuras políticas del Reino Unido, como el Partido Nacional Escocés, que pidió a Sunak que pusiera fin a la venta de armas a Israel. Y hay razones para preocuparse de que las manifestaciones, así como las voces dentro de la oposición, puedan forzar al gobierno entrante a tomar medidas desfavorables para Jerusalén.

Lo que parece un inminente colapso de los tories, muy probablemente borrados de la izquierda por los laboristas y perjudicados desde la derecha por Nigel Farage y el movimiento Reform UK, hace temer en Jerusalén que un posible gobierno de Starmer apoye menos a Israel en un momento dramático y desafiante para Israel.

Todo ello no debería llevar a una disminución de la atención a lo que está ocurriendo en el Reino Unido. A nivel estatal, la desesperación no debería verse como una política exterior, y el gobierno israelí debería hacer todo lo posible para crear amplias conexiones con cualquier gobierno que se forme, aunque sea más crítico con la política israelí.

Pero también es aconsejable que el público israelí no se olvide de Gran Bretaña durante las interminables batallas Donald Trump-Joe Biden. Los israelíes no deberían evitar Londres, que sin duda es más acogedora para ellos de lo que pueda parecer en Twitter. Los estudiantes israelíes, incluso hoy, no deberían saltarse la oportunidad de participar en programas de intercambio y matricularse en universidades británicas, que tienen una influencia espectacular y desmesurada en el mundo académico, empresarial y cultural de Occidente.

Más importante aún, los israelíes no deberían decir o pensar que Gran Bretaña no importa. Sí importa. La conexión y la atención a la isla son de extrema importancia hoy en día, y sí, eso empieza por saber que Starmer no se deletrea C-O-R-B-Y-N.

Inbar Noy-Freifeld es investigadora en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y candidata al doctorado en relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Uri Kidron es candidato al doctorado en relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén y consultor estratégico.