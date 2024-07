Bibi, ¡ya es hora! - opinión

El partido laborista obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento en las elecciones celebradas la semana pasada en el Reino Unido, poniendo fin a 14 años de gobierno conservador. Este resultado sigue una cierta pauta: antes de que los tories tomaran el poder, el gobierno laborista de Tony Blair y sus sucesores gobernó el Reino Unido durante 13 años.

Una pauta similar existe en Australia, donde los gobiernos liberales y laboristas han tendido, con algunas excepciones, a gobernar durante dos o tres legislaturas antes de ser derrotados.

Las razones de que un partido caiga del poder son cuatro. Tres de estos factores están relacionados con el axioma político de que los gobiernos en funciones pierden más elecciones que los partidos de la oposición.

En primer lugar, cuando un partido está en el poder durante un largo periodo, se produce una combinación de arrogancia y cansancio que a menudo hace que el gobierno se vuelva complaciente y anquilosado.

En segundo lugar, los votantes siempre castigarán al gobierno en funciones cuando la economía atraviese dificultades. En países económicamente turbulentos como España, Portugal y Grecia, los gobiernos se han limitado a menudo a un solo mandato. Por el contrario, Bill Clinton fue reelegido en 1996 a pesar del escándalo de Monica Lewinsky debido a "¡la economía, estúpido!"

En tercer lugar, la política está plagada de escándalos, comportamientos inapropiados, corrupción e incompetencia, y estos factores siempre contribuirán a los resultados electorales.

Los tres factores anteriores contribuyeron sin duda al desplome del apoyo a los tories en el Reino Unido.

Además, los partidos de la oposición a veces son capaces de ofrecer una visión de cambio y reforma que puede inspirar a un electorado que no está insatisfecho con el statu quo pero que, no obstante, está dispuesto a adoptar una nueva visión.

Apoyo a las instituciones democráticas

John Howard, del Partido Liberal de centro-derecha, fue sin duda uno de los primeros ministros más exitosos de Australia. Entre 1996 y 2007 presidió una década de prosperidad y estabilidad. Sin embargo, en 2007, un joven y vigorizado Kevin Rudd ascendió al liderazgo laborista y condujo a su partido a una rotunda victoria.

Ofrezco los ejemplos del Reino Unido y Australia por estar más familiarizado con ellos. En otros países con una fuerte tradición de apoyo a las instituciones democráticas se observan tendencias similares.

Estados Unidos es diferente, ya que el cargo ejecutivo del presidente se elige por separado del legislativo. A diferencia del Reino Unido y Australia, el presidente no puede ser sustituido como líder por su partido. Además, el presidente de EE.UU. está limitado a dos mandatos.

En otros países que han experimentado turbulencias, el partido gobernante ha virado hacia la autocracia aplicando medidas para reprimir la disidencia. Los dos ejemplos clásicos son Recep Tayyip Erdoğan en Turquía y Vladimir Putin en Rusia. Este último ha conseguido transformar Rusia en una dictadura sin piedad, y el primero haría lo mismo si pudiera.

Según el índice de democracia de Economist Intelligence Unit, la fortaleza de la democracia israelí cayó seis puestos entre 2021 y 2022, dejando a Israel en el puesto 29. (Los países escandinavos, junto con Islandia, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, ocupan los 10 primeros puestos).

El hecho de que Bibi Netanyahu haya presidido un gobierno de coalición durante la mayor parte de las últimas tres décadas convierte a Israel en un caso atípico.

Netanyahu tiene habilidad para navegar, manipular y maniobrar a su manera a través de las asperezas del sistema electoral israelí. Su habilidad para dominar el partido Likud y marginar a cualquier rival potencial es también un factor de su poder de permanencia. El hecho de que Gideon Sa'ar abandonara el Likud y de que Naftali Bennett, que en su día fue asesor de Netanyahu, nunca se uniera al Likud dan fe del implacable control que ejerce sobre su partido.

Lamentablemente, el panorama político de Israel está cada vez menos vinculado a las políticas y más atribuible a las personalidades y a quién puede considerarse el líder mejor cualificado para gestionar la seguridad de Israel, la cuestión palestina y la posición de Israel en la escena mundial.

Un estribillo común que escuchaba durante las cinco elecciones celebradas en Israel desde 2017 era que la gente se taparía la nariz y seguiría votando a Netanyahu, a pesar de las incesantes críticas de los medios de comunicación a Bibi y de las causas penales abiertas contra él.

El sistema electoral de Israel permite que los miembros de la Knesset sean elegidos a partir de listas de partidos nacionales. Esto contrasta con lo que ocurre en el Reino Unido, Australia y el Congreso y el Senado de Estados Unidos, donde los candidatos son elegidos por circunscripción. El voto por circunscripción tiende a favorecer a los candidatos de los principales partidos.

Durante las décadas de 1980 y 1990, Israel experimentó grandes turbulencias económicas. Los dos principales partidos de la época, el Laborista y el Likud, sólo duraron una legislatura en el gobierno. Aquellos años estuvieron repletos de hiperinflación y huelgas económicas.

Las políticas económicas de Netanyahu y la emergencia de Israel como potencia económica regional eliminaron un importante factor de insatisfacción electoral. De hecho, es asombroso cómo el estado de la economía apenas ha figurado como tema en las cinco elecciones celebradas recientemente.

La reputación de Bibi durante décadas como Sr. Seguridad también le permitió superar el hedor de la corrupción, pero los acontecimientos del 7 de octubre han hecho añicos esta percepción.

Suenan tambores en las calles pidiendo elecciones incluso mientras Israel está en guerra. Bibi Netanyahu no proyecta el mismo aura que en tiempos pasados. Parece fatigado, y su partido, el Likud, parece débil. El Likud se esfuerza por acomodar a sus socios de coalición, que promueven sus propios intereses sectoriales incluso a expensas del interés nacional.

Netanyahu puede sobrevivir hasta las próximas elecciones. Para entonces, es de esperar que la guerra haya terminado. Pero todas las repercusiones del coste de la guerra, especialmente en términos de deterioro de la economía, se dejarán sentir en todo el país.

Y lo que es más importante, el alma de la nación necesitará reparación. La nación esperará con impaciencia a ver quién surge para ofrecer una nueva visión. Espero ver un eslogan similar al que se desplegó en las elecciones australianas de 1972, cuando se expulsó a un gobierno liberal de larga duración: "¡Ya es hora!"

Romy Leibler es una destacada dirigente empresarial y comunal de Australia que reside actualmente en Jerusalén (Israel).