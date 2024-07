Cómo el intento fallido de asesinato a Trump reforzó su imagen. Descubre más

Fue el más exitoso de los innumerables asesinatos de la historia.

Tras entregar el tributo de Israel a su ocupante, Eglón, rey de Moab, el zurdo Ehud, hijo de Gera, le dijo: "Tengo un mensaje para ti de parte de Dios". Y después de que el intrigado monarca ordenara a sus ayudantes que los dejaran en paz, Ehud sacó de su cadera derecha una daga de doble filo y "la clavó en el vientre de Eglón" con tanta fiereza que "la grasa se cerró sobre la hoja y la empuñadura entró tras la hoja". (Jueces 3:17-22)

Eglón murió instantáneamente y el asesino, que al parecer conocía los pasillos del palacio, se escabulló sin ser detectado. No sólo el asesinato fue impecable, sino también sus resultados. Políticamente, provocó una revuelta, militarmente los rebeldes ganaron, y estratégicamente "la tierra estuvo tranquila durante 80 años".

Ese fue el asesinato perfecto. El futuro vería innumerables otros, pero pocos igualarían su éxito.

La bala de John Hinckley hirió gravemente a Ronald Reagan, pero éste se recuperó y continuó con un par de mandatos presidenciales ampliamente aplaudidos. Y lo que es más importante, desde el punto de vista del asesino fracasado, la actriz Jody Foster, a quien se pretendía impresionar con el atentado, no quedó impresionada.

Asesinos con objetivos más convencionales -como transformar naciones, imperios o la humanidad- no fracasaron menos. Los cinco asesinos de Anwar Sadat mataron a su objetivo, pero además de ser capturados y ejecutados -tres en la horca, dos fusilados-, la revolución islamista que esperaban desencadenar nunca comenzó. En su lugar, el sucesor de Sadat reprimió a los islamistas de su país a lo largo de sus 29 años de reinado. Interview of President Ronald Reagan by White House correspondent Trude Feldman. (credit: WHITE HOUSE PRESS PHOTO/PUBLIC DOMAIN/VIA WIKIMEDIA COMMONS)

Lo mismo ocurrió con el asesino de Abraham Lincoln, que no revirtió nada de la realidad que se negaba a aceptar y no consiguió otra cosa que martirizar a su arquitecto. Lo mismo ocurrió con los asesinatos de los otros tres presidentes estadounidenses, así como con los del ex primer ministro sueco Olof Palme, el rey de Italia Umberto I y el atentado contra David Ben-Gurion en 1957, cuando una granada de mano explotó en el pleno de la Knesset.

En todos estos y muchos otros atentados contra líderes, los países que dirigían se recuperaron rápidamente y su futuro no se vio afectado.

Aun así, algunos asesinatos fueron seguidos de grandes caos, y eso es también lo que ahora parece dispuesto a ocurrir en Estados Unidos, y mucho más allá, tras el fallido atentado de esta semana contra la vida de Donald Trump.

Cambiando el curso de la historia

TRES ASESINATOS cambiaron la historia. El primero fue el asesinato de Julio César, que desencadenó casi 15 años de múltiples guerras civiles que acabaron por poner fin a la República Romana y la sustituyeron por el Imperio Romano, donde el poder pasó del Senado al Emperador, una transición que los asesinos, irónicamente, esperaban evitar.

El asesinato del zar Alejandro II en 1881 fue aún más fatídico. Alejandro, el único líder reformista que tuvo Rusia a lo largo del siglo XIX, abolió la servidumbre, creó un sistema judicial independiente, multiplicó el número de graduados de secundaria, dejó que las universidades se gobernaran a sí mismas, estableció un banco central, introdujo un presupuesto moderno, desarrolló las industrias del carbón, el hierro y el petróleo, y amplió el sistema ferroviario de 660 a 14.000 millas.

El asesinato puso fin abruptamente a este impulso reformista. El esfuerzo de Rusia por modernizar su sociedad y armonizarse con el mundo exterior dio paso a la rigidez política y la inquietud social que poco a poco provocaron la Revolución Bolchevique que mató a millones de personas, esclavizó a naciones e inspiró la Guerra Fría que amenazó a la humanidad con una guerra nuclear.

Igualmente cataclísmico fue el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando y su esposa Sofía, que desencadenó la Gran Guerra que enterró cuatro imperios y mató a más de 15 millones de personas.

Ahora, algunos elementos de todas estas reacciones están a punto de producirse en Estados Unidos, ya que el atentado fallido contra Donald Trump le pone en camino de un gran regreso.

Un milagro de campaña

LA ESCENA del mitin en las afueras de Butler, Pensilvania, fue un regalo del cielo para la campaña de Trump. La racha de suerte que comenzó con el desastroso debate de Biden y continuó con la desestimación de las acusaciones contra Trump por parte de un juez nombrado por Trump, culminó con la imagen de Trump esquivando una bala, poniéndose en pie con la cara ensangrentada y agitando el puño desafiante ante la ovación de una multitud extasiada.

Si se organizara un concurso para diseñar el cebo definitivo con el que enganchar al electorado impresionable, enfadado, desinformado y que no sabe nada, esta imagen ganaría.

Ninguna acción que Joe Biden pueda hacer ahora, ninguna frase que pueda pronunciar y ninguna escena que pueda concebir puede igualar el efecto de lo que seguramente se recordará como una de las fotos más políticamente potentes que una cámara haya captado jamás.

Sí, las cosas podrían cambiar si Biden se retira antes de la convención demócrata del mes que viene, pero las posibilidades de que eso ocurra son escasas en el mejor de los casos, e incluso si todavía pudiera ocurrir desde el punto de vista del procedimiento, políticamente parece demasiado tarde para que ningún demócrata cambie las tornas.

La bala consolidó la imagen de mártir que Trump ha cultivado todo este tiempo, pero a diferencia de todos los demás mártires, cuya resurrección es sólo una esperanza, su segunda venida será real: un hecho político, un drama biográfico y una tragedia épica envuelta en farsa telegénica. Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump, Republican vice presidential nominee J.D. Vance, Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, Eric Trump, Lara Trump, House Speaker Mike Johnson, and Rep. Byron Donalds (FL) at RNC, Milwaukee, Wisconsin, US, July 15, 2024. (credit: REUTERS/BRIAN SNYDER)

Como Roma, al separarse de su república, el líder de Estados Unidos dividirá su sociedad, se volverá contra sus instituciones e impondrá a su senado un rey. Como los zares que llevaron a Rusia a la catástrofe, estará ensimismado y descuidará al pueblo, su sustento y su ilustración. Y como los emperadores que produjeron la Primera Guerra Mundial, será un estadista temerario deseoso de juguetear con un mundo explosivo que no comprende y se niega a aprender.

No habrá ningún Rex Tillerson, James Mattis, H.R. McMaster, John Bolton ni ningún otro de los funcionarios informados, equilibrados y de opinión que el viejo Trump contrató y despidió. En su lugar, habrá un nuevo Trump, un Trump con esteroides rodeado de aduladores, ignorantes, animadoras y payasos de la corte que le dirán al rey desnudo que sus ropas son hermosas, que el pueblo es feliz y que el mundo nunca fue tan seguro

El escritor, becario del Instituto Hartman, es autor del bestseller Mitzad Ha'ivelet Ha'yehudi (La marcha judía de la locura, Yediot Sefarim, 2019), una historia revisionista del liderazgo político del pueblo judío.