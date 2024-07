Biden muestra su apoyo a Harris y su compromiso inquebrantable con Israel

A nadie sorprendió en absoluto que el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que se retiraba de las próximas elecciones y que, en su lugar, apoyaba a la Vicepresidenta Kamala Harris.

Fue objeto de críticas no sólo por parte de los republicanos -que prácticamente hervían con las palabras "demencia" y "Alzheimer" en los labios-, sino también de los demócratas, que poco a poco fueron manifestando que ya no confiaban en su liderazgo.

Dicho esto, sería ingenuo e insensato afirmar que Joe Biden no es un firme defensor del Estado de Israel.

Durante medio siglo, Biden ha sido un aliado inquebrantable del Estado judío, demostrando un compromiso que trasciende la política partidista y las diferencias personales, un testimonio de la naturaleza duradera de la propia relación entre Estados Unidos e Israel.

La reciente reunión del Primer Ministro Benjamin Netanyahu con Biden en el Despacho Oval puso de relieve la profundidad y longevidad de esta relación. US President Joe Biden meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the Oval Office at the White House in Washington, US, July 25, 2024. (credit: REUTERS/ELIZABETH FRANTZ)

Aunque los lectores de mi columna saben muy bien que evito la mayoría de las oportunidades de adular al Primer Ministro, él lo expresó muy bien cuando dijo: "De un orgulloso sionista israelí a un orgulloso sionista irlandés-americano".

Apoyo inquebrantable a Israel en medio de desafíos políticos

La trayectoria de Biden con Israel comenzó con su primera reunión con la Primera Ministra Golda Meir y ha continuado a lo largo de todas las administraciones israelíes desde entonces. Esta coherencia es un testimonio de su auténtica creencia en la importancia de la alianza entre Estados Unidos e Israel, más que una cuestión de conveniencia política.

Incluso en momentos de desacuerdo, como durante el reciente debate sobre la reforma judicial en Israel, el apoyo fundamental de Biden a la seguridad y el bienestar de Israel nunca flaqueó. Su rápida actuación al volar a Israel cuando estalló la última guerra entre Israel y Hamás, sus esfuerzos por crear un paraguas de seguridad multinacional para Israel y su apoyo diplomático en la escena internacional demuestran su inquebrantable compromiso.

La autodefinición de Biden como "sionista cristiano" dice mucho de su convicción personal en el derecho de Israel a existir y prosperar. Esta convicción se ha traducido en un apoyo tangible, desde ayuda militar hasta incansables esfuerzos en las negociaciones sobre los rehenes.

Algunos han dicho en los últimos meses que su apoyo a Israel está disminuyendo ante la campaña militar israelí en la Franja de Gaza. Sencillamente, no creo que sea así.

Mucha gente se oponía a la operación Rafah, tanto en Estados Unidos como en Israel, por no hablar del resto del mundo. Entre ellos hay sionistas firmes que no querían que Israel se adentrara aún más en el territorio palestino que constituye el enclave costero por temor a que su justificación para la guerra se volviera en contra una vez que la tasa de mortalidad entre civiles y terroristas fuera demasiado abrumadora como para argumentar a favor de la proporcionalidad.

Biden siempre fue un sionista, incluso cuando argumentaba en contra de una operación en Rafah y anunciaba que Estados Unidos no proporcionaría armas a Israel en caso de que la operación se ampliara a Rafah. Al igual que los que luchaban en las calles por un alto el fuego, luchaba por los derechos de los civiles al tiempo que intentaba defender la superioridad moral de Israel.

Al despedirnos del mandato del presidente Biden, es crucial reconocer el inmenso valor de contar con un amigo tan inquebrantable en la Casa Blanca. Su legado de apoyo a Israel será sin duda recordado como una piedra angular de sus logros en política exterior.

Al Presidente Biden, mientras se prepara para abandonar la escena mundial, Israel y sus partidarios en todo el mundo le dan las gracias. Su medio siglo de dedicación a la relación entre Estados Unidos e Israel ha dejado una huella indeleble en la historia y será recordado con profundo aprecio por las generaciones futuras.

A Donald Trump, el candidato republicano y ex presidente de EE.UU. -quien, según las últimas encuestas, se espera que gane las elecciones-, no haga de la guerra de Israel contra Hamás una campaña para su propio beneficio personal.

Esta arrogancia fue perfectamente visible cinco días después de que Israel sufriera una masacre en su territorio, cuando Trump dijo en Fox News que, bajo su mandato como presidente, Israel "no habría tenido que estar preparado" para el ataque.

Y un comentario más, Trump: No queda muy bien cuando dices que no puedes creer que haya judíos que voten a los demócratas. No estás ganando muchos votos.

A Kamala Harris: Si tienes alguna posibilidad de ganar, es siendo firme en tu apoyo no tan inequívoco al Estado judío. Tu falta de posturas estables es lo que hace dudar a los demócratas. Dejen que Israel sea la plataforma sobre la que demuestren que son inamovibles en sus valores.

Gracias, Sr. Presidente. Y al resto: Que las probabilidades estén siempre a vuestro favor.

El escritor es redactor jefe adjunto de The Jerusalem Post.