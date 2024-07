Mientras haya rehenes, Israel no debe detener la lucha - opinión

Recientemente visité el sitio del Monumento del Festival de Música Supernova con miembros de una Misión Aish Destiny. Es una misión dinámica compuesta por personas que han venido a pasar tiempo en Israel y conectarse con israelíes, entre ellos mismos y con el Todopoderoso. Me pidieron que hablara durante la visita al campo sagrado donde tantos jóvenes judíos fueron asesinados por terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023.

Antes de reunirnos, los líderes de la misión nos dieron tiempo para caminar alrededor del monumento. Cada víctima tiene su propio memorial con su foto, y en el centro del sitio hay una foto grupal hecha con todos estos judíos sagrados.

Es poco decir que este puede ser el lugar más doloroso que haya visitado. Ver los rostros jóvenes judíos que tenían toda una vida por delante pero fueron brutalmente asesinados en un ataque bárbaro, desgarra el alma. Su único crimen fue ser judíos y atreverse a vivir en el único estado judío del mundo.

Mientras nos reuníamos, decidí hacer dos puntos que considero importantes y transmitir algunos pensamientos de la Torá para contextualizar nuestra situación actual. Como judíos, hemos vagado por el mundo de país en país. Abrazaríamos cada nuevo destino y trabajaríamos para mejorar la vida de quienes nos rodean.

Hay una razón por la que tantos judíos han ganado premios Nobel. Siempre hemos trabajado en beneficio de nuestros semejantes. Inevitablemente, seríamos perseguidos, asesinados y expulsados de nuestros países adoptivos. Siempre que entrábamos en un país, automáticamente empezábamos a pensar en qué lugar iríamos si nos veíamos obligados a huir.

Varias personas visitan el lugar de la masacre del festival de música Nova, en Re'im, cerca de la frontera entre Israel y Gaza, el 31 de diciembre de 2023. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Israel es diferente. No estamos dejando Israel. Es nuestro hogar. No importa lo que el mundo intente hacernos a nivel físico o político, nunca abandonaremos la tierra de nuestros padres nuevamente. Nuestros enemigos pueden mentir y demonizarnos todo el día en las Naciones Unidas, pero nunca renunciaremos a nuestra tierra natal.

El dolor particular del 7 de octubre

El mundo no ha aceptado el hecho de que después de 2000 años el guion ha cambiado. Ya no mantenemos una maleta lista en el armario para huir en cualquier momento. Estamos en casa. Nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestras familias. Apoyaremos a las FDI porque sabemos lo que nos sucederá si dejamos nuestras armas por un momento. La nación judía es fuerte y finalmente está de vuelta en casa, donde pertenece.

Por eso es especialmente doloroso el sitio del festival de música Supernova. He estado en Polonia docenas de veces y he visitado los campos de exterminio allí. Siempre es desgarrador. Sin embargo, el sitio de Supernova de alguna manera fue aún más doloroso para mí. Creo que esto se debe a que nunca pensamos que algo de esta magnitud fuera posible en Israel. En retrospectiva, el país estaba tan atrapado en luchas políticas que no vimos el peligro real delante de nosotros. Los judíos unidos son la entidad más fuerte que existe. Divididos, siempre sufrimos.

Luego intenté explicar dónde vemos un precedente en la Torá para nuestra situación actual. Abraham era la persona más amante de la paz en el mundo. Enseñó al mundo a amar al único Dios verdadero. Sin embargo, cuando se enteró de que su sobrino Lot, quien se había separado de su tío, había sido capturado, Abraham tomó las armas en un momento y fue a la guerra. Cuando la familia está amenazada o secuestrada, lo dejamos todo para rescatarlos.

Comentando sobre la porción de la Torá de Jukat, que leímos recientemente, un amigo mío, Elie Lowey, señaló que cuando Moisés enfrentó a Edom y se negaron a dejar cruzar a los judíos por su tierra hacia Israel, elegimos no enfrentarnos y en su lugar, rodeamos su tierra. Pero cuando nos enfrentamos al rey cananeo de Arad (Números 21:1), rezamos al Todopoderoso por la victoria y fuimos a la batalla. ¿Cuál fue la diferencia entre estas dos naciones?

La Biblia dice que este rey tomó como rehenes a judíos. Moisés entendió el principio de Abraham, que subraya toda nuestra existencia. Los judíos nunca dejan a judíos cautivos. En ningún lugar. En ningún momento. El poder de nuestro pequeño pero especial pueblo radica en que como familia permanecemos unidos sin importar la presión que el mundo nos imponga.

Fue este principio rector el que envió a jóvenes judíos a la mitad del mundo a Uganda para rescatar a rehenes judíos en el aeropuerto de Entebbe hace 48 años. Nunca olvidaremos a los rehenes en Gaza. Ellos son nuestros hermanos y hermanas. No descansaremos hasta que estén libres.

El sitio del festival de música Supernova sirve como recordatorio de nuestra responsabilidad mutua. Los judíos deben cuidar unos de otros. El mundo debe saber que mientras haya rehenes, no nos detendremos. Continuaremos trabajando hasta que todos estén en casa.

Esta actitud no nos convierte en belicistas o insensibles. Todo lo contrario. Los judíos no desean nada más que vivir en paz. Queremos vivir en una sociedad dedicada al Todopoderoso y fortalecer el mundo que nos rodea. Es lo que hemos hecho durante miles de años. Sin embargo, cuando se nos llama, defenderemos a nuestra familia hasta el final. Cuando desafiado por el Todopoderoso en Génesis, Caín dijo famosamente: "¿Soy yo el guardián de mi hermano?"

Los judíos han estado clamando durante siglos: "Yo soy el guardián de mi hermano". Oremos para que el Todopoderoso devuelva rápidamente a los cautivos en Gaza y nos conceda paz en nuestra vida.

El escritor, CEO de Aish, también sirve en la junta de gobernadores de la Agencia Judía y como miembro de la junta ejecutiva del Consejo Rabínico de América. Antes de su posición en Aish, fue director este del Centro Simon Wiesenthal, donde supervisó el Museo de la Tolerancia en la Ciudad de Nueva York y contribuyó a la lucha del centro contra el antisemitismo.