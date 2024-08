Cómo la oración puede proporcionar calma mental y claridad: Beneficios reveladores

¿Ha rezado alguna vez? Me refiero a rezar de verdad.

No me refiero a la práctica con la que muchos de nosotros estamos familiarizados -murmurar algún texto estándar en un idioma extranjero que no entendemos mientras nuestras mentes vagan por lo que podríamos desayunar cuando lleguemos a casa después de nuestras "oraciones". Me refiero a la oración profunda desde el corazón, visceral y desgarradora.

Los lunes por la noche tengo la suerte de dirigir una clase sobre "Oración"." En realidad, se trata de un grupo de debate que profundiza en el significado, a la vez sencillo y profundo, de nuestras oraciones judías tradicionales.

El pasado lunes por la noche, debatimos el concepto de Modim (Acción de Gracias) dentro de la oración central y más importante, la Amidá.

Todos los participantes tenían una visión ligeramente diferente del significado de esta palabra.

Al parecer, hay 10 veces más palabras en inglés que en hebreo, por lo que no es de extrañar que hubiera muchas variantes del significado de la palabra hebrea Modim.

Nos sugirieron gratitud eterna, deuda, lealtad, reconocimiento y simple agradecimiento.

Al día siguiente, el martes por la mañana, cuando aún tenía fresco en la mente el contenido de la sesión, se me presentó una oportunidad inesperada de comprender el significado de la oración en muchos de sus aspectos.

Mepresenté a las 9 de la mañana en el hospital local para una ecografía rutinaria del abdomen.

Me tumbé en la camilla y desnudé el torso para que el joven y simpático ecografista hiciera lo suyo con la sonda.

Como soy médico, tenía una idea bastante clara de lo que buscaba en cada momento y de que no iba a durar más de 10-15 minutos.

No era muy hablador, sino muy profesional: "Respire hondo, inhale y exhale; póngase de lado; contenga la respiración" y otras instrucciones anodinas que obedecí con diligencia.

Pero él volvía una y otra vez a una parte de mi abdomen, presionando cada vez con más fuerza, como si buscara una parte esquiva de mis entrañas.

El tiempo pasaba y él no terminaba. Volvía una y otra vez a la zona que se le resistía.

Los quince minutos se convirtieron en veinte y empecé a preocuparme.

Entonces se detuvo y se volvió hacia la pantalla del ordenador, donde aparecían un montón de cifras y medidas. Estaba de espaldas a mí y sacudía la cabeza, se rascaba la barba y resoplaba.

ALGO NO IBA BIEN.

Me tranquilicé, diciéndole a mi cerebro interior preocupado que probablemente se trataba de un mal funcionamiento del programa informático y no de alguna avería en mi abdomen.

De repente, cogió el teléfono y llamó a un colega desconocido (para mí) y le pidió que viniera a la sala 1 inmediatamente.

Ahora sí que estaba preocupada. ¿Por qué necesitaba ayuda? ¿Qué había descubierto? ¿Qué maligno y siniestro intruso acechaba bajo mi superficie?

Mis pensamientos empezaron a desbocarse en mi cabeza. ¿A cuál de mis hijos encargaría la resolución de mis asuntos? ¿Qué le diría a mi familia? ¿Qué pasaría con mi hijo, su mujer y sus hijos, que hicieron Aliyah la semana pasada?

Llegó la colega y se acurrucaron frente a la pantalla, susurrando entre ellos.

Llamaron a una tercera colega, obviamente de más rango. Hubo un retraso antes de que llegara, porque estaba ocupada con otra cosa.

¡En ese momento empezó la oración!

Todas esas cosas, que sólo 12 horas antes formaban parte de un ejercicio académico, de repente eran muy reales. Recé en silencio para que mis temores fueran infundados y para que, si no lo eran, tuviera la fuerza necesaria para afrontar lo que se me viniera encima. Agradecí y reconocí al Todopoderoso todas las bendiciones que me había concedido hasta entonces, y recé por un poco más de beneficencia.

En esos pocos minutos, comprendí el verdadero significado de la oración.

Los beneficios de la oración

En tiempos de amenazas y desafíos, el valor de la oración emerge como una herramienta polifacética, que ofrece consuelo, unidad y un camino hacia la paz mental. La oración no es sólo un ejercicio espiritual, sino una práctica profundamente humana que trasciende culturas y religiones y que proporciona a las personas un sentimiento de conexión, esperanza y resistencia. Cuando el mundo parece incierto y peligroso, la oración se convierte en un santuario que se dirige tanto a la mente como al espíritu.

En los momentos de oración, las personas reconocen que no son la fuente última de poder en sus vidas. En los momentos de oración, las personas reconocen que no son la fuente última de poder en sus vidas. Este reconocimiento es humillante y fomenta un sentido de humildad que resulta crucial en tiempos de amenaza. Al dar las gracias, las personas reconocen sus limitaciones y la existencia de fuerzas que escapan a su control, ya sea un Poder Superior (al que algunos llamamos Dios), el universo o la buena voluntad colectiva de la humanidad. Este reconocimiento desplaza la carga de la omnipotencia del individuo, permitiendo una perspectiva más equilibrada en la que uno no tiene que cargar solo con el peso del mundo.

Además, la oración sirve como eficaz antiestrés. Ante los retos, el estrés y la ansiedad pueden abrumar la mente, provocando sentimientos de impotencia y desesperación. La oración ofrece un momento estructurado de pausa, un descanso del incesante flujo de pensamientos preocupantes. Proporciona un espacio en el que las personas pueden articular sus miedos y esperanzas, liberando emociones reprimidas que de otro modo podrían enconarse internamente. Esta liberación es catártica, favorece la salud emocional y reduce las manifestaciones físicas del estrés. Los aspectos rítmicos y meditativos de la oración también pueden calmar el sistema nervioso, reduciendo el ritmo cardíaco e induciendo un estado de relajación que contrarresta los efectos fisiológicos del estrés.

El acto de expresar las preocupaciones, ya sea en silencio o en voz alta, ayuda a procesar las emociones complejas, haciéndolas más manejables. Saber que alguien o algo está escuchando, ya sea una entidad divina o la conciencia colectiva, infunde una sensación de ser escuchado y comprendido, lo que resulta inmensamente reconfortante.

Esto aporta esperanza y optimismo.

La creencia de que nuestras plegarias son escuchadas y de que existe una posibilidad de cambio cultiva la esperanza. Esta esperanza es una poderosa motivación que permite a las personas afrontar las adversidades con una actitud positiva. El optimismo, nacido de la oración, impulsa la acción y la perseverancia. Fomenta una mentalidad en la que los retos se consideran superables y las amenazas se afrontan con resistencia y determinación.

La oración comunitaria amplifica estos beneficios al unir a las personas por una causa común. En tiempos de amenaza colectiva, como los actuales, la oración comunitaria se convierte en una poderosa fuerza unificadora. Trasciende las fronteras individuales y crea un sentimiento de solidaridad y propósito compartido. Cuando la gente se reúne para rezar, afirma su compromiso de apoyarse mutuamente, fomentando un espíritu comunitario que puede ser increíblemente edificante. Esta energía colectiva no sólo refuerza los lazos interpersonales, sino que también moviliza a las comunidades para actuar con mayor cohesión y compasión, haciendo frente a las amenazas con un frente unido.

Sé, queridos lectores, que estarán ansiosos por conocer el resultado de mi terrible experiencia. El radiógrafo jefe me palpó un poco más el abdomen y sonrió. Mis plegarias fueron escuchadas cuando dijo esas hermosas palabras hebreas: "Hakol Beseder". - Todo está bien.

Utilicemos todos el poder de la oración y esperemos la respuesta de lo Alto de "Hakol Beseder".

El escritor es rabino y médico, vive en Ramat Poleg, Netanya, y es cofundador de Techelet-Inspiring Judaism. Sus lecciones están grabadas y disponibles en YouTube.