Judíos bajo ataque: ¿Es la administración Biden una amenaza para el judaísmo?

Durante siglos, las sanciones fueron una herramienta fundamental de los gobiernos europeos para gestionar sus relaciones con la población judía.

Las sanciones, a veces contra un subconjunto de judíos o incluso contra judíos individuales, no sólo eran punitivas, sino que también servían como mecanismos de señalización y disuasión mientras los gobiernos europeos lidiaban con las complejidades de la "cuestión judía" y sus implicaciones más amplias.

En diferentes momentos, las sanciones europeas se dirigían a distintos aspectos de la vida judía. A veces, las sanciones adoptaban la forma de restricciones, como límites sobre dónde podían vivir los judíos, cuántos hijos se les permitía tener, en qué ciudades se les permitía entrar y en qué profesiones se les permitía trabajar.

Otras veces, se trataba de tomar medidas decisivas contra los judíos. Por ejemplo, en el siglo XVII, Francia impuso sanciones contra los judíos a través de la Oficina de Mendigos y Judíos. Había demasiados mendigos en las calles; era "intolerable".

La mayoría de los judíos no eran mendigos y, con toda probabilidad, a la mayoría de los judíos les molestaba la presencia de mendigos, tanto judíos como no judíos. Del mismo modo, en la Francia del siglo XVII, la mayoría de los judíos no se relacionaban mucho con los mendigos. Los mendigos estaban fuera de sus círculos sociales y no vestían ni se parecían a ellos.

Los judíos, sin embargo, eran plenamente conscientes de que la Oficina de Mendigos y Judíos tenía como objetivo a los judíos, no a los "mendigos judíos"."

Realidades similares se dan hoy en día con el régimen de sanciones abiertas instituido por la administración Biden contra los judíos israelíes.

Al principio, los judíos estadounidenses se sintieron tranquilos porque las sanciones -las primeras occidentales adaptadas a los judíos desde el Holocausto- no iban dirigidas contra ellos sino contra los "colonos violentos". La administración, junto con los medios de comunicación, ha estado inculcando la fábula de que existe una violencia antiárabe a gran escala por parte de los residentes judíos de Cisjordania.

Sin duda, la violencia y la retórica antiárabes son un asunto serio. Hay una creciente violencia antiárabe en Francia y en toda Europa, así como en Estados Unidos; por ejemplo, el tiroteo contra tres estudiantes árabes en Vermont y el apuñalamiento de una mujer árabe y su hijo de seis años, que murieron en el ataque. La Universidad de California en Berkeley y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas afirman que la violencia antiárabe en Estados Unidos está muy arraigada. Identificaron 33 grupos que recibieron financiación por valor de 206 millones de dólares en cinco años "para promover los prejuicios o el odio contra el islam y los musulmanes".

También hay violencia y retórica antiárabes en Israel y Cisjordania. Por lo tanto, cuando el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva sancionando a cuatro individuos israelíes, que fueron detenidos o investigados por las autoridades israelíes por presuntos delitos que van desde lanzar piedras a incendiar tiendas en pueblos de Cisjordania, esto fue recibido con "comprensión". Esto era sólo contra cuatro matones - no contra judíos, ¿verdad?

Desde entonces, las sanciones se han ampliado para incluir a un grupo fronterizo de judíos israelíes, organizaciones benéficas israelíes, líderes cívicos, organizadores de protestas, e incluso amenazas de sanciones contra unidades militares y funcionarios electos.

Además, con sus acciones, Biden proporcionó un "certificado kosher" para que otros países sancionaran al Estado judío y a sus residentes - un sueño hecho realidad para los que atacan a Israel. De hecho, la UE, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón recogieron el guante y se metieron de lleno. Nunca antes había existido una coalición tan amplia que apoyara las sanciones contra los judíos.

Sin embargo, no son sólo los judíos el blanco de la renovación de esta antigua práctica europea de sancionar a los judíos. La esencia de la Revolución Americana está siendo atacada.

La Revolución Americana fue una rebelión contra los viejos dogmas europeos, incluyendo la bien inculcada noción europea de que cuando las cosas van bien, se da las gracias al monarca; y cuando las cosas van mal, se culpa a los judíos. América creó un principio que iba en contra del núcleo del europeísmo: "Todos los hombres son creados iguales". Esto incluía a los judíos. Por lo tanto, la Revolución estadounidense fue una negación del uso europeo de sanciones contra los judíos.

"Estados Unidos es una idea", afirma a menudo el presidente Biden. El régimen de sanciones contra los judíos es una negación de esa idea.

Biden utiliza a los manifestantes de Charlottesville en 2015 para demostrar una negación de la idea de Estados Unidos. Esos manifestantes, como otras expresiones del antisemitismo tradicional, pueden conducir a la violencia contra los judíos. Sin embargo, atacar a Israel e incitar al mundo contra los judíos no sólo es un peligro mayor para la seguridad de los judíos, sino también una gran amenaza para la supervivencia del judaísmo. Como se ha expuesto en esta columna, el antisemitismo tradicional fue la amenaza para los judíos y el judaísmo en el siglo XX, mientras que el "Israel-bashing" es la amenaza para los judíos y el judaísmo en el siglo XXI.

"¿La oficina de los colonos y los judíos de East Hampton?"

Hoy en día, algunos judíos aseguran que las sanciones van contra los judíos que no se parecen a ellos, visten como ellos, asisten a los mismos cócteles o se sientan en los mismos consejos de administración que ellos.

Al igual que los judíos franceses no tenían nada que ver con los mendigos de la Francia del siglo XVII, la mayoría de los judíos estadounidenses no se relacionan con los jóvenes manifestantes israelíes que bloquean las carreteras para promover su causa, ya sea las carreteras de Tel Aviv para apoyar un acuerdo con Hamás, que, argumentan los manifestantes, conducirá a la liberación de los rehenes, o en las carreteras que llevan a Gaza para oponerse a los camiones de ayuda, que, argumentan los manifestantes, fortalecerán a Hamás, prolongarán la guerra y retrasarán la devolución de los rehenes (las sanciones de EE.UU. iban contra esto último).

Como se comenta en la columna, al igual que en anteriores ataques a gran escala contra el judaísmo, la creencia de que tales acciones sólo van dirigidas contra los "judíos malos" es históricamente ignorante, aunque autocomplaciente, y adictiva.

Un destacado judío estadounidense incluso tomó la palabra en el Senado para repetir como un loro la acusación hecha por Amán en el Libro de Ester y los nazis en Alemania: Los judíos son un paria al que se opone el resto del mundo. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata de Nueva York), hizo una extraña salvedad: es el Estado judío el que es "un paria al que se opone el resto del mundo"; nosotros, los "buenos judíos" de Estados Unidos, estamos bien.

En un acto de hipocresía (o distanciamiento), subió al podio de la Convención Nacional Demócrata y llamó a "plantar cara al antisemitismo", que él mismo está generando al incitar contra los judíos.

Los judíos estadounidenses necesitan una llamada de atención. No es necesario que las sanciones de la administración Biden se gestionen a través de la "Oficina de Colonos y Judíos de East Hampton" para que los judíos estadounidenses comprendan lo que está ocurriendo aquí.

Política electoral

Es año de elecciones y, naturalmente, gran parte de esta toma de conciencia se canaliza a través de la política.

Algunos demócratas restan importancia a las sanciones diciendo que son "sólo hasta noviembre", lo que recuerda el mensaje del presidente estadounidense Barack Obama al entonces presidente ruso Vladimir Putin a través del entonces presidente Dmitry Medvedev en 2012, escuchado en un desliz a micrófono abierto: "Después de mi elección, tengo más flexibilidad".

Trump lo lleva en la otra dirección, afirmando que los judíos que voten a Kamala Harris deberían "hacerse examinar la cabeza". Esto, mientras muchos votos judíos demócratas están en la encrucijada. Algunos están esperando ansiosamente un mensaje tranquilizador de Kamala Harris.

Otros argumentan que" Kamala perdió a los judíos".

Las elecciones terminarán pronto, pero el asalto al judaísmo está aquí para quedarse por mucho tiempo. ■

El escritor es autor de Judaism 3.0: La transformación del judaísmo en sionismo y presidente del grupo de reflexión Judaísmo 3.0(Judaism-Zionism.com). Para sus artículos geopolíticos EuropeAndJerusalem.com