Las universidades no están haciendo lo suficiente por los estudiantes judíos - opinión

Para millones de judíos estadounidenses, "obtener una buena educación" ha sido el camino más seguro hacia la clase media, que los encaminó hacia una movilidad ascendente. A lo largo del siglo XX, los libros escolares se convirtieron en textos sagrados y las universidades se convirtieron en templos para los inmigrantes judíos y sus hijos. Con el tiempo, los judíos ayudaron a dar forma al panorama de la educación estadounidense de maneras que beneficiaron inmensurablemente a todos los grupos de la sociedad; también utilizaron su posición para combatir el antisemitismo que estaba muy presente entre las élites educadas del país.

Qué irónico, entonces, que los campus escolares ahora se hayan vuelto tóxicos para los judíos, recordando la época en la que los judíos no eran completamente bienvenidos en las universidades de élite de América hace menos de un siglo. Durante los últimos 11 meses, de costa a costa, los estudiantes judíos han sido atacados, acosados, intimidados tanto en persona como en las redes sociales, y excluidos de la vida universitaria en universidades que han obtenido enormes beneficios de los estudiantes judíos, profesores, administradores y donantes.

En una sentencia federal en contra de UCLA, el juez dijo que la universidad no logró proteger a los estudiantes judíos la primavera pasada y ahora debe garantizarles igual acceso a todos los programas y espacios del campus. Manifestó su sorpresa ante las circunstancias actuales:

"En el año 2024, en los Estados Unidos de América, en el Estado de California, en la Ciudad de Los Ángeles, los estudiantes judíos fueron excluidos de partes del campus de UCLA porque se negaron a renunciar a su fe... UCLA afirma que no tiene responsabilidad de proteger la libertad religiosa de sus estudiantes judíos porque la exclusión fue orquestada por manifestantes de terceros. Pero bajo principios constitucionales, UCLA no puede permitir servicios para algunos estudiantes cuando sabe que otros están excluidos por motivos religiosos, independientemente de quién haya orquestado la exclusión."

La decisión de UCLA no podría haber llegado en mejor momento. Los organizadores anti-Israel han aprovechado las vacaciones de verano para prepararse para futuras interrupciones y protestas en el campus con aún mayor veneno que en la primavera. Anticipamos importantes interrupciones antes de las Altas Fiestas Judías y el 7 de octubre, cuando muchos judíos se reunirán para conmemorar el primer aniversario de las masacres de Hamas. Manifestantes asisten a una manifestación en apoyo de los palestinos de Gaza, en la UCLA de Los Ángeles, esta semana. Los miembros de las comunidades judías cercanas ahora toman desvíos para evitar las protestas estudiantiles de confrontación, señala el escritor. Subido el 1/5/2024 (credit: REUTERS/DAVID SWANSON)

Grupos radicales se están entrenando para "escalar" sus protestas "por cualquier medio necesario", palabras clave para acciones que podrían incluir la destrucción de propiedad e incluso la violencia física. CUNY por Palestina, por ejemplo, ha llamado a la abolición de la universidad, resistencia a las fuerzas del orden y la "destrucción del Imperio de Estados Unidos" por la causa de "liberar Palestina".

Para abordar las acciones de protesta indignantes, algunas universidades, incluyendo la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia, la Universidad de Indiana, la Universidad de Pensilvania y otros, han anunciado actualizaciones a sus códigos de conducta y reglas de tiempo, lugar y manera para reducir las posibilidades de violencia y de infringir en los derechos de los estudiantes judíos y de otros. Estos son pasos positivos iniciales, pero por sí solos no resolverán el problema.

Necesitamos un enfoque holístico que involucre un compromiso por parte de las universidades de hacer frente al antisemitismo y al odio hacia los judíos en múltiples frentes.

Las Federaciones Judías de América del Norte

Recientemente, las Federaciones Judías de América del Norte se unieron a varias otras organizaciones judías, incluyendo Hillel International, para anunciar un conjunto integral de recomendaciones destinadas a combatir el antisemitismo en los campus estadounidenses. Hacemos un llamado a los administradores de los campus a revisar sus políticas para asegurar que prohíban el comportamiento antisemita hacia los estudiantes, profesores y personal.

Instamos a que adopten una política de tolerancia cero con castigos apropiados y transparentes para los infractores, incluyendo la expulsión y la remisión a las autoridades; que excluyan a actores no pertenecientes al campus de toda actividad de protesta en el campus; y que eviten que las protestas se dirijan a espacios judíos como los centros Hillel y Chabad y los comedores kosher. También necesitamos que las universidades creen una cultura de inclusión donde se toleren ideas diferentes y los estudiantes puedan aprender sin intimidación ideológica.

Sin embargo, hay más que las universidades deberían hacer, y rápidamente, a medida que los estudiantes regresan al campus.

¿Qué se debe hacer?

En primer lugar, las universidades deben tomar en serio las preocupaciones judías, ya sea expresadas por estudiantes, padres o líderes comunitarios. Los miembros judíos de la comunidad del campus han sido desacreditados repetidamente al comunicar sus preocupaciones a la administración. Como Noam Schimmel, quien enseña en la UC Berkeley, ha escrito, las "frecuentes negaciones de la severidad y consecuencias dañinas de la discriminación antisemita en el campus por parte de la administración de Berkeley son irrespetuosas hacia los estudiantes, el personal y la facultad judíos que las reportan".

Así como ofrecen capacitación frecuente para enfrentar el racismo, la discriminación de género y la exclusión LGBTQ+, las universidades ahora deben educar a su facultad, personal y estudiantes sobre cómo respetar los derechos y privilegios de los judíos. Esto significa que deben ser capaces de reconocer el antisemitismo y abstenerse de promoverlo a través de su inacción.

La definición de trabajo del antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) es una herramienta importante y útil para comprender los contornos del antisemitismo en el mundo contemporáneo. El gobierno de EE. UU., incluida la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, la mayoría de los estados y miles de instituciones en todo el mundo, han adoptado la definición de la IHRA. Los campus estadounidenses deberían hacer lo mismo.

Las universidades deben asignar recursos para proporcionar un entorno seguro para vivir y aprender, hacer cumplir sus propios códigos de conducta que eviten la violencia y el acoso, y desarrollar relaciones con la policía local. Deben asociarse con sus Federaciones Judías locales para comprender las necesidades de la comunidad judía y consultar con la Liga Antidifamación (ADL), los grupos Hillel y otras organizaciones con experiencia en enfrentar los campamentos, el discurso de odio y todas las otras manifestaciones de antisemitismo que han agitado los campus esta primavera.

Las universidades también deben asociarse con organizaciones judías para educar a los estudiantes sobre los hechos básicos del conflicto. Las protestas de esta primavera recordaron a muchos las agitaciones en los campus durante la era de la guerra de Vietnam. Pero esta generación de estudiantes parece mucho menos informada sobre el objeto de sus protestas, como lo demostró una encuesta en diciembre que encontró que menos de la mitad de los estudiantes sabían a qué río y a qué mar se hace referencia en el cántico de Hamas "Del río al mar", que pide la destrucción de Israel y la expulsión o muerte de todos sus residentes, para ser reemplazados por un estado palestino o califato islámico.

Estas no son solo las cosas correctas que hacer; son necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles y la Constitución de los Estados Unidos. Los estudiantes judíos tienen derecho a las mismas protecciones que todos los demás estudiantes en el campus; de lo contrario, terminarán yendo a otro lugar, lo que será una pérdida no solo para los estudiantes, sino para el mundo de la educación superior que ayudaron a construir y dar forma.

El escritor es vicepresidente de relaciones comunitarias en las Federaciones Judías de América del Norte.