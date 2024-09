La ONU protege a Hamas porque odia a los judíos - opinión

No fue una gran sorpresa leer que los almacenes de Hamas en Gaza están llenos de ayuda humanitaria robada.

Teniendo en cuenta que estos almacenes están repletos no solo de bienes, sino también de alimentos y medicinas, es increíble que Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos, pueda mantener la compostura cuando se lamenta de que haya escasez en Gaza, culpando directamente a Israel por ello.

Con reportes de 200 camiones entrando a Gaza diariamente, estos suministros son almacenados en los almacenes de Hamas, lo que causa que se queden sin espacio.

Pensarías que esta sería la noticia principal para todos los servicios informativos. O al menos, la ONU debería proporcionar una actualización muy necesaria, ya que parece estar desinformada o está promoviendo deliberadamente otra versión con el único propósito de fomentar más odio hacia Israel, culpándolo.

De hecho, la ONU está mintiendo maliciosamente y encubriendo a una organización terrorista notoria que amenaza no solo la seguridad de la patria judía, sino la de toda la humanidad. Vista durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/DAVID 'DEE' DELGADO)

Mirando para otro lado ante Hamas

¿Por qué la ONU, una organización global supuestamente dedicada a fomentar y mantener la paz mundial, protegería a bárbaros salvajes cuyo único objetivo es controlar a cada persona, obligándolas a ser sumisas a una ideología demoníaca que exige lealtad a matones asesinos? Me resulta incomprensible este tipo de depravación.

¿Albanese y otros de su calaña odian tanto a los judíos e Israel que están dispuestos a hacer la vista gorda ante el engaño flagrante de los terroristas de Hamas, quienes no tienen conciencia cuando se trata de las atrocidades que están dispuestos a cometer? ¿No son conscientes de que estos bárbaros se volverían en su contra en un segundo si creyeran que les sería beneficioso?

No obstante, la ONU está contribuyendo, asistiendo y facilitando la eventual desaparición de todos porque Hamas no tiene lealtad más que consigo mismos. Incluso eso es cuestionable, ya que muchos en Hamas están dispuestos a morir por la causa, devaluando el valor de sus propias vidas.

Sin embargo, en su ignorancia dichosa y su animosidad personal hacia el pueblo judío, esta organización global está dispuesta a arriesgarlo todo para desacreditar a Israel, incluso llegando al punto de influenciar a Wikipedia para documentar una mentira con la afirmación de que la "acusación de genocidio en Gaza es ahora un hecho establecido".

Wikipedia, que se supone que proporciona información confiable y creíble, se ha unido a otros en seguir ciegamente a la ONU, eligiendo creer en la palabra de Hamás sobre la de un país democrático. Israel no solo ha pasado los últimos 76 años reconstruyéndose desde las cenizas del Holocausto, sino que también ha acudido en ayuda de otros, incluidas naciones hostiles como Turquía y Siria, tras catástrofes naturales repentinas en sus respectivos países.

La ONU debería avergonzarse

¡Qué depravado es publicar afirmaciones tan escandalosas, sin pruebas más allá de insinuaciones difamatorias, para acusar autoritariamente a Israel de genocidio sistemático y hambre hacia el pueblo de Gaza! Estas acusaciones falsas están diseñadas para manchar la reputación de lo que podría ser verdaderamente el país más moral y solidario del mundo.

Las Naciones Unidas deberían sentir vergüenza por promover semejante difamación basada en su propia mezquindad, prejuicio odioso y difamación maliciosa del pueblo judío y del estado que fue establecido para ser un hogar para los elegidos por Dios, quienes a lo largo de la historia han sido objeto de desprecio y burla solo por ser quienes son.

¿Cómo podría alguien pensar que esto no está motivado por la envidia y mezquindad basada en una rivalidad enojada de aquellos que no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob? Esa es la raíz de este conflicto, y toda la furia que se ha desatado, especialmente en el último año, es un subproducto de ese odio desenfrenado.

Nada de esto es nuevo. Sin embargo, pensar que eliminar a los judíos mejorará y elevará la posición del mundo parece ser un error común que se ha cometido repetidamente a lo largo de la historia. Irónicamente, un mundo sin judíos condenaría a todos los demás porque la humanidad estaría perdiendo los muchos avances y descubrimientos hechos por los judíos, sin mencionar los roles morales y espirituales que estaban destinados a cumplir.

Un artículo del Jewish News Syndicate del 18 de septiembre informó que una "resolución redactada por Palestina fue aprobada por la Asamblea General de la ONU, declarando que la Ciudad Vieja de Jerusalén, además de Judea y Samaria, deben estar Judenrein (libres de judíos) en un año".

No puede salir nada bueno de la eliminación de los elegidos de Dios, pero esa es la dirección que está tomando la ONU, que está jugando un juego muy peligroso al culpar a los judíos de todo lo que está mal. En lugar de señalar honestamente a Hamas, un grupo terrorista monstruoso poseído por demonios. En cambio, la ONU parece justificar su complicidad para ocultar y rechazar el mal tan obvio para que todos lo vean, fingiendo como si Hamas fuera la víctima de la agresión judía.

¿Por qué la ONU protege a Hamas? Porque simplemente odian a los judíos. Pero entonces, ¿cómo puede la ONU presentarse ante el mundo como algo bueno o confiable? La ONU no es más que una colección de individuos desprovistos de moralidad, honestidad o visión clara. No tienen ningún derecho a proclamarse defensores de la paz o la verdad, ya que han elegido proteger a Hamas.

Si no pueden ser sinceros y francos acerca de sus motivos y negociaciones, al menos podemos exponer su duplicidad al ayudar a terroristas confesos a continuar su lucha contra toda la humanidad.

La escritora es una ex directora de escuela primaria y secundaria en Jerusalén. Es autora de "Mistake-Proof Parenting", disponible en Amazon, basado en la sabiduría comprobada en el Libro de Proverbios.