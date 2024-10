Desinformación y hipocresía: la mayoría anti-Israel domina la ONU

Ha sido un momento desmoralizador, en estos últimos días, ver a una sucesión de líderes mundiales repetir desinformación, medias verdades y mentiras descaradas emanadas de las máquinas de propaganda de Irán y sus aliados ante la Asamblea General de la ONU y recibir aplausos entusiastas por parte de los delegados.

Los discursos de Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, y del primer ministro Benjamín Netanyahu, poderosos como fueron, cayeron en gran medida en oídos sordos, ahogados por una retórica anti-Israel consistente y continua de una sucesión de líderes musulmanes y sus aliados.

La Asamblea General de la ONU cuenta con 193 estados miembros, y un número significativo de ellos forman parte del Sur Global, incluyendo naciones árabes, de mayoría musulmana y en vías de desarrollo que tradicionalmente han apoyado la causa palestina o han tomado posiciones críticas hacia Israel. Muchos de ellos, especialmente aquellos con historias de colonización, ven el conflicto israelí-palestino a través del prisma del anticolonialismo.

La asociación milenaria del pueblo judío con la Tierra Santa, prueba irrefutable de que los judíos no son colonialistas en su propia tierra histórica, ha sido deliberadamente excluida del discurso anti-Israel aceptado. Manifestantes marchan fuera de Kings College Circle tras abandonar una acampada estudiantil antiisraelí en la Universidad de Toronto, después de que un juez de Ontario ordenara a los manifestantes abandonar su acampada de dos meses, en julio. (credit: Arlyn McAdorey/Reuters)

Sudáfrica demonizando a Israel

Esto está lejos de ser la única tergiversación intencionada. Cuando el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se dirigió a la Asamblea General, vinculó la solicitud de su país a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a Israel de cometer genocidio en Gaza con el apartheid en su propio país.

"La violencia a la que está siendo sometido el pueblo palestino es una sombría continuación de más de medio siglo de apartheid que ha sido perpetrado contra los palestinos por Israel", dijo. "Nosotros, los sudafricanos, sabemos cómo es el apartheid... No permaneceremos en silencio y miraremos cómo se perpetúa el apartheid contra otros".

Ignora las opiniones de eminentes compatriotas que rechazan totalmente su afirmación, como el reverendo Kenneth Meshoe, líder del Partido Demócrata Cristiano Africano, quien dice que usar el término respecto a Israel trivializa el sufrimiento experimentado bajo el apartheid en Sudáfrica. Acusa a aquellos que utilizan el apartheid en relación con Israel de distorsionar la verdad con fines políticos.

O Mamphela Ramphele, ex líder del partido político Agang SA, argumenta que equiparar la situación de Israel con la de la Sudáfrica del apartheid es una falsa equivalencia. Mosioua "Terror" Lekota, líder del partido Congreso del Pueblo (COPE), también rechaza las afirmaciones de que Israel es un estado de apartheid ("Terror" se refiere a su destreza en el campo de fútbol). Reconociendo las dificultades que enfrentan algunos palestinos, afirma que estas no equivalen al apartheid experimentado en Sudáfrica.

Hipocresía de Erdogan

EL DISCURSO del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue una lección de exageración e hipocresía. Tomó las ya sospechosas cifras inspiradas por Hamas de los muertos durante la guerra en Gaza y las magnificó. En un momento, dijo: "Cientos de miles de niños están muertos y siguen muriendo" - una exageración ridícula. También afirmó que "más de 17,000 niños" habían sido "objetivo" de Israel en Gaza, insinuando que las FDI habían salido en busca de jóvenes para matar.

Lo que los lobistas pro-palestinos nunca mencionan, y rara vez citan los que apoyan a Israel, es que la definición de "niño" del Ministerio de Salud de Hamas incluye a cualquier persona menor de 18 años. Soldados de 16 y 17 años son contados como niños y contribuyen a aumentar el total de forma emotiva. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Erdogan condenó la reciente suspensión de 45 días de las actividades de Al Jazeera por parte de Israel como un ataque injustificable a los medios de comunicación. Al presentarse a sí mismo como el defensor de los periodistas, Erdogan alcanzó la cúspide de la hipocresía. Convenientemente olvidó que en 2016 Turquía logró el dudoso récord de encarcelar a más periodistas en un año que cualquier otra nación, nunca. Hoy en día, hay decenas de periodistas turcos y kurdos acusados de terrorismo y esperando juicio en Turquía, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Al mencionar una vez el nombre de "Hamas" en su discurso, Erdogan llegó un paso más allá que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Erdogan afirmó que Hamas había aceptado un acuerdo de alto el fuego. De hecho, después de su "aceptación", propuso tantos cambios que el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, le dijo a Hamas un mes después que era "hora de que se acabara el regateo".

Abbas vago sobre las atrocidades de Hamas

Por su parte, Abbas nunca mencionó la palabra "Hamas". Se concentró en los lamentables, pero predecibles, resultados del ataque bárbaro a Israel el 7 de octubre de 2023, que describió como una explosión que "sucedió". Confidente en su mayoría incorporada en la Asamblea General, pidió a los delegados que votaran a favor del fallo de julio de la CIJ que establece que "la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal" y que Israel debería evacuar a todos sus colonos de Cisjordania y Jerusalén Este en un plazo de 12 meses. Es probable que la Asamblea General, con su bloque anti-Israel, haga precisamente eso.

Abbas terminó describiendo un plan de 12 puntos para "el día después", que incluía a él y a la Autoridad Palestina a cargo de Gaza, y una conferencia de paz patrocinada por la ONU con Israel. Un poco antes en su discurso, había descrito a Israel como "este estado transitorio". Ahora, en apoyo a la propuesta, declaró: "Reconocemos al Estado de Israel".

En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, el nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó la campaña de Israel en Gaza, citando la cifra habitual e indiferenciada de 41,000 muertos, "en su mayoría mujeres y niños". Describió la iniciativa renovada de Israel contra Hezbollah como "barbarie desesperada".

Luego, quizás hablando por sí mismo, pero ciertamente no por su Líder Supremo o el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, declaró: "Queremos paz para todos y no buscamos guerra o conflicto con nadie".

Las palabras deben haber sido algo impactantes para los guardianes intransigentes enviados para acompañarlo al infierno del "Gran Satán". Su presidente conciliador había sido seleccionado para el cargo solo unos meses antes por el Líder Supremo de la nación, Alí Jamenei, quien podría estar lamentando su elección.

Al llegar a los Estados Unidos el 16 de septiembre, Pezeshkian ofreció una conferencia de prensa, diciéndole a los reporteros estadounidenses que Irán estaba listo para disminuir las tensiones con Israel y dejar las armas si Israel hacía lo mismo. Los partidarios del régimen en Teherán se horrorizaron. Uno de los principales propósitos de la revolución de 1979 en Irán es derrocar a Israel, a los Estados Unidos y al Occidente, e imponer la ley chiíta en ellos y en todo el mundo. Hubo una tormenta mediática; acusaron al presidente de hablar fuera de lugar.

En ese momento, o durante sus palabras poco agresivas en la Asamblea General, se tomó una decisión. Mientras todavía estaba en el podio, la misión iraní ante la ONU anunció que la conferencia de prensa del presidente, programada para el día siguiente, había sido cancelada. Aparentemente, había dicho más que suficiente.

Sus palabras a los reporteros estadounidenses ya estaban en los periódicos, y su discurso solo atrajo aplausos de corta duración de los delegados reunidos. La Asamblea General de la ONU, al parecer, no estaba dispuesta a tolerar a nadie que sugiriera la paz con Israel, ni siquiera el representante de su enemigo supremo. La mayoría anti-Israel incorporada en la ONU era tan predecible como siempre.

El escritor es el corresponsal de Oriente Medio para Eurasia Review. Su último libro es Trump and the Holy Land: 2016-2020. Síguelo en: www.a-mid-east-journal.blogspot.com.