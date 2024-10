Es hora de desmantelar la inclinación anti-israelí en Wikipedia

Wikipedia se enorgullece de ser una "enciclopedia gratuita de la más alta calidad posible" disponible para "cada persona en el planeta en su propio idioma". Su alcance como el "trabajo de referencia más grande y más leído en la historia" del mundo es sin precedentes, recibiendo 4 mil millones de visitantes globales mensualmente.

En el caso de Wikipedia, aunque ser gratuita y popular no garantiza calidad, seguramente tendrá un impacto negativo y peligroso en el discurso público sobre Israel y el terrorismo en Oriente Medio.

En años recientes, las deficiencias de Wikipedia se han vuelto evidentes a través de sus intensos sesgos anti-Israel, evidenciados por su vergonzoso activismo anti-Israel, esfuerzos por borrar la identidad israelí y discrepancias que aparentemente blanquean el terrorismo anti-Israel. Dado que Wikipedia tiene la capacidad de influir significativamente en el discurso público y los asuntos globales, ahora más que nunca es hora de exigir que la enciclopedia en línea restaure sus pautas, incluida su obligación de informar "desde un punto de vista neutral... sin sesgo editorial".

El portal árabe de Wikipedia indica claramente las inclinaciones anti-Israel del sitio web. Por ejemplo, una búsqueda de Frank Sinatra -o cualquier tema en general- en árabe revelará una página de entrada, encabezada por el logo de Wikipedia cubierto con los colores palestinos, y una declaración que acusa falsamente a Israel de genocidio y expresa la "solidaridad de la organización con el derecho del pueblo palestino". De este modo, Wikipedia busca prevenir y culpar al estado judío por su actual campaña de autodefensa contra Hamás, que invadió Israel unilateralmente y mató a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre de 2023, tomando como rehenes a 250.

Wikipedia también ha promovido activamente la eliminación de la identidad israelí. En julio de 2024, Hezbolá mató a 12 niños drusos que jugaban al fútbol en los Altos del Golán. En su página de entrada documentando el incidente, Wikipedia se refirió a las víctimas simplemente como "niños sirios", a pesar de que una encuesta de 2020 reveló que "el 61 por ciento de los drusos israelíes" se sienten "muy apegados" como "verdaderos israelíes". La caracterización incorrecta de Wikipedia aparentemente buscaba minimizar el pluralismo de Israel y la posibilidad de que los israelíes pudieran ser víctimas del terrorismo en el Medio Oriente. Logotipo de Wikipedia en árabe, cuyas piezas han cambiado a los colores de la bandera palestina debido a la guerra entre Israel y Hamás. (credit: Wikimedia Commons)

Un claro doble estándar

Además, Wikipedia ha tratado de blanquear el terrorismo de grupos anti-Israel. Cuando se trata de grupos terroristas designados por Estados Unidos que no están principalmente enfocados en la destrucción de Israel, como Al Qaeda, Lashkar-E-Taiba, FARC, ISIS o el PKK, generalmente a Wikipedia le toma no más de dos párrafos (a menudo solo uno) resaltar que estas entidades se dedican al terrorismo o son designadas como grupos terroristas. Pero cuando se trata de las páginas de entrada de grupos terroristas que claramente priorizan la destrucción de Israel, como Hamas y Hezbolá, Wikipedia solo menciona por primera vez la palabra "terror" o "terrorismo" después de cuatro y 31 párrafos, respectivamente.

Existe un claro doble estándar, donde para terroristas anti-Israel, Wikipedia frecuentemente entierra los detalles y pone la carga en los lectores para encontrarlos. A través de esta táctica, el sitio aparentemente quiere hacer difícil para los lectores diagnosticar a Hamas y Hezbolá de manera similar a como lo harían con otros grupos terroristas. Después de todo, según Forbes, "los usuarios de sitios web dedican 5.59 segundos a leer contenido escrito en un sitio".

Esta disparidad se manifiesta de manera similar en términos de cómo Wikipedia discute a los terroristas de Hamas y Hezbolá, y aquellos de otras organizaciones. Mientras que Wikipedia se asegura de referirse explícitamente a las actividades terroristas de Bin Laden de Al Qaeda y de Khaled Sheikh Mohammed en el primer párrafo de sus respectivas entradas, cuando se trata del fallecido líder de Hamas, Ismail Haniyeh, o del fallecido jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, aproximadamente pasan veinte párrafos antes de que la palabra "terrorista" sea siquiera mencionada. Para Yahya Sinwar de Hamas, el cerebro detrás del ataque terrorista del 7 de octubre, uno de los más mortales del siglo XXI, se necesitan cuatro párrafos.

Las discrepancias a veces también se manifiestan dentro de Wikipedia en sí misma, especialmente al pasar entre sus portales en inglés y árabe. Por ejemplo, mientras que la entrada en el portal en inglés de Ismail Haniyeh eventualmente menciona su designación como terrorista, el portal correspondiente en árabe de Wikipedia omite por completo cualquier mención de las palabras "terror", "terrorismo" o "terrorista". Es cuestionable si esta omisión fue diseñada intencionalmente por Wikipedia para presentar a Haniyeh de manera diferente a diferentes audiencias.

Las muchas normas contradictorias expresadas en Wikipedia no son una coincidencia y seguramente incitarán sentimientos anti-Israel y simpatías por terroristas anti-Israel. La popular enciclopedia en línea debe ejercer mucho mejor criterio para evitar que los editores sesgados con antigüedad continúen promoviendo agendas políticas unilaterales y excluyendo correcciones de editores más objetivos. El tiempo apremia y la credibilidad de Wikipedia está en juego.

El escritor es abogado y director de educación política en Stand With Us, una organización educativa internacional no partidista que apoya a Israel y lucha contra el antisemitismo.