Prohibición de UNRWA: ¿un cambio radical o una catástrofe humanitaria?

Si bien hubo un raro consenso en el primer día de la sesión de invierno del Knesset para prohibir UNRWA, la agencia de la ONU fundada en 1949 para atender a los refugiados palestinos, la comunidad internacional, incluidos los aliados más cercanos de Israel, condenó rápidamente la medida.

Los dos proyectos de ley patrocinados por el gobierno para prohibir UNRWA presentados por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset, Yuli Edelstein (Likud), fueron aprobados 92-10, con el apoyo de los partidos de oposición Unidad Nacional, Yisrael Beytenu y Yesh Atid.

Como informó el corresponsal político del Jerusalem Post, Eliav Breuer, el primer proyecto de ley establece que UNRWA ya no "podrá operar ninguna institución, prestar ningún servicio o realizar ninguna actividad, ya sea directa o indirectamente" en Israel, mientras que el segundo proyecto de ley establece que el tratado entre Israel y UNRWA, firmado después de la Guerra de los Seis Días en 1967, expirará dentro de siete días de la votación del Knesset, y en adelante ningún organismo gubernamental israelí ni representantes podrán contactar con UNRWA o cualquiera de sus representantes.

Edelstein elogió la "eliminación de uno de los brazos del terror que actuaba bajo los auspicios de la ONU", calificando la aprobación de la legislación como histórica. "Hace tiempo que UNRWA dejó de ser una agencia de ayuda humanitaria, sino que además de ser un apoyo integral al terror y al odio, [es] una agencia para perpetuar la pobreza y el sufrimiento", declaró. (I-D): El Jefe de la ONU Antonio Guterres y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu vistos sobre vehículos de la FPNUL en Líbano (ilustrativo) (credit: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA, SHUTTERSTOCK)

Críticas inundan

El Secretario General de la ONU, António Guterres, lideró la mayoría del mundo en condenar la legislación.

"Estoy profundamente preocupado por la adopción hoy por el Knesset de Israel de dos leyes relacionadas con UNRWA, que, de ser implementadas, probablemente impedirían a UNRWA continuar con su trabajo esencial en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este, según lo establecido por la Asamblea General de la ONU", dijo en un comunicado.

"UNRWA es el principal medio a través del cual se suministra asistencia esencial a los refugiados de Palestina... No hay alternativa a UNRWA".

Entre aquellos que estuvieron de acuerdo con Guterres estaba el aliado más cercano de Israel, Estados Unidos, que dijo que la decisión podría obligar a UNRWA a detener todas sus operaciones en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

"Implementar la legislación pone en riesgo una catástrofe para los más de 3 millones de palestinos que dependen de UNRWA para servicios esenciales, incluida la atención médica y la educación primaria y secundaria", dijo el Departamento de Estado. "Instamos al gobierno de Israel a pausar y considerar más detenidamente la implementación de esta legislación para garantizar que UNRWA pueda llevar a cabo efectivamente su misión y facilitar la asistencia humanitaria".

La oposición de larga data de Israel hacia UNRWA, argumentando que históricamente ha perpetuado la crisis de refugiados palestinos y más recientemente permitió que Hamas se incrustara en la infraestructura de la agencia, ha alcanzado su punto máximo en el año desde el 7 de octubre de 2023.

Nurit Yohanan, la corresponsal de asuntos palestinos para KAN, advirtió en X/Twitter que la prohibición, en la práctica, se aplica solo a un campo de refugiados en Jerusalén - Shuafat - y la sede de la ONU en Armon Hanatziv.

"La versión de la ley de UNRWA que fue aprobada esta noche" se aplica solo "en el estado soberano de Israel", lo que significa que UNRWA podrá seguir operando en Jerusalén Este y Gaza.

Mientras que la votación del lunes en el Knesset era necesaria desde el punto de vista de Israel, la verdadera pregunta ahora es: ¿qué alternativa a la UNRWA puede aceptar Israel? La UNRWA ha proporcionado ayuda, educación, atención médica y asistencia en los territorios palestinos durante más de siete décadas. Se estima que actualmente hay 2 millones de palestinos desplazados, y la Franja de Gaza está experimentando escasez extrema de alimentos, agua y medicamentos.

La posición oficial israelí fue presentada por el primer ministro Benjamin Netanyahu. "Los trabajadores de la UNRWA involucrados en actividades terroristas contra Israel deben ser responsabilizados", dijo.

"Dado que evitar una crisis humanitaria también es esencial, la ayuda humanitaria sostenida debe seguir estando disponible en Gaza ahora y en el futuro. En los 90 días antes de que esta legislación entre en vigor, y después, estamos listos para trabajar con nuestros socios internacionales para garantizar que Israel siga facilitando la ayuda humanitaria a los civiles en Gaza de una manera que no ponga en peligro la seguridad de Israel".

Tras la histórica votación en el Knesset, instamos al primer ministro a que consulte con los aliados de Israel y convoque a un panel de expertos para hacer precisamente eso.