Cuando todo es genocidio, nada lo es

"Necesitamos empezar a usar la palabra genocidio para que el mundo escuche." Esta fue la primera vez que escuché a alguien acusar públicamente a Israel de genocidio en un evento de la Escuela de Divinidad de Harvard, y ni siquiera parpadeó nadie.

Era solo tres semanas antes de la masacre del 7 de octubre de Hamas, durante la proyección de Israelism, una película que sus creadores afirman está "redefiniendo la relación del judaísmo con Israel", pero que perpetúa narrativas distorsionadas sobre el conflicto israelí-palestino. La lógica estratégica del miembro del público fue escalofriante en su simplicidad: "Ya no deberíamos llamar a Israel un apartheid porque al mundo no le importa. No es lo suficientemente fuerte."

Lo que presencié no fue solo un cambio semántico, sino el modelo de una estrategia política calculada. Ahora, más de un año después, esta escalada cínica de retórica se ha trasladado del antiguo auditorio de Harvard al ámbito principal del discurso político estadounidense. Las repercusiones van mucho más allá de la imagen de Israel; amenazan con socavar el marco mismo que usamos para enfrentar el genocidio real en todo el mundo.

Mientras que las acusaciones de genocidio israelí alguna vez estuvieron confinadas a cuentas de redes sociales marginales dirigidas por representantes prácticos de Irán o la Hermandad Musulmana, el 7 de octubre estas afirmaciones proporcionaron una tracción sin precedentes.

La campaña de genocidio fue preparada con anticipación; los datos de Google Trends muestran que las búsquedas de "genocidio" comenzaron a aumentar un día después del brutal ataque de Hamás. Lo que comenzó como una campaña premeditada se ha infiltrado en círculos estudiantiles y académicos, organizaciones de derechos humanos, movimientos de izquierda en todo el mundo y ahora, en el discurso político estadounidense mainstream. IfNotNow Chicago mostró una pancarta manchada de pintura roja en la Marcha sobre el DNC para demostrar la sangre de las vidas perdidas en Gaza, 24 de agosto de 2024. (credit: JULIE MANGURTEN WEINBERG)

Ya hemos presenciado cómo los movimientos que son inherentemente críticos con Israel pueden adoptar gradualmente un lenguaje más extremo sobre ello.

La evolución del antisionismo

CONSIDERA la evolución de IfNotNow, una organización judío-estadounidense fundada en 2014 para oponerse a la ocupación militar de Israel en Cisjordania. En 2016, cuando un grupo afiliado a Black Lives Matter acusó a Israel de "apartheid" y "genocidio", el entonces portavoz de INN, Yonah Lieberman, rechazó explícitamente estos términos, afirmando que entendían por qué ese lenguaje era problemático para la comunidad judía.

Para 2021, INN había adoptado la terminología del apartheid, y después del 7 de octubre; eventualmente se alinearon con otras organizaciones anti-Israel en el uso de la etiqueta de genocidio, especialmente tras el caso de la CIJ de Sudáfrica.

La emergencia de Kamala Harris como la candidata presunta del Partido Demócrata ha creado una nueva apertura para el movimiento anti-Israel. A diferencia del presidente Biden, un sionista autoproclamado que no parecía verse afectado por el apodo "Genocida Joe", Harris ha mostrado signos de vulnerabilidad a la presión.

Sin embargo, después de ser negados el escenario en la DNC y alimentados por el éxito de la campaña de "no compromiso", los activistas abandonaron su estrategia previa de trabajar dentro del sistema y se inclinaron hacia una retórica más extrema. El enfoque pareció dar resultados cuando Harris, al responder a la pregunta de un manifestante sobre genocidio, afirmó que "lo que él está hablando es real" - un comentario que, a pesar de una aclaración posterior, alarmó profundamente a la comunidad judía.

La reciente decisión del LA Times de abstenerse de hacer respaldos presidenciales marca un desarrollo aún más preocupante. Lo que parecía ser neutralidad editorial fue revelado como algo mucho más puntiagudo cuando la hija del dueño explicó la decisión.

"Como ciudadano de un país que financia abiertamente el genocidio... el respaldo fue una oportunidad para repudiar las justificaciones para el constante objetivo de periodistas y la guerra continua contra los niños". Con esto, la narrativa del genocidio completó su viaje desde los cánticos de protesta hasta la política editorial mainstream.

¿Por qué la acusación de genocidio contra Israel ha ganado tanta tracción cuando alegaciones similares sobre atrocidades históricas cometidas contra afroamericanos e indígenas americanos –involucrando millones de muertes– han recibido mucha menos atención internacional? ¿Por qué las muertes de 40,000 palestinos –posiblemente la mitad de ellos miembros de Hamas– causan más indignación moral en el mundo que los casos documentados de asesinatos masivos a lo largo de la historia?

La campaña de genocidio, a pesar de ser infundada y fácilmente refutable, sigue siendo profundamente peligrosa para Israel y la comunidad judía americana porque no ataca a Israel en términos racionales, sino que lo hace a nivel emocional, apuntando no a los activos estratégicos de Israel, sino a sus fundamentos espirituales e ideológicos.

Como explica Yossi Klein Halevi en "La guerra contra la historia judía", las fuerzas anti-sionistas utilizan la afirmación del genocidio para atacar el derecho fundamental de Israel a existir. Él argumenta que "la facilidad con la que los anti-sionistas han logrado retratar al estado judío como genocida, un sucesor de la Alemania nazi, marca un fracaso histórico de la educación sobre el Holocausto en Occidente".

Esta campaña no solo amenaza la legitimidad de Israel, sino también la identidad judía estadounidense en sí misma. Según la investigación de Pew Research, "recordar el Holocausto" constantemente se posiciona como el aspecto más importante de la identidad judía estadounidense. Con las tensiones políticas en aumento y el antisemitismo en aumento, ¿cómo se supone que los judíos estadounidenses deben preservar su identidad si su historia histórica central se está utilizando en su contra?

La politización del "genocidio" requiere más que solo negaciones y publicaciones en redes sociales de influyentes pro-israelíes que predican a los conversos; exige una acción concreta tanto de Israel como de la comunidad judía global.

En primer lugar, Israel debe demostrar una transparencia sin precedentes en la investigación y enjuiciamiento de cualquier violación de la ley internacional por parte de sus soldados. Cuando surgen malas conductas, como ocurre en toda guerra, Israel debe mostrar que mantiene a sus fuerzas a los más altos estándares éticos. Esto significa que los políticos israelíes deben fortalecer el sistema judicial en lugar de atacarlo en cada oportunidad. Esto no es solo un imperativo moral; es una necesidad estratégica.

Segundo, Israel debe exigir a sus aliados democráticos que rechacen explícitamente las falsas acusaciones de genocidio. Cuando los líderes democráticos permiten que este término sea casualmente utilizado como arma, no solo dañan a Israel; también socavan la capacidad de la comunidad internacional para enfrentar genocidios reales.

En tercer lugar, y lo más crucial, la comunidad judía, especialmente los jóvenes líderes emergentes, deben reafirmar su compromiso con la educación sobre el Holocausto para no judíos y asumirlo como una misión comunitaria compartida. La facilidad con la que las acusaciones de genocidio han ganado tracción revela un profundo fracaso en la educación sobre el Holocausto en la sociedad estadounidense. Hemos permitido que el Holocausto se vuelva simultáneamente demasiado sagrado para tocar y demasiado distante para comprender, creando un peligroso vacío donde la verdad histórica cede paso a la manipulación política.

La solución radica en adoptar un enfoque universalista manteniendo la especificidad histórica. Como nos enseñó el erudito del Holocausto Yehuda Bauer, quien falleció recientemente, "El horror del Holocausto no radica en que se haya apartado de las normas humanas; el horror es que no lo hizo".

Esto significa enseñar el Holocausto junto con otros genocidios, no para disminuir su singularidad, sino para iluminar los patrones que hacen posible el genocidio. Significa ayudar a los estudiantes a distinguir entre las trágicas bajas civiles de la guerra y el intento sistemático de eliminar a un pueblo.

Las apuestas no podrían ser más altas. Fallar en contrarrestar esta campaña pone en riesgo un futuro donde "genocidio" pierde todo significado, convirtiéndose en solo otra arma en la guerra política. No sería sorprendente si a las futuras generaciones se les ordenara visitar museos conmemorando un "genocidio palestino fabricado en Gaza". Estas instituciones no servirían para educar sobre los derechos humanos universales, sino para deslegitimar la existencia misma de Israel, reconfigurando todo el proyecto sionista como una empresa colonial de conquista.

La campaña de genocidio tiene como objetivo invertir el elemento más sagrado de la identidad judía post-Holocausto, utilizando el "nunca más" contra el propio Estado judío. Corremos el riesgo de un mundo donde los verdaderos genocidios pasen desafiados porque hemos agotado nuestro vocabulario moral en acusaciones falsas. Y corremos el riesgo de permitir que la memoria del Holocausto, destinada a servir como advertencia eterna de la humanidad, sea utilizada en contra de las mismas personas a las que casi destruyó.

El escritor es un investigador en el Centro Belfer de la Escuela Kennedy de Harvard, investigando cómo combatir el extremismo a través de iniciativas de persona a persona en el Medio Oriente, y es un experto en relaciones entre Estados Unidos e Israel, asuntos de la diáspora judía y el antisemitismo.