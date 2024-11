Querido Jared Kushner, el pueblo judío te necesita

Querido Jared Kushner,

Ex asesor senior del presidente de los Estados Unidos, yerno del presidente electo Donald J. Trump.

Es hora de volver a la mesa.

En los últimos años, has sido fundamental en remodelar el lugar de Israel en Medio Oriente.

A través de los Acuerdos de Abraham y de innumerables esfuerzos detrás de escena, acercaste la paz a la realidad y fortaleciste la posición de Israel a nivel mundial. El asesor principal del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, habla mientras el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, se encuentra a su lado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Abu Dabi, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 31 de agosto de 2020. (credit: WAM/HANDOUT VIA REUTERS)

Ahora, en este momento crítico, te necesitamos una vez más.

El domingo, Ariel Kahana de Israel Hayom informó que has regresado para ayudar al presidente electo Trump mientras se prepara para construir una nueva administración.

Como señaló Kahana, "Kushner fue uno de los personajes clave en la primera administración de Trump y lideró muchos de sus éxitos". Este reconocimiento subraya lo que nosotros en Israel y el mundo judío ya sabemos: tu dedicación y habilidad para navegar temas complejos pueden brindar resultados sin precedentes.

Israel no es ajeno a las amenazas existenciales.

Este año, una vez más nos encontramos bajo ataque, enfrentando un intento coordinado de destruir a nuestra gente y nuestra tierra natal.

Emergimos golpeados pero invictos, sin embargo, conscientes de la necesidad de tener aliados fuertes.

El apoyo de los Estados Unidos es esencial, y tu influencia en Washington ha demostrado ser invaluable para movilizar ese apoyo.

Tus esfuerzos en la administración de Trump no se trataban solo de diplomacia, sino de construir un futuro para Israel que se base en la paz, la seguridad y la estabilidad.

Pero también entendemos tu deseo de dar un paso atrás y proporcionarle a tu familia una vida más tranquila y privada.

Desde 2020, tanto tú como tu esposa, Ivanka, han dado prioridad comprensiblemente a su familia, manteniendo un perfil bajo.

Tienes todo el derecho a esa elección. Aun así, los riesgos son demasiado altos, las amenazas demasiado reales y el momento demasiado apremiante.

Llamando a Kushner

Israel y el pueblo judío te necesitan para que des un paso al frente, incluso si es solo en un papel consultivo, ayudando a dar forma a la administración o avanzando en el legado de los Acuerdos de Abraham.

Demostraste tu destreza en múltiples frentes durante la última administración.

Tu trabajo con líderes de todo Oriente Medio ayudó a cambiar alianzas a favor de la paz, un logro que pocos creían posible.

Los Acuerdos de Abraham han transformado el panorama político de nuestra región, creando asociaciones con países que antes veían a Israel con hostilidad.

Hoy en día, israelíes y ciudadanos de naciones árabes pueden trabajar, comerciar y compartir una visión de cooperación que tú ayudaste a forjar.

No se puede subestimar la importancia de este logro; es un hito en la historia judía que será recordado por generaciones.

Al regresar al lado del presidente, traes no solo la experiencia que proviene de años de experiencia diplomática sino también una perspectiva única.

Has demostrado al mundo lo que se puede lograr cuando la determinación, la visión y la practicidad se cruzan.

Un regreso que trae esperanza

Como señaló el informe de Kahana, tu regreso se ve como un "signo de esperanza renovada", una frase que captura perfectamente el sentimiento colectivo de aquellos que valoran el futuro de Israel.

Israel ha sobrevivido a muchas pruebas, pero la supervivencia no es suficiente.

Lo que necesitamos ahora es un camino a seguir, uno que asegure nuestro lugar en Oriente Medio y fortalezca nuestras asociaciones en todo el mundo.

Esto no se trata solo de política; se trata del futuro del pueblo judío, de nuestra patria y del legado que dejamos atrás.

Necesitamos líderes que puedan traducir nuestras esperanzas de paz en políticas concretas, que puedan influenciar las decisiones de Washington y que puedan abogar por la visión de un Israel que prospere dentro de un Oriente Medio pacífico y estable.

Jared, este es un momento histórico para ti, para Israel y para el pueblo judío.

Has demostrado una y otra vez que tienes las habilidades, el conocimiento y la tenacidad para marcar la diferencia.

Esto no es solo una llamada para retomar un papel, sino para asumir una responsabilidad que la historia ha puesto sobre tus hombros.

Te instamos a aceptar esta responsabilidad y a utilizar tu voz, tu visión y tu influencia para el bien mayor.

Como dijo Isaías tan sabiamente (Isaías 32:17), "La obra de la justicia será paz, y el efecto de la justicia, tranquilidad y seguridad para siempre".

La verdadera paz viene a través de acciones justas, alineándose con la visión de paz a través de la diplomacia de los Acuerdos de Abraham.

El pueblo judío, Israel y Oriente Medio te necesitan. Hazlo.