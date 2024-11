Cómo los ataques de Irán a Israel empeoraron la situación en la región

A pesar de las numerosas acusaciones de agresión, asesinato masivo y peores que el régimen iraní elige cargar contra Israel, no se puede disimular el hecho de que es Irán quien busca destruir a Israel, no al revés.

El 13 de abril de 2024, Irán -lo que esencialmente significa el Líder Supremo Ayatolá Alí Jamenei- cometió un grave error estratégico. El audaz ataque de Israel al complejo diplomático iraní en Damasco el 1 de abril de 2024, eliminó a siete asesores militares iraníes, incluido Mohammad Reza Zahedi, un comandante de alto rango en la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Una operación así normalmente habría provocado la ira iraní y una respuesta armada en el norte de Israel por parte de Hezbolá. Pero esta vez no fue así. En cambio, el incidente fue el desencadenante de un cambio fundamental en la política iraní que ha conducido a consecuencias negativas para Irán, que aún están por resolverse completamente. Pueden, en última instancia, resultar existenciales.

Durante 45 años, es decir, desde la fundación de la República Islámica de Irán en 1979, el régimen iraní había seguido su misión autoimpuesta de abarcar la destrucción de Israel y su pueblo a través del financiamiento, armamento y apoyo a organizaciones, grupos y milicias preparadas para atacar al estado judío.

En algún momento del período previo al 13 de abril, Jamenei decidió que había llegado el momento de cambiar de táctica. Debe haber sido un intenso análisis y cálculo por parte de sus asesores lo que lo llevó a romper el principio que había guiado la estrategia exterior de Irán durante tanto tiempo y finalmente lanzar el primer ataque directo de Irán contra Israel. Fuerzas de la FAI preparándose para el ataque de represalia de Israel contra Irán, 25-Oct-2024 (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

"Israel nunca ha estado más débil"

¿Cuáles podrían haber sido los posibles factores? "Israel nunca ha estado más débil. Está atrapado en su guerra en Gaza. No ha logrado eliminar a Hamas ni recuperar a sus rehenes restantes. Está siendo condenado por todos lados por la gran cantidad de muertes de civiles. Hezbolá lo está atacando diariamente en su frontera norte. Misiles hutíes están atravesando sus defensas. Está siendo objeto de una investigación por la Corte Internacional de Justicia por un cargo de genocidio.

"Imagina el efecto de un ataque directo iraní. Piensa en bombas cayendo sobre ciudades israelíes. Imagina a cientos de israelíes asesinados y heridos. Israel será humillado. Los Acuerdos de Abraham se desintegrarán y cualquier esperanza de su extensión se apagará.

Los asesores militares de Jamenei deben de haberlo convencido de que una gran flota de UAVs kamikaze (vehículos aéreos no tripulados) abrumaría las defensas de Israel, y al menos un 50% de los misiles pasarían. El asalto aéreo involucró cientos de drones, y misiles de crucero y balísticos.

EN LUGAR DE ELLO, el anticipado triunfo militar y propagandístico de Jamenei se convirtió en una humillación. Lo que los estrategas militares de Irán no tuvieron en cuenta fue el apoyo unido de los aliados de Israel, y la impopularidad de Irán en el mundo árabe (los iraníes pueden ser musulmanes, pero no son árabes).

EN LUGAR DE ELLO, el anticipado triunfo militar y propagandístico de Jamenei se convirtió en una humillación. Lo que los estrategas militares de Irán no tuvieron en cuenta fue el apoyo unido de los aliados de Israel, y la impopularidad de Irán en el mundo árabe (los iraníes pueden ser musulmanes, pero no son árabes).

Seguramente no contaban con que Jordania y Arabia Saudita ayudarían a bloquear los UAVs de Irán para llegar a Israel, ni que el Reino Unido y Francia se unirían a EE. UU. en respaldar el Domo de Hierro de Israel para derribar los misiles iraníes. Su subsiguiente fracaso fue subestimar tanto la audacia como la efectividad de la seguridad y las fuerzas armadas de Israel. Tras el asalto aéreo del 13 de abril, los iraníes fueron sorprendidos una y otra vez. Dentro de una semana, Israel respondió con ataques aéreos a sitios militares iraníes en Siria e Irán. En medio de escaramuzas continuas, Israel persiguió la búsqueda de los líderes de Hamas responsables del bárbaro ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel, y de los líderes de Hezbolá que los apoyaron.

La eliminación dirigida de Mohammed Deif, jefe de la ala militar de Hamas, el 13 de julio fue seguida por una retribución aún más reveladora visitada a Ismail Haniyeh, jefe de la ala política de Hamas. En una humillación especial para el régimen, fue asesinado en el corazón de la capital de Irán, Teherán, por una explosión en su casa de huéspedes, el 31 de julio.

Luego llegó el 17 y 18 de septiembre, cuando dispositivos de comunicación portátiles, como pagers y walkie-talkies, fabricados específicamente para Hezbolá y distribuidos ampliamente a sus operativos, fueron detonados de forma remota. El resultado fue al menos 42 muertes y más de 3,000 heridos, la gran mayoría de ellos operativos de Hezbolá. Aunque Israel no hizo ninguna afirmación, el mundo asumió que era responsable.

Se dice que ALBERT EINSTEIN dijo: "La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente". Sea cual sea el pensamiento de Khamenei, quizás creyó que su primer ataque aéreo sobre Israel había sido insuficiente, optó por un segundo intento, más grande y enfocado. Decidió usar alrededor de 200 misiles avanzados Fattah-1 y Kheibar Shekan, y apuntar a ubicaciones militares e de inteligencia.

Sin embargo, este segundo ataque iraní, el 1 de octubre, fue solo marginalmente más dañino que el primero. Una vez más, la mayoría de los misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes y estadounidenses, incluido el apoyo de los buques de guerra estadounidenses estacionados cerca.

Cómo y cuándo Israel retaliaría se convirtió en tema de intensa especulación mediática.

Las teorías se suspendieron temporalmente cuando el colaborador estrella de Irán, el jefe de Hamas, Yahya Sinwar, fue abatido por las FDI el 16 de octubre. Si bien recibió la noticia como "un buen día para Israel, para Estados Unidos y para el mundo", el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó claro que no quería que Israel atacara las instalaciones nucleares y petroleras de Irán por temor a desencadenar una guerra total. La respuesta de Israel el 25 de octubre respetó el deseo de Biden y consistió en fuertes ataques aéreos contra objetivos militares iraníes en Siria y la infraestructura militar de Hezbolá.

Por lo tanto, Israel e Irán están sin duda en conflicto, si no en guerra formal. Cualquiera puede ver por qué ninguna tregua puede ser significativa.

El objetivo del régimen islámico iraní, desde su fundación en 1979, ha sido adquirir el mayor poder e influencia posible para lograr los objetivos clave establecidos por el primer líder supremo del régimen, el Ayatolá Ruhollah Khomeini.

Jomeini afirmó repetidamente que el propósito mismo de su revolución era destruir la democracia al estilo occidental y su forma de vida e imponer el islam chiíta en todo el mundo. Identificó a Estados Unidos e Israel como sus principales objetivos, pero también incluyó lo que entonces era la URSS.

"Deseamos hacer que las raíces corruptas del sionismo, el capitalismo y el comunismo se marchiten en todo el mundo", dijo Jomeini. "Deseamos, como lo hace Dios todopoderoso, destruir los sistemas que se basan en estas tres bases, y promover el orden islámico del profeta".

Con esto, se refería a su estricta interpretación chiíta del islam, ya que en otra parte había declarado que las ciudades sagradas de La Meca y Medina, situadas en el corazón de Arabia Saudita suní, estaban en manos de "una banda de herejes". Estos objetivos han impulsado al régimen desde entonces y siguen siendo su razón de ser.

"Exportaremos nuestra revolución a todo el mundo", declaró Jomeini. "Hasta que el grito 'No hay más dios que Alá' resuene en todo el mundo, habrá lucha".

En resumen, los líderes de Irán quieren destruir el mundo tal como lo conocemos. Quieren lograr dominio político en Medio Oriente, derrocar la democracia al estilo occidental de la cual América es el principal exponente, erradicar el Estado de Israel e imponer el Islam chiíta en todo el mundo.

Ya sea que Occidente desee reconocerlo o no, al combatir a Irán, Israel está luchando por el mundo libre en su conjunto.

El escritor es el corresponsal de Oriente Medio para Eurasia Review. Su último libro es Trump y la Tierra Santa: 2016-2020. Síguelo en: www.a-mid-east-journal.blogspot.com