Israel podría recibir un millón de olim en 2025: Una ocasión histórica

A principios de la década de 1990, un millón de nuevos olim llegaron a Israel y le dieron un gran impulso hacia adelante. En 2025, deberíamos y podemos traer el próximo millón.

En la década de 1990, la ola sin precedentes de aliyah siguió a la caída de la URSS. Un millón de olim llegaron a Israel y aseguraron que el país seguiría creciendo. Académicos, médicos, maestros y otros empujaron a Israel para que se convirtiera en un país emergente en Occidente y uno de los más prometedores.

Israel está ahora al borde de una oportunidad similar - en 2025, un millón de judíos podrían llegar a Israel. Una combinación de circunstancias trágicas - el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, un aumento casi sin precedentes en el antisemitismo y la violencia contra los judíos en Estados Unidos y Europa, y un despertar de los sentimientos sionistas entre el pueblo judío - han creado una oportunidad histórica para el sionismo.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, más de 30,000 judíos en todo el mundo han solicitado la aliyá. Informes en Estados Unidos dicen que desde el 7 de octubre ha habido un aumento del 200% en incidentes antisemitas. ¿Y en los campus americanos? Hemos visto el bochorno de líderes de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos negándose a admitir que pedir el asesinato del pueblo judío es racismo. Esto podría explicar un aumento del 500% en incidentes antisemitas en los campus el año pasado. Un recorrido con las familias de los secuestrados en el kibutz Beeri (credit: AVSHALOM SASSONI)

El pogromo en Ámsterdam, una de las ciudades más seguras para los judíos en Europa, ha mostrado que debajo de la superficie, el odio hacia los judíos y hacia Israel es peor de lo que ha sido en mucho tiempo. En Francia, los incidentes antisemitas se han vuelto cuatro veces más comunes en el último año. ¿Y el resultado? Alrededor del 38% de los judíos franceses, aproximadamente 200,000 personas, ahora están considerando dejar el país.

Hasta el 7 de octubre, la tendencia en Estados Unidos había sido clara y desafortunada: los judíos americanos se habían estado distanciando lentamente pero seguramente de Israel. Luego cambió. El sionismo ha vuelto a tomar el centro del escenario.

Israel debería aprovechar una oportunidad

Personas clave en la comunidad judía que conozco personalmente, que trabajan en tecnología, medicina y academia, han comenzado a hablar positivamente sobre hacer aliyá. Algunos de ellos son familias de israelíes que ya han emigrado a los Estados Unidos; algunos son judíos que nunca han pasado un día en Israel, pero todos han decidido que es hora de regresar.

Muchos tienen hijos que ya han hecho aliyá para poder ser reclutados en el ejército. Se han unido a unidades de combate de élite, a pesar y debido a los tiempos en los que vivimos.

¿Qué ha hecho Israel para aprovechar esta oportunidad? Básicamente, nada. En lugar de comenzar una campaña masiva para fomentar la aliyá y crear beneficios especiales para los olim, el estado está cancelando los beneficios existentes.

El nuevo presupuesto estatal está haciendo un recorte dramático en la "canasta de absorción" de asistencia financiera dada a los nuevos olim. Es sorprendente leer estas cláusulas escondidas en la nueva legislación de Arreglos Económicos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Según la ley, los olim que posean activos por valor de más de medio millón de shekels (unos $135,000) no recibirán una canasta de absorción. Por lo tanto, Israel está desalentando deliberadamente a los acaudalados, académicos, familias y propietarios de bienes raíces a hacer aliyá. Pero precisamente estos son los potenciales olim que queremos y que son capaces de venir a Israel, las personas que son necesarias en Israel ahora más que nunca.

El Estado de Israel debe hacer dos cosas de inmediato:

1. Lanzar una campaña para fomentar la aliyá. Utilizar la hasbara israelí (diplomacia pública) y plataformas de comunicación, tanto la oficial del gobierno (que por alguna razón aún no se ha establecido) como la no oficial (influencers en las redes sociales y organizaciones de hasbara que los ciudadanos han iniciado este último año) para llegar a los judíos de todo el mundo a través de las redes sociales. Aprovechar la capacidad de la Agencia Judía y otras organizaciones internacionales para atraer a judíos de todo el mundo a Israel.

2. Establecer beneficios generosos para los olim. El Ministerio de Aliyá e Integración debería, a través del ministro de finanzas, cancelar los recortes de beneficios. En su lugar, el gobierno debería triplicar el tamaño de la cesta de absorción que reciben los nuevos olim. Se debe animar más, no menos, a los olim que poseen muchos activos.

La meta: Un millón de olim en 2025. Es posible, es necesario, es el momento.

El autor es un empresario tecnológico y emprendedor social. Es vicepresidente senior en Palo Alto Networks, fundador y presidente de la iniciativa social Place-IL y fundador del Fondo de Tecnología Israelí Negev.