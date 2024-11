Equipo pro-Israel de Trump: ¿Un sueño o un peligro para Jerusalén?

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a partidarios fuertes de Israel en una serie de nombramientos anunciados la semana pasada.

Incluyen a Marco Rubio como secretario de estado, Pete Hegseth como secretario de defensa, Mike Huckabee como embajador en Israel, la Representante Elise Stefanik como embajadora en la ONU, Steve Witkoff como enviado especial para Medio Oriente, Mike Waltz como asesor de seguridad nacional, Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional, Lee Zeldin para encabezar la EPA, y Elon Musk para encabezar un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Aunque los nombramientos han sido aclamados por defensores de Israel, especialmente los de la derecha, como conformando "un equipo soñado" tanto para Estados Unidos como para el estado judío, el gobierno israelí debe prepararse para un futuro en el que la nueva administración de Trump podría ser cálida y solidaria, pero también firme y dura. Pete Hegseth, candidato a Secretario de Defensa de EE.UU. (credit: AP Photo/Evan Vucci, File)

En última instancia, la administración actuará de acuerdo con los intereses de Estados Unidos, no de Israel, y podría ser más difícil para Israel rechazar al equipo republicano de Trump que a la administración demócrata del presidente Joe Biden.

Comencemos con el mensaje claro que Trump mismo ha transmitido: Antes de su inauguración el 20 de enero, Israel debe poner fin a la guerra actual, que se desató contra Hamas en Gaza después de la atrocidad del 7 de octubre de 2023, pero que ahora se ha expandido a al menos seis frentes más: Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, grupos terroristas en Iraq, Siria y Cisjordania, y por supuesto, Irán.

Sin embargo, no está en el interés de Israel poner fin a la guerra hasta que se hayan logrado sus objetivos principales, uno de ellos siendo el retorno de los rehenes. Con Qatar retirándose y Rusia buscando desempeñar un papel mediador, esto podría ser una cuerda floja complicada de maniobrar tanto para Washington como para Jerusalén.

Israel prepara un plan de alto el fuego en Líbano

Varios informes de prensa, incluido uno en The Washington Post, han sugerido que Israel está preparando un plan de alto el fuego en Líbano como un "regalo" para Trump, y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha enviado al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, a los EEUU para ultimar los detalles. Dos personas cercanas a Trump en este sentido son el multimillonario cristiano de origen libanés Massad Boulos y su hijo Michael, quien se casó con la hija de Trump, Tiffany, en noviembre de 2022.

Una de las misiones principales del equipo de Trump, y en particular de su enviado para el Medio Oriente, será expandir los históricos Acuerdos de Abraham que su primera administración medió, y llevar a Arabia Saudita al grupo para convertirla en el bloque de naciones más poderoso de la región contra el "Eje de Resistencia".

También es probable que resucite el "Acuerdo del Siglo", redactado por un equipo encabezado por el asesor principal de Trump y yerno judío, Jared Kushner.

Aunque el nuevo equipo de Trump podría llegar a apoyar la soberanía israelí en Judea y Samaria y lo que el ex embajador estadounidense David Friedman llama "Un Estado Judío" en su nuevo libro, también podría volver a la anexión de asentamientos combinada con el establecimiento de un estado palestino previsto en el plan de paz de 2020. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

En abril, la administración Biden firmó $14.3 mil millones en asistencia de seguridad de emergencia para Israel, y en septiembre, aprobó un paquete de ayuda de $8.7 mil millones, que incluye $3.5 mil millones para adquisiciones en tiempos de guerra y $5.2 mil millones para sistemas de defensa como Iron Dome y David's Sling.

Mientras Trump pueda mantener un nivel tan alto de ayuda de seguridad proporcionada por EE. UU. a Israel, también podría recortarla o usarla como una forma de presionar al estado judío. Esto podría convertirse en un problema para Israel en 2026, cuando expire el Memorando de Entendimiento (MOU) de 10 años firmado por el ex presidente Barack Obama.

Quizás lo más importante de todo será la política de la administración Trump hacia Irán. Fuentes de alto nivel le dijeron al Wall Street Journal que el presidente electo tiene la intención de restablecer su campaña de "máxima presión" contra Teherán, bajo el liderazgo de su arquitecto original, Brian Hook.

En el centro de la política exterior de Trump está la aspiración de poner fin a las guerras y expandir las iniciativas de paz en zonas de conflicto, incluido el Medio Oriente, una política respaldada por partidarios de una política aislacionista de "Estados Unidos Primero" como JD Vance, quien será vicepresidente.

En resumen, si bien Israel puede permitirse estar satisfecho con la composición del nuevo equipo de Trump, también debe ser cauteloso.