El sur del Líbano en realidad es el norte de Israel

Mientras las FDI luchan por limpiar el sur del Líbano de terroristas de Hezbolá, vale la pena destacar un hecho histórico intrigante, que muchos parecen haber olvidado.

Al haber crecido con una frontera internacional entre el estado judío y nuestros vecinos del norte, damos por sentado que así ha sido siempre y debería ser.

Pero la verdad es que la frontera actual entre Israel y Líbano tiene poco más de un siglo y es completamente artificial, un vestigio de una época en la que los colonizadores europeos trazaron líneas caprichosamente en mapas sobre una botella de coñac en salas llenas de humo.

Históricamente hablando, el sur del Líbano es de hecho el norte de Israel, y las raíces del pueblo judío en la zona son profundas. Si esto puede o debe traducirse ahora en una realidad política es una pregunta mucho más compleja, pero simplemente no se puede negar nuestra conexión con la tierra.

De hecho, en tiempos bíblicos, el sur del Líbano era claramente parte de la Tierra de Israel. En el Libro de Génesis (10:19) dice: "y los límites de Canaán llegaban desde Sidón hacia Gerar hasta Gaza, y luego hacia Sodoma, Gomorra, Adma y Tseboim hasta Lasa." Sidón, una ciudad en Líbano, está aproximadamente a medio camino entre la frontera actual de Israel y Beirut. Turistas pasean por el castillo marítimo de la ciudad portuaria de Sidón, en el sur del Líbano, el 3 de octubre de 2011. (credit: REUTERS/ALI HASHISHO)

Justo antes de su muerte, nuestro patriarca bíblico Jacob bendijo a sus 12 hijos, y la bendición que dio a Zabulón fue: "Zabulón habitará en la costa del mar y será un puerto para barcos; su frontera se extenderá hacia Sidón" (Génesis 49:13).

El Libro de Josué (13:6) menciona a Sidón explícitamente como prometida al pueblo judío, y también dice (19:28) que la frontera de la tribu de Aser se extendía hasta Sidón.

Curiosamente, el midrash en Bereishit Rabbah (39:8) dice que fue en Tiro, una ciudad ahora a 19 kilómetros al norte de la frontera israelí, donde Dios prometió la Tierra de Israel a Abraham.

El midrash cita al rabino Levi, quien dijo: "Cuando Abraham viajaba por Aram Naharaim y Aram Nahor, los vio comer, beber y divertirse. Dijo: 'Ojalá mi porción no esté en esta tierra'. Cuando llegó al Promontorio de Tiro, los vio trabajando en el momento adecuado. Dijo: 'Ojalá mi porción esté en esta tierra'. El Santo, bendito sea, le dijo: 'A tus descendientes les daré esta tierra'" (Génesis 12:7).

Otra evidencia de la conexión judía con la zona se puede encontrar en los diversos sitios sagrados y tumbas de los justos en el sur del Líbano.

La más conocida es la Tumba de Zevulun en Sidón, que durante siglos fue un lugar de peregrinación para judíos de toda la región y más allá.

En el siglo XVI, el rabino italiano Moshe Basola visitó la tumba y escribió sobre ella, y a mediados del siglo XVIII, el rabino Yosef Sofer dijo que las familias se reunían y celebraban comidas festivas cerca de ella. El rabino Natan de Breslov describió tener una experiencia espiritual elevadora en la Tumba de Zevulun; y cuando Sir Moses Montefiore visitó Israel en el siglo XIX, también viajó para verla.

La TUMBA de otra figura bíblica, Oholiav ben Ahisamakh, quien ayudó a Bezalel en la construcción del Tabernáculo en el desierto, está ubicada en el pueblo de Sojoud en el sur del Líbano.

Según el arqueólogo israelí Zvi Ilan, el lugar de entierro de Oholiav fue un importante sitio de peregrinación judía durante el período otomano. Los árabes locales también veneraban el sitio y decían que era la tumba de un "profeta judío". Hasta el siglo XX temprano, los judíos en Safed solían viajar a la tumba para llevar a cabo el rito de upsherin, el primer corte de pelo de un niño, algo que actualmente se hace comúnmente en Meron.

Otro sitio sagrado judío en el sur del Líbano es la tumba del profeta bíblico Sofonías, que se encuentra en el pueblo libanés de Jabal Safi. Algunos han especulado que el nombre del pueblo se deriva del profeta que está enterrado allí.

Quizás no sea sorprendente que una de las sinagogas más antiguas del mundo se encuentre en el Harat-Al-Yahud de Sidón, o Barrio Judío. Construida hace casi 1,200 años en 833, se cree que fue construida en el sitio de una antigua casa de adoración judía que data de poco después de la destrucción del Segundo Templo.

Aunque ya no se usa debido a la emigración de la mayoría de los judíos libaneses durante la guerra civil del país entre 1975 y 1990, sigue siendo un testimonio silencioso de la presencia judía de larga data en la región.

¿Cómo se cortó el sur del Líbano de Israel?

ASÍ QUE ¿cómo se cortó el sur del Líbano básicamente del norte de Israel? El origen de esta división ocurrió hace un siglo.

Tras la caída del Imperio Otomano, Gran Bretaña y Francia llegaron a un acuerdo secreto en 1916 llamado el Acuerdo Sykes-Picot, que dividió efectivamente gran parte del Medio Oriente en esferas de influencia entre Londres y París.

Básicamente, una línea fue trazada en un mapa, y fue ese garabato el que básicamente llegó a servir como la frontera entre Israel y Líbano tal como la conocemos hoy en día.

A principios de este año, se fundó una organización israelí llamada Uri Tsafon (Despierta, oh Norte) con el objetivo de fomentar el asentamiento judío en el sur de Líbano, y ha pedido al gobierno que actúe.

Aunque algunos puedan ver esta idea como descabellada, vale la pena recordar que hace apenas un siglo, también lo era la noción de un estado judío soberano.

Después de todo, los sueños de hoy tienen una tendencia a prever la realidad de mañana. Especialmente en el Medio Oriente.

El escritor se desempeñó como director adjunto de comunicaciones bajo el primer ministro Benjamin Netanyahu.