El mundo finge ignorancia ante la red de terror de Irán: La historia se repite

La aventura, la emoción de atravesar vastas tierras en ruta hacia la victoria, la gloria y el premio, rápidamente dejó paso al desastre.

Se les dijo que ayudarían al fascismo a derrotar al bolchevismo, la División Alpina del Ejército Italiano viajó hacia el este, hasta lo más profundo de la estepa rusa; 16,000 hombres fueron, y menos de 4,000 regresaron, formando parte de un enorme corpus no alemán que perdió un estimado de 250,000 hombres italianos, húngaros y rumanos en los campos nevados de Stalingrado.

Las guerras son, por definición, celebraciones de la locura, pero la futilidad del despliegue de esos soldados está en una liga aparte, considerando la distancia y la dureza de la tierra donde lucharon, y la locura de la causa por la que murieron.

Ahora, mientras extranjeros abarrotan campos de batalla desde el Medio Oriente hasta Ucrania, la locura regresa.

Pocas guerras fueron el negocio exclusivo de solo dos naciones. El ejército del Rey David tenía dos batallones extranjeros (los Caritas y Peletitas); Aníbal desplegó a libios, griegos y galos; y la moderna Gran Bretaña y Francia reclutaron multitudes de africanos y asiáticos.

Visto de esta manera, la actual movilización de Rusia de más de 10,000 tropas norcoreanas para ayudar en la lucha contra Ucrania es natural. Bueno, no lo es. La movilización coreana es una improvisación forzada por las enormes bajas de Rusia, al menos 408,000 soldados irremplazables, incluidos 78,000 muertos, según análisis independientes encuestados esta semana por The New York Times.

Irónicamente, la carne de cañón coreana de Rusia será desplegada no muy lejos de donde otros extranjeros una vez lucharon no por Rusia, sino en su contra, llevados a morir en una tierra ajena por un pueblo ajeno en nombre de ideas en las que no creían. El PRESIDENTE DE RUSIA, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asisten a una recepción de Estado en Pyongyang, a principios de este año. (credit: SPUTNIK/REUTERS)

Sí, fue una movilización muy cínica de guerreros extranjeros, una inversión de lo que sucedió en la década de 1930 en España, donde miles de extranjeros murieron en una guerra civil a la que se unieron voluntariamente, para servir a una causa en la que realmente creían.

Una vez más, ni siquiera el abuso de sus combatientes extranjeros por parte de la Alemania en tiempos de guerra se compara con lo que la legión extranjera de Irán ha estado haciendo al resto del mundo.

La red de Irán se expande

Lo que comenzó en la década de 1980 con el establecimiento de Hezbolá y la Yihad Islámica en Líbano y Gaza, se imitó dos décadas después en Iraq, cuando Teherán aprovechó el desmoronamiento del estado de Saddam Hussein para implantar milicias como Asaib al Hal Haq y Harakat Hezbolá al Nujaba.

En la siguiente década, Irán utilizó la guerra civil en Yemen para echar raíces en la península arábiga, financiando, armando y entrenando a la milicia houthi que derrocó al gobierno yemení. En esta década, Irán ha emergido, gracias a su esquema de representación, como el gobernante efectivo en tres capitales árabes: Beirut, Bagdad y Saná, además de su antigua dominación de Damasco.

Los guerreros representantes de Irán no son meros complementos del esfuerzo bélico de otra persona, como lo fueron los italianos, húngaros y rumanos para los alemanes. Los alemanes también combatieron contra los rusos, y los soldados alemanes murieron en números mucho mayores que los extranjeros que se les unieron.

Eso no es lo que hacen los iraníes. Los iraníes hacen que mueran extranjeros no junto a soldados iraníes, sino en lugar de ellos. En todas sus intromisiones en el extranjero, los mulás han tenido cuidado de enviar desde Irán solo comandantes, asesores y mentores, no combatientes. El propio ejército iraní, a pesar de sus recientes ataques de misiles a Israel, no ha luchado en ningún lugar desde que terminó la Guerra Irán-Irak en 1988.

Moralmente, este método de hacer que otros mueran por tu causa es espantoso, un emblema de la vacuidad, hipocresía y cobardía de la Revolución Islámica. Los cerebros detrás de este plan son las mismas personas que, durante la Guerra Irán-Irak, despejaron minas recolectando niños sin hogar de sus ciudades antes de enviarlos a caminar sobre campos minados.

Es difícil entender cómo los subordinados yemeníes, iraquíes y libaneses de Irán, todos árabes étnicos, toleran a los maestros persas que los envían a morir. Pero ese es su problema, no del resto del mundo. El problema del mundo no son los métodos de Irán, sino sus objetivos. Y el objetivo, no hace falta ser un estadista para sospecharlo, es dominar el Medio Oriente hoy, la nación árabe mañana, la fe musulmana al día siguiente y el resto de la humanidad la mañana después de eso. A simple vista, el proyecto iraní está impulsado por el imperialismo ordinario, una búsqueda para expandir la influencia de Teherán creando un corredor terrestre desde la Persia histórica hasta el Líbano en el Mar Mediterráneo, y otro a través de la Península Arábiga hasta las costas de África.

En este sentido, la estrategia de Irán es una versión de la agenda imperial de Rusia. Sin embargo, Rusia no busca desestabilizar el Medio Oriente. Irán sí. En los tres países donde desplegó sus representantes - a un costo anual estimado de más de $1 mil millones - el gobierno local perdió su efectividad política y el país mismo perdió su soberanía.

Así es como Líbano se volvió políticamente paralizado, económicamente empobrecido, y militarmente un campo de batalla de otros; así es como Iraq se convirtió en la guarnición de otros; y así es como Yemen se convirtió en una plataforma de lanzamiento para una guerra en la navegación internacional.

Estos planes no se limitan a las relaciones de Irán con sus vecinos. Se trata del mundo entero; sobre los fundamentos del sistema internacional; sobre el respeto a la soberanía, independencia y armonía intercivilizacional.

No es casualidad que este plan provenga de las mismas personas que, como cuestión de estrategia, fe y reflejo, oprimen a las mujeres, disparan contra manifestantes y cuelgan a personas LGBTQ. El proyecto de representantes es su forma de llevar lo que hacen en casa al resto de la humanidad.

El resto de la humanidad, por su parte, aún no logra comprender completamente la amenaza de Irán, pero eso es natural, ciertamente no sin precedentes. Los soldados italianos de la División Alpina tampoco lo entendieron, ni siquiera cuando ya estaban en el tren que los llevaba hacia el este, sin sospechar siquiera que el conductor de su locomotora era el Ángel de la Muerte.

El escritor, miembro del Instituto Hartman, es autor del exitoso libro Mitzad Ha'ivelet Ha'yehudi (La Marcha de la Locura Judía, Yediot Sefarim, 2019), una historia revisionista del liderazgo político del pueblo judío.