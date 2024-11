CPI vs. Netanyahu: Órdenes de arresto podrían violar el Estatuto de Roma

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto internacional por crímenes de guerra presuntamente cometidos por el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex Ministro de Defensa, Yoav Gallant, el pasado jueves.

Muchas personas sospechan que esto es el comienzo de un nuevo Caso Dreyfus, y otros israelíes que sirvieron en las FDI también podrían ser arrestados si viajan al extranjero. ¿Qué se debe hacer?

La CPI En Resumen

La CPI investiga y, cuando es necesario, enjuicia a individuos acusados de los crímenes más graves de interés para la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión. Como tribunal de última instancia, busca complementar, no reemplazar, a los tribunales nacionales. Está regida por un tratado internacional llamado Estatuto de Roma.

Lo que afirma la CCI

Según el sitio web de la CCI, la Cámara de la CCI encontró motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant... tienen cada uno responsabilidad penal por los siguientes crímenes como coautores por cometer los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de inanición como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.

¿Hay una salida?

La CCI dice que está "destinada a complementar, no a reemplazar, los sistemas nacionales de justicia penal. Puede enjuiciar casos solo si los sistemas de justicia nacionales no llevan a cabo procedimientos o cuando afirman hacerlo pero en realidad no están dispuestos o no pueden llevar a cabo dichos procedimientos de manera genuina. Este principio fundamental se conoce como el principio de complementariedad."

En resumen, no hay "doble riesgo". El ministro de Defensa Yoav Gallant, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe del Estado Mayor de las FDI Herzi Halevi asisten a una celebración de la Pascua judía el martes 4 de abril de 2023. (credit: ARIEL HERMONI/DEFENSE MINISTRY)

El Estatuto de Roma de 1998

El Artículo 5 del Estatuto de Roma dice: "La jurisdicción de la Corte estará limitada a los crímenes más graves de interés para la comunidad internacional en su conjunto...: (a) El crimen de genocidio; (b) Crímenes de lesa humanidad; (c) Crímenes de guerra; (d) El crimen de agresión."

El artículo 17(1)(a) del Estatuto de Roma establece que: La Corte Penal Internacional determinará que un caso es inadmisible cuando: (a) El caso esté siendo investigado o procesado por un Estado que tiene jurisdicción sobre él, a menos que el Estado no esté dispuesto o no sea capaz de llevar a cabo genuinamente la investigación o el procesamiento”.

El artículo 17(2) establece: Para determinar la falta de voluntad en un caso particular, la Corte considerará si existe uno o más de los siguientes elementos: (a) proteger a la persona involucrada de la responsabilidad penal por crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte; (b) demora injustificada en los procedimientos; (c) los procedimientos no se llevaron o no se están llevando a cabo de manera independiente o imparcial y de una manera que sea inconsistente con la intención de llevar a la persona involucrada ante la justicia.

El artículo 17(3) establece: Para determinar la incapacidad en un caso particular, la Corte considerará si, debido a un colapso total o sustancial o a la indisponibilidad de su sistema judicial nacional, el Estado no puede obtener al acusado o la evidencia y testimonio necesarios o no puede llevar a cabo sus procedimientos.

El artículo 53 del Estatuto de Roma reitera que al decidir si iniciar una investigación, el Fiscal deberá considerar si el caso es admisible según el artículo 17.

En este caso:

Parece claro que la CPI no siguió los procedimientos requeridos mencionados anteriormente y pasó por alto varios hechos. Se está enviando comida a Gaza y el portavoz de las FDI ha dicho que las FDI monitorean los mercados de alimentos. Las FDI informan que han realizado su propia investigación sobre la masacre del 7 de octubre antes que otras investigaciones esperadas. El Defensor del Pueblo del Estado está reanudando una investigación de guerra en febrero de 2025. Es importante destacar que no hay un "colapso total o sustancial o indisponibilidad" del sistema judicial nacional israelí que la CPI debe considerar según el artículo 17(3) del Estatuto de Roma.

Esto es como emitir una multa de estacionamiento a alguien que no conduce un automóvil, pero mucho más serio. Las órdenes de arresto de la CPI aparentemente son ultra vires, exceden la autoridad de la CPI.

¿Qué debería hacer Israel?

Primero, Israel debería apelar e insistir en que la CPI retire las órdenes de arresto basadas en los artículos 17 y 53 del Estatuto de Roma. Al igual que en el caso Eichmann, esto debería hacerse en un tribunal israelí para reforzar el hecho de que el sistema legal israelí está funcionando, no colapsando.

Segundo, Israel debería iniciar ahora su propia investigación sobre las acusaciones de inanición y otros crímenes de guerra. Esto no es lo mismo que investigar la masacre del 7 de octubre, que el gobierno israelí prefiere iniciar después de la guerra cuando está menos ocupado.

Tercero, Israel necesita una constitución escrita al estilo estadounidense que prohíba los crímenes de guerra. El presidente israelí Isaac Herzog y otros han pedido un "Esquema" que enfatice los derechos humanos.