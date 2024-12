Siria solo podrá recuperar su estabilidad con el apoyo de los árabes

Con la furia de la guerra asolando su tierra, el padre de Amineh Abu Kerech, de siete años, huyó de Damasco hacia lo desconocido, llevándose consigo a Amineh, su madre, hermana e infancia.

Después de un año nómada en Siria y tres más en Egipto, se dirigieron a Inglaterra, donde Amineh, ya con 13 años, escribió el poema ganador del premio, "Lamento por Siria".

"Las palomas sirias arrullan sobre mi cabeza", escribió, "su llamado llora en mis ojos".

"Estoy tratando de diseñar un país", continuó, un país "que vaya con mi poesía / y no se interponga cuando esté pensando / donde los soldados no caminen sobre mi rostro / Estoy tratando de diseñar un país / que sea digno de mí si llego a ser poeta / y haga concesiones si estallo en lágrimas / Estoy tratando de diseñar una ciudad / de amor, paz, concordia y virtud / libre de desorden, guerra, desastre y miseria".

Trágicamente, la Siria por la que Amineh anhela esta semana se ha vuelto aún más distante de lo que ya era. DESPLAZADOS que huyeron del campo de Alepo montan en un vehículo con pertenencias, en Tabqa, Siria, esta semana. (credit: REUTERS/Orhan Qereman)

Desarrollos militares

Los desarrollos militares parecen claros.

Los rebeldes islamistas asaltaron puestos y bases sirias, ingresando en Alepo, la capital comercial de Siria, y apoderándose de su aeropuerto.

Tácticamente, el asalto recuerda al ataque del 7 de octubre de Hamas, desplegando tiradores y vehículos ligeros mientras toman por completo desprevenido a un ejército desprevenido. Sin embargo, estratégicamente, las posibilidades de los rebeldes de reiniciar la guerra civil en Siria son bajas. El escenario sirio está demasiado lleno y contradictorio para que alguien lo pueda dominar por completo.

La insurgencia está liderada por fundamentalistas para quienes el presidente secular Bashar Assad es un infiel. Sin embargo, los aliados más firmes de este mismo Assad son los mulás igualmente fundamentalistas de Irán.

Los suníes de Siria sienten resentimiento hacia la tribu de Assad, los alauitas, pero el principal aliado anti-suní tiene una gran población suní, cerca de 25 millones de rusos. El patrocinador de los rebeldes, Turquía, es previsiblemente suní, pero su principal enemigo en este teatro son los kurdos, que también son suníes.

Turquía está luchando contra los kurdos sirios debido a su propia minoría kurda, cuya nacionalidad niega y cuya posible secesión teme. Sin embargo, Estados Unidos apoya a los kurdos, lo que coloca a los aliados de la OTAN, Ankara y Washington, en lados opuestos de la guerra siria.

La posición de Israel en todo esto es aún más confusa. Por un lado, su némesis libanés, Hezbollah, luchó por Assad. Por otro lado, los islamistas suníes contra los que luchó Hezbollah son igualmente peligrosos desde el punto de vista de Israel.

Es un gran lío, sin embargo, tres hechos siguen siendo evidentes más allá de la niebla de batalla recogida de Siria.

En primer lugar, Assad cuenta con el firme respaldo de Rusia, que ve en sus bases aéreas y navales en el oeste de Siria puntos estratégicos importantes en su plan maestro imperial. En segundo lugar, el poder aéreo de Rusia debería ser suficiente para frenar el impulso de la rebelión renovada. Y tercero, la devastación masiva, la desolación y la desesperanza de la guerra de 13 años ya son enormes y ahora están listas para expandirse aún más.

Siria se ha convertido en un campo de batalla para una multitud de depredadores imperiales, fanáticos religiosos y poderes distantes, ninguno de los cuales responde a la pregunta de Amineh: "¿Puede alguien enseñarme cómo hacer una patria?"

El futuro de Siria

SIRIA PUEDE, y algún día lo hará, ser reconstruida. Pero antes de que los jóvenes sirios aprendan "cómo hacer una patria", deben entender quién no reconstruirá su patria. No serán ninguno de los tres poderes no árabes que ayudaron al suicidio de Siria.

No será Turquía, cuyo ejército ocupa cientos de pueblos sirios a lo largo de una franja del norte casi dos veces el tamaño de Cisjordania. Después de haber acogido a más de tres millones de refugiados sirios, Turquía ahora quiere que regresen a su patria, pero Assad exige que Turquía ponga fin primero a su ocupación. Es una receta para el estancamiento y aún más decadencia, desilusión e ira.

La demanda turca es justa, pero su negativa a retirarse significa que no le importa Siria. Le importa Turquía. Peor aún, incluso si quisiera ayudar a reconstruir Siria, Turquía no está en posición de ayudar a nadie porque la lira, que valía $0.26 cuando Amineh escribió su poema, desde entonces ha caído a apenas tres centavos. Lo mismo ocurre con Rusia, donde el rublo se desplomó en el mismo período, de 16 centavos estadounidenses a menos de un centavo, sin mencionar el dinero en papel de Irán, que ahora se cotiza oficialmente a 42,000 - y de manera no oficial a más de 100,000 - riales por dólar.

Han pasado seis años desde que estos tres países urdieron el acuerdo que detuvo los enfrentamientos en Idlib y pareció poner fin a la guerra civil. Lamentablemente, para que la guerra terminara, Siria debía ser llevada por un camino de reconstrucción masiva, al igual que lo hizo Estados Unidos después de su guerra civil y Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Para poner fin a la guerra, Ankara, Moscú y Teherán deberían haber lanzado un Plan Marshall que hubiera cubierto a Siria con miles de nuevas viviendas, fábricas, hospitales y escuelas. Sin embargo, tal pensamiento, además de estar más allá de sus posibilidades, está más allá de sus mentes. Ellos hacen la guerra, no la paz.

Hubo un tiempo en que Occidente asumiría ese papel, pero las posibilidades de que tal altruismo suceda durante la era trumpiana que se acerca son tan buenas como las posibilidades de que Rusia se una a la OTAN.

Solo una nación, por lo tanto, puede ayudar a que Siria se recupere, la misma nación que los intrusos persas, turcos y rusos de Siria han golpeado e insultado tan intensamente: los árabes.

Los príncipes, emires y jeques de Riad, Kuwait, Abu Dabi, Qatar y Omán no solo tienen el dinero que Siria suplica, sino también los oídos árabes que deberían escuchar y las almas árabes que deberían sentir lo que los invasores extranjeros de Siria nunca escucharán ni sentirán: el lamento, como lo escribió Amineh, por "Siria, mi amor", la tierra de "suelo misericordioso" y "fragancia de jazmín", la patria atormentada cuyo "grito angustiado" escucha "en los llantos de las palomas" mientras informa desde lejos que su ala está rota, al igual que las de las palomas perdidas de su país.

El Medio Israel (originalmente titulado En la Agenda) entra hoy en su 30º año.

El escritor, miembro del Instituto Hartman, es el autor del exitoso libro Mitzad Ha'ivelet Ha'yehudi (La Marcha Fúnebre Judía, Yediot Sefarim, 2019), una historia revisionista sobre el liderazgo político del pueblo judío.