Las cifras de víctimas ampliamente citadas por el Ministerio de Salud de Gaza, que afirman más de 44,000 muertes desde el inicio de la respuesta militar de Israel a los ataques de Hamas el 7 de octubre, han sido cuestionadas por estar significativamente infladas y ser engañosas.

Una investigación realizada por la Sociedad Henry Jackson y el Grupo de Investigación Fifty, publicada el sábado, revela una manipulación sistemática de estos números, contribuyendo a una narrativa de conflicto distorsionada.

El informe de la HJS acusa al Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, de inflar sus cifras al incluir muertes naturales, muertes de combatientes e incluso fatalidades anteriores a la guerra. “El Ministerio de Salud, operando bajo Hamas, ha inflado sistemáticamente el número de muertes al no distinguir entre muertes de civiles y combatientes, informando en exceso de las fatalidades entre mujeres y niños e incluso incluyendo a personas que murieron antes de que comenzara el conflicto”, afirma.

Además, el Grupo de Investigación The Fifty (FRG), en su estudio "Errores en el campo de batalla: Cómo los medios masivos representan erróneamente las bajas combatientes como muertes civiles en la cobertura de Gaza", analizó 1,378 artículos de importantes medios de comunicación globales, incluyendo la BBC, CNN y The New York Times.

Descubrió que el 98% se basaba en cifras de bajas proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza, mientras que solo el 5% citaba datos de fuentes de inteligencia de Israel o Estados Unidos. El estudio señala: "Esta abrumadora dependencia de datos controlados por Hamas ha creado una narrativa que retrata de manera desproporcionada a Israel como atacando a civiles".

PALESTINOS DESPLAZADOS que huyeron de Rafah, después de que las FDI comenzaran a evacuar civiles, viajan en un vehículo en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en mayo. Aunque las reubicaciones son desafortunadas, han sido distorsionadas por Hamás, que presenta las acciones de Israel como br (credit: Ramadan Abed/Reuters)

Los hallazgos también desafían afirmaciones de que la mayoría de las bajas en Gaza son civiles. Datos de inteligencia de Israel y Estados Unidos, corroborados por la Henry Jackson Society, estiman que casi 17,000 de las muertes reportadas son combatientes de Hamas. Andrew Fox, autor principal del informe de la HJS, explicó: "La falta de separación entre bajas civiles y combatientes contribuye a una narrativa que sostiene que las poblaciones civiles, especialmente mujeres y niños, sufren las consecuencias del conflicto, influyendo en el sentimiento y la cobertura mediática".

FRG también criticó a las principales organizaciones mediáticas por perpetuar esta narrativa sesgada. "Los datos muestran un fallo sistémico en examinar las cifras de víctimas y en obtener información de fuentes de ambos lados", afirma el informe. Por ejemplo, The New York Times y otros medios han citado con frecuencia las cifras del Ministerio de Salud de Gaza sin contextualizarlas o verificar su precisión. "Los informes de víctimas desempeñan un papel crítico en la formación de la percepción internacional, y las tergiversaciones solo profundizan la crisis", señaló la investigación.

Consecuencias de largo alcance

Esta manipulación tiene consecuencias de largo alcance. Priti Patel, secretaria de Asuntos Exteriores en la sombra del Reino Unido, afirmó: "La manipulación de los eventos y hechos en el terreno a lo largo de este conflicto confirma que una organización terrorista como Hamas distorsionará la verdad para avanzar en sus objetivos". Añadió: "Los medios deben estar alerta a esto y reportar información y eventos que ocurran de manera responsable y equilibrada".

El informe de la Sociedad Henry Jackson señaló que estas tácticas están diseñadas para provocar condenas internacionales contra Israel, incluso mientras violan el derecho internacional.

A pesar de estas realidades, la abrumadora dependencia de los medios de comunicación en los datos controlados por Hamas ha alimentado acusaciones contra Israel, incluyendo afirmaciones de "genocidio" y "crímenes contra la humanidad". El informe de la sociedad advierte: "La narrativa distorsionada moldea la opinión pública y la política internacional basada en datos incompletos o manipulados".

Los hallazgos del Grupo de Investigación Cincuenta también resaltan que las cifras de víctimas a menudo no tienen en cuenta las muertes causadas por Hamas mismo. Un ejemplo citado es el caso de Ahmed Shdad Halmy Brika, un joven de 17 años que supuestamente fue disparado por Hamas mientras intentaba recolectar ayuda humanitaria para su familia. El informe observó que incidentes como estos son rutinariamente omitidos de las narrativas de los medios de comunicación principales.

The Jerusalem Post hace un llamado a los medios de comunicación internacionales para ejercer mayor precaución al informar sobre las cifras de víctimas, asegurando que su información provenga de datos confiables y verificados en lugar de herramientas de propaganda controladas por organizaciones terroristas. La integridad periodística exige que todos los lados del conflicto sean representados con precisión, permitiendo una comprensión más clara de las complejidades.

Además, instamos a los responsables de formular políticas, periodistas y al público en general a rechazar narrativas basadas en la manipulación y la desinformación. La verdad importa, no solo por el derecho de Israel a la legítima defensa, sino también por la credibilidad de los medios de comunicación y la búsqueda de la paz. Ha llegado el momento de responsabilizar a Hamas por sus mentiras y asegurarse de que la narrativa en torno a este conflicto se base en hechos, no en fabricaciones.