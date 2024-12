Netanyahu: La defensa que puede llevarnos a una victoria histórica

Es hora de dejar de criticar al Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Es agotador escuchar a personas diciendo que solo está interesado en su propia supervivencia política. Esto es ridículo.

Estas afirmaciones no reconocen los inmensos logros que Israel ha asegurado bajo su liderazgo. El reciente desmantelamiento de amenazas existenciales para el Estado de Israel es un testimonio de la visión estratégica y la firme determinación de Netanyahu. La cantidad de presión aplicada sobre Netanyahu y su gobierno, internamente, externamente, internacionalmente y políticamente, ha sido tan inmensa que sería difícil imaginar a otro líder que pudiera resistirlo.

Los intentos de destituirlo en Israel son similares a ver un episodio de la Zona Crepuscular donde hay un universo paralelo que ignora deliberadamente lo que es tan obvio y claro. A pesar de todo, él continúa firme y ha estado al mando mientras Israel experimenta una victoria inimaginable incluso para los analistas más optimistas. Nadie podría haber predicho esto.

El mundo, la oposición dentro de Israel y, en muchos casos, su propio aparato de defensa le dijeron "¡alto al fuego ahora! ¡Acuerdo de rehenes ahora bajo cualquier circunstancia!". Se le dijo "no vayas a Rafah", se le dijo "sal de Gaza, alto al fuego ahora". Se le dijo "no escalen en Líbano" y luego se le dijo "alto al fuego ahora en Líbano". Se le dijo "no escalen con Irán", se le dijo "no ataquen a Irán en su propio suelo". Se le dijo que la "victoria total" era imposible y nos dijeron que cínicamente solo estaba hablando a su propia base de seguidores. Estaban equivocados y él tenía razón. Las BANDERAS ISRAELÍES están colocadas en la zona del corredor Philadelphi. Si Israel cede el control del corredor, estaría dando a Hamás la oportunidad de restablecer su importante presencia en la Franja de Gaza, convirtiéndola prácticamente en una potencia soberana, argumentan los autores. (credit: Oren Cohen/Flash90)

Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel ha logrado lo que muchos consideraban imposible. El eje del terrorismo respaldado por los chiitas, incluidos Hamas y Hezbolá, se ha reducido en gran medida, si no destruido por completo. Hamas, una vez un formidable ejército terrorista con recursos e influencia significativos, ahora está en ruinas. Su liderazgo, incluidos Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohammed Deif, ha sido eliminado (por nombrar a algunos). Todos los batallones de combatientes de Hamas han sido neutralizados, sus capacidades operativas desmanteladas y sus depósitos de armas, aniquilados.

Israel ha recuperado el control de zonas críticas, como los corredores de Filadelfia y Netzarim, que alguna vez fueron considerados intocables debido a la presión internacional. A pesar de una oposición inmensa, el gobierno de Netanyahu persiguió estos objetivos, asegurando las fronteras de la nación y eliminando amenazas clave.

Con la eliminación del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, la destrucción de la gran mayoría de la estructura de mando y control de este grupo terrorista, la neutralización de la mayoría de sus cohetes, la muerte de miles de sus combatientes y la imposición de un alto el fuego, Israel se encuentra victorioso sobre Hezbolá.

El éxito de Israel

Como resultado directo del éxito de Israel, Siria fue considerada vulnerable y el expresidente Bashar al-Assad fue derrocado. El resultado de esto ha sido que Israel destruyó el 80% del ejército de Siria y finalmente destruyó un importante corredor entre Irán y Hezbolá. Los efectos de esto apenas comienzan a sentirse. Este es otro componente clave de la victoria total de Israel sobre sus enemigos.

En cuanto a Irán, la República Islámica se ha revelado como un "tigre de papel". A través de ataques de precisión y operaciones de inteligencia, Israel ha disminuido efectivamente la capacidad de Teherán para proyectar poder y desestabilizar la región. El gobierno de Netanyahu no solo ha defendido a Israel, sino que también ha demostrado al mundo que la supuesta fortaleza de Irán era en su mayoría una ilusión.

Si alguien se preguntaba cómo era vivir la Guerra de los Seis Días de 1967 o qué se sentía al experimentar esa victoria completa, este momento puede responder a esa pregunta. Es más similar a una combinación de la Guerra de los Seis Días de 1967 y la Guerra del Yom Kippur de 1973. La magnitud de la victoria es inmensa y casi inimaginable, pero los costos también han sido bastante significativos. El primer ministro Netanyahu fue ridiculizado por expresar la noción de una victoria total, pero inexplicablemente, con toda la evidencia frente a nosotros, al estar al borde de una victoria total, podemos ver a muchas de esas mismas personas negándose a dar crédito donde se debe. Mientras se escribe este artículo, hay fuerzas dentro de Israel que están tratando de (de manera no democrática) destituirlo.

Es fácil para aquellos que viven tan cerca del fuego sentir solo la quemadura y perder de vista la luz y el calor que produce. Para aquellos demasiado enfocados en la crítica, es momento de dar un paso atrás y reconocer el calor y la seguridad que se ha creado. La combinación de las FDI, los servicios de inteligencia israelíes, y la resistencia y valentía del pueblo israelí, junto con el liderazgo de Netanyahu, ha sido la razón de estas victorias.

Tomémonos un momento para apreciar este logro histórico y la resistencia de un líder que se mantuvo firme ante la adversidad. En lugar de criticar al primer ministro, deberíamos estar diciendo, "Gracias a Dios por Benjamín Netanyahu". Este es un momento para celebrar, no para derribar, el liderazgo que ha llevado a Israel a este momento de triunfo.

Como copresidente de Emissary, el escritor lidera un nuevo esfuerzo para combatir el antisemitismo en línea. Él cree que solo a través del poder de las personas podremos influir en el discurso en las redes sociales y más allá.