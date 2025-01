Rehenes en riesgo: Video de Hamas provoca llamados a acelerar liberaciones

El video de la rehén Liri Albag, que Hamas publicitó en su día 456 de cautiverio, ofreció vistazos a una realidad que sigue siendo incomprensible y aterradora. Destacó la naturaleza sobrenatural del cautiverio y resaltó la necesidad de asegurar un acuerdo y el riesgo de no hacerlo, rompiendo el delicado vínculo en el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos.

La familia Albag no permitió que se publicaran los contenidos del video, pero permitió dos fotos; la exasperación, el agotamiento, el trauma y el miedo de Liri son palpables. Sus padres emitieron un mensaje de video más tarde, lleno de desesperación y amor por su hija.

"El video destrozó nuestros corazones. Esta no es la hija y hermana que conocemos. No está en un buen lugar; su estado psicológico deteriorado es palpable", dijeron Eli y Shira Albag. "Vimos a nuestra valiente Liri luchando por su vida. Ella está a solo unos kilómetros de nosotros, y durante 456 días, no hemos logrado traerla a casa", agregaron.

Se dirigieron al Primer Ministro Benjamin Netanyahu y a los demás tomadores de decisiones: "¡Ha llegado el momento de que traten estas decisiones como si fueran sus hijos los que están retenidos allí! ¡Liri está viva y debe regresar con vida! ¡Esto depende de ustedes! ¡No pueden perder esta oportunidad de traer de vuelta a todos!"

La Oficina del Primer Ministro dijo que Netanyahu habló con los Albags y les prometió "trabajar incansablemente para traer a casa a todos los rehenes, todo mientras lucha en todos los frentes". El Presidente Isaac Herzog y el Ministro de Defensa Israel Katz también hablaron con ellos. Una silla frente a carteles con imágenes de rehenes secuestrados durante el mortífero ataque del 7 de octubre contra Israel perpetrado por el grupo islamista palestino Hamás, en medio del actual conflicto en Gaza entre Israel y Hamás, en Tel Aviv, Israel, 26 de abril de 2024 (credit: Shannon Stapleton/Reuters)

Una delegación de trabajo voló a Qatar el viernes, y la Casa Blanca dijo que un acuerdo es inminente y posible.

Keren Neubach, conductora de un programa de radio en KAN, dijo en una entrevista con la red de transmisión el sábado que lo único que no puede dejar de pensar es que los siete soldados observadores que los terroristas de Hamas esposaron esa mañana estaban retenidos en la base alrededor de las 8 a.m. "Estuvieron allí hasta alrededor de las 10, [después fueron capturados y llevados a la Franja de Gaza]. ¿Qué pasaba por sus mentes? Que alguien vendría a rescatarlos. En cualquier momento. Y nadie vino".

Puede sonar repetitivo y lamentablemente se ha politizado en un diálogo de "precio" - que algunos precios son demasiado altos para los rehenes.

Si bien la preocupación por la seguridad es válida, lo que aquellos que adoptan esta postura no entienden es que el precio social por esperar más tiempo, quizás firmando las sentencias de muerte de algunos de los rehenes si el acuerdo es parcial, es que el tejido social que hace fuerte a la sociedad israelí será cortado.

"Esto es una traición a lo que somos, al estado que deberíamos esforzarnos por ser. Es un abismo tan grande, una traición de confianza", agregó Neubach.

El trauma todavía se siente

Más de 50 soldados murieron ese día, 16 de ellos observadores. Siete soldados observadores mujeres fueron tomadas como prisioneras. Las FDI rescataron a Ori Megidish a finales de octubre de 2023, y Noa Marciano fue asesinada en el Hospital Shifa por terroristas de Hamas. Albag, Naama Levy, Agam Berger, Karina Ariev y Daniella Gilboa siguen en cautiverio de Hamas.

El ex rehén Yagil Yaakov, quien regresó en el acuerdo de cese al fuego de noviembre de 2023 y cuyo padre, Yair, fue asesinado el 7 de octubre con su cuerpo retenido en Gaza, dijo el sábado que el video "me dio flashbacks de mí mismo hace más de un año".

Dijo que estaba de pie frente a un arma apuntándole a la cara, "aterrado y suplicando por regresar a casa. Un terrorista [de Hamas] se paró sobre mí y me dijo qué decir. Estaba solo y solo esperaba que mi madre lo viera y supiera que todo lo que quería era regresar a casa".

Enmarcar las negociaciones de rehenes como una cuestión de "precio" no solo ha politizado el tema, sino que también ha descuidado el devastador costo social de la inacción, que podría debilitar irreparablemente la unidad social de Israel si se dejan rehenes atrás o se retrasan los acuerdos.

El enfoque en el "costo" de rescatar a los rehenes a menudo eclipsa el riesgo real: prolongar su cautiverio o perder a algunos por completo, un retraso que podría fracturar la fuerza social que define a la sociedad israelí tal como la conocemos.