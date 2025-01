El nuevo director de la CIA y el dolor de cabeza del régimen iraní

Aproximadamente 1-2 horas después de la inauguración de Donald Trump como el 47º Presidente de los Estados Unidos, el Comité de Inteligencia del Senado nombró a John Ratcliffe como Director de la CIA. Se le encomienda dirigir la organización de inteligencia y espionaje más importante del mundo durante este período particularmente crítico.

A diferencia de algunos ex directores de la CIA que, por meros miles de dólares, se deshonrarían asistiendo a eventos de terrorismo islámico fanático como los organizados por el MEK, intercambiando integridad por dinero, Ratcliffe nunca fabricaría mentiras infundadas y retórica vacía contra el Príncipe Heredero Reza Pahlavi, la figura más respetada e influyente de la oposición iraní.

Mike Pompeo se niega a reconocer que la República Islámica y el MEK son dos caras de la misma moneda, con este grupo terrorista originado en el Movimiento por la Libertad —partidarios de Jomeini y Mossadegh— y este grupo notorio y vergonzoso teniendo sangre en sus manos de estadounidenses como el Coronel Paul Shaffer, Jack Turner y Oveis Hawkins.

Ratcliffe está comprometido con la ética, los principios y los pilares del pensamiento libre. Él entiende que si el régimen de Teherán colapsara, el período de transición requeriría un líder fuerte, respetable y creíble para guiar a la sociedad temporalmente hasta que pueda elegir su propio camino a través de medios democráticos, ya sea hacia una república democrática moderna o un retorno a sus raíces monárquicas, reflejando el verdadero curso de la civilización y la historia iraní. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, pronuncia un discurso en Teherán esta semana. Ante una crisis existencial, Irán podría no tener más remedio que intensificar las hostilidades, advierte. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/West Asia News Agency/Reuters)

Sin embargo, debido a la ausencia de una monarquía y sus implicaciones culturales en los Estados Unidos, los estadounidenses podrían encontrar difícil imaginar que una monarquía pudiera fomentar la democracia, el estado de derecho, la paz y la estabilidad, especialmente considerando su historia relativamente corta en comparación con la civilización de 7000 años de Irán, que ha experimentado ese tipo de gobierno durante milenios.

Con la sorprendente reelección de Donald Trump y el inicio de su segundo mandato, la CIA enfrenta desafíos cambiantes y prioridades en un paisaje global cada vez más inestable.

Amenazas externas

Además de hacer frente a los principales desafíos y cambios estructurales, especialmente la rotación de jefes de estación de la CIA en el Medio Oriente, el enfoque principal actual de la agencia está en las amenazas externas. Sin embargo, mientras China y Rusia representan preocupaciones significativas en materia de seguridad nacional, el comportamiento hostil y destructivo de los mulás de la República Islámica en Irán sigue planteando un desafío diario para la CIA.

Como defensor y partidario de la CIA, deseo aclarar que, a diferencia de terroristas islámicos, mulás y seguidores de Mossadegh y Jomeini, no tengo la intención de perpetuar el mito de la supuesta injerencia de la CIA en Irán, como el presunto papel en el golpe de 1953.

Considerando que la CIA solo tenía dos años en ese momento, ciertamente carecía de la capacidad para orquestar tales eventos, y la agencia indudablemente encuentra divertida la repetición de esta afirmación infundada y absurda.

Sin embargo, es evidente que mejorar las redes de espionaje y los recursos humanos entre los iraníes es crucial.

Mejorar las capacidades en el manejo de información confidencial y modernizar los sistemas de recolección y análisis de datos son pasos esenciales para contrarrestar de manera efectiva las amenazas contemporáneas planteadas por la República Islámica.

He discutido anteriormente los desafíos de la CIA durante la administración de Biden, pero ahora, con un mayor compromiso con especialistas en el Medio Oriente e Irán, ya sea que sean personal de la CIA o aliados, la revisión y evaluación de operaciones encubiertas deben depender de información precisa y efectiva. Preservar con éxito la seguridad nacional estadounidense depende de abordar las amenazas planteadas por la República Islámica.

Desafíos de Estados Unidos con Irán

Actualmente, con Trump inaugurando su segundo mandato, priorizar los desafíos de la CIA con respecto a Irán es crucial. Durante los próximos cuatro años, la agencia se enfrentará a numerosos problemas relacionados con la República Islámica de Irán. Entre los desafíos más críticos, en conjunción con Israel, están frustrar las ambiciones nucleares del régimen iraní y evitar que los líderes del régimen adquieran capacidades nucleares.

La CIA, en particular sus jefes de estación en el Medio Oriente y los países del Golfo Pérsico, colaboran diariamente con el Mossad y naciones árabes aliadas y socias de Estados Unidos, gestionando las tensiones regionales que representan un desafío formidable para todos los involucrados. Compartir información con los servicios de inteligencia de países aliados sobre la República Islámica chiita y coordinar estrategias para contrarrestar las amenazas de Irán son esenciales, pero solo son parte de la tarea de monitorear las actividades destructivas de la República Islámica en Iraq, Yemen y de manera encubierta en Bahréin, Arabia Saudita y Siria.

Estos representan un panorama de amenazas complejo y de múltiples capas. La Fuerza Quds y el Ministerio de Inteligencia iraní siguen apoyando abiertamente a grupos terroristas proxy como Hezbollah, Hamás, los hutíes y las Fuerzas de Movilización Popular, entre otros, impulsados por los riesgos calculados de Ali Khamenei en las estrategias políticas de Irán.

Además, junto a los esfuerzos de rutina del Centro de Contraterrorismo, CTC, y el Centro de Contraproliferación, CPC, de la CIA para combatir los esfuerzos de inteligencia y espionaje del régimen iraní ilegal, es una parte fundamental de las operaciones diarias. Identificar y neutralizar las actividades de espionaje de Irán, ya sea llevadas a cabo por el Ministerio de Inteligencia, MOIS, bajo Esmaeil Khatib, la Organización de Inteligencia de la IRGC supervisada por Mohammad Kazemi, o salvaguardar las fuentes de inteligencia de la CIA y los métodos contra la infiltración por grupos vinculados a la Fuerza Quds bajo el liderazgo de individuos como Qaani, Falahzadeh y Mesjedi, aumenta la carga de trabajo pero es crucial. Una comprensión profunda de las dinámicas internas y externas de la República Islámica es vital en estos esfuerzos clandestinos.

Si la CIA intensifica sus esfuerzos para contrarrestar la influencia de la República Islámica de Irán y sus instituciones de inteligencia en el inestable y volátil Medio Oriente, como identificar y neutralizar las redes de influencia iraní en los países de la región y evaluar el impacto de las políticas de Irán en la estabilidad regional, centrándose potencialmente en un cambio de régimen en Irán, podría lograr un mayor éxito en los próximos cuatro años.

Espero que mi consejo franco no sufra el mismo destino que el de SAVAK al entonces director de la CIA durante los años 1977 a 1979. Bajo el presidente Carter, Stansfield Turner lideró la CIA pero fue reacio a aceptar el papel negativo del notorio KGB en la dirección de grupos terroristas islámicos y marxistas, no había leído los escritos de Jomeini y desconocía las malévolas intenciones de Jomeini. Estas omisiones le impidieron comprender completamente la catástrofe de 1979 en Irán. Como resultado, el país derivó hacia la influencia rusa, convirtiendo a Moscú en un importante obstáculo para cualquier cambio de régimen en Irán.

Es esencial tener un análisis lógico y preciso de los desarrollos políticos dentro de Irán, evaluando de cerca la estabilidad del régimen y la probabilidad de cambios políticos. Identificar las discrepancias y diferencias dentro del régimen iraní es crucial, ya que el régimen está al borde del colapso, y es probable que siga un período de transición turbulento y desestabilizador sin un análisis adecuado y lógico de talentos utilizables y recursos confiables. Simplemente mejorar las capacidades técnicas para recopilar señales e inteligencia de imágenes reforzará sus archivos, pero no su pragmatismo.

La CIA debería emular la política del Mossad, que tradicionalmente mantiene un análisis más preciso de la toma de decisiones dentro del régimen iraní y, por extensión, una comprensión más profunda de los procesos de toma de decisiones en los niveles más altos del gobierno iraní. Corregir este problema dentro de la CIA simplificaría la predicción de las posibles reacciones de Irán a desarrollos regionales e internacionales.

Basándome en mi experiencia profesional y mis 12 años de experiencia analizando Oriente Medio y el contra-terrorismo, estoy seguro de que bajo el significativo liderazgo de Ratcliffe, la CIA abordará cuidadosa y delicadamente estos desafíos para prevenir la escalada de tensiones y proteger los intereses estadounidenses.

Sin embargo, es crucial estar preparados para responder rápidamente a los desarrollos imprevistos en las relaciones entre Irán y Estados Unidos porque una figura volátil como Khamenei aún ejerce influencia, y la supervivencia de Israel y la estabilidad de todo el Medio Oriente están en juego.