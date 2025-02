Vecinos malvados como Hamas no pueden ser tolerados - editorial

El pasado jueves, Hamas escenificó un espectáculo macabro en el que desfiló los ataúdes de cuatro israelíes, entre ellos un bebé y un niño de cuatro años, mientras los espectadores de Gaza, incluidas madres y niños, aplaudían.

El viernes, quedó claro que uno de los cuerpos devueltos no era el de Shiri Bibas, la madre de los dos niños en los otros ataúdes.

El sábado, se reveló que terroristas palestinos asesinaron brutalmente a los dos niños.

Ese mismo día, Hamas organizó dos representaciones más grotescas. Mientras liberaba a los últimos seis rehenes vivos en la primera fase del actual alto el fuego, obligó a uno de ellos a besar las cabezas de dos de sus captores. Mientras tanto, otros dos rehenes, Eviatar David y Guy Gilboa Dalal, fueron obligados a ver la ceremonia desde una furgoneta antes de ser arrastrados de vuelta a las mazmorras de Hamas.

Uno de los aspectos más impactantes de esos tres días fue cuántos de nosotros, tanto en Israel como en Occidente, seguían sorprendidos por la crueldad de Hamas. Muchas personas se preguntaban, incrédulas, cómo podían ser tan irrespetuosos con los muertos. Muchos se quedaron atónitos ante la alegría con la que Hamas atormentaba tanto a los rehenes que liberaban como a los que aún mantenían cautivos. El convoy que transporta los posibles restos de Shiri Bibas llega al Instituto Forense Abu Kabir el 22 de febrero de 2025. (credit: AVSHALOM SASSONI)

Mucha gente decente se preguntaba: ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién es capaz de una barbarie tan monstruosa? Pero después de las atrocidades de Hamas durante la masacre del 7 de octubre: asesinar, violar, mutilar, secuestrar, quemar familias enteras vivas, y luego jactarse de ello en videos en su país de origen, ¿debería sorprender a alguien?

Y sin embargo, una y otra vez, lo hacemos. Esto habla más de nuestra propia decencia: nuestras mentes luchan por imaginar tanta crueldad, porque no está en nuestra naturaleza comportarnos de esta manera, lo que hace difícil para nosotros comprender que otros podrían hacerlo, que a nuestra ingenuidad.

Continuamente nos sorprende que existan personas así. Pero no deberíamos estarlo.

Esta brutalidad no quedará impune. Se cobrará un precio. Llegará la hora de rendir cuentas.

Hamas, con sus grotescos desfiles y ceremonias, parece creer que el tiempo está de su lado. Pero no lo está.

En algún momento – no está claro exactamente cuándo ni cómo – Hamas ya no retendrá rehenes. En algún momento, habrá jugado su última carta. Esto podría ser en un mes, tres meses, o incluso un año o tres años. Pero ese día llegará. Y cuando lo haga, Israel actuará en su contra con toda su ira acumulada.

No por venganza, aunque hay quienes lo exigen. No por indignación, aunque ciertamente está justificado. Sino por la realización de que es imposible –simplemente imposible– vivir junto a tal maldad.

Los vecinos malvados no pueden ser tolerados

Los vecinos malos son una cosa. Pero los vecinos malvados que buscan y trabajan para tu destrucción son algo completamente diferente. Eso no puede ser tolerado.

Como dijo el Asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Mike Waltz, en una entrevista en los medios de EE. UU. el jueves: "Hamas tiene que irse. Estamos con Israel en que Hamas, que no es diferente de ISIS, Al-Qaeda, u otras de las peores organizaciones terroristas del mundo, no puede ser permitido gobernar Gaza, no puede permitirse que haga otro 7 de octubre".

Cuando se le recordó en la entrevista que los gazatíes, jóvenes y viejos, vitoreaban el macabro desfile de Hamas, Waltz dijo: "Para ser objetivo, no todos los palestinos son de Hamas. Sin embargo, estás hablando de la radicalización que ha ocurrido".

Si bien todos los palestinos pueden no ser de Hamas, Waltz ciertamente entiende que un gran porcentaje de ellos lo son, y que incluso más palestinos dentro de Gaza y Judea y Samaria -si no miembros con tarjeta- apoyan la ideología y metodología de Hamas. La ideología de Hamas tiene millones de seguidores en el mundo árabe y musulmán, y millones más en Occidente.

Lo que es desgarrador no es la depravación de Hamas; estamos acostumbrados a eso. Lo que es impactante y descorazonador es que esta inhumanidad tenga aficionados en ciudades importantes y en universidades de élite en los Estados Unidos y en todo el mundo.

La crueldad de Hamas ya no nos sorprende, la conocemos muy bien. Pero lo que esperamos es que las recientes atrocidades de la organización, al menos, abran los ojos de algunos en todo el mundo a la realidad: que cuando la gente canta "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre," no están pidiendo justicia, sino alentando a una organización asesina de bebés a seguir matando a inocentes, como Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños.