¿De qué tiene miedo? La cobardía de Netanyahu y la crisis de liderazgo - opinión

El miedo, dijo la escritora canadiense Margaret Atwood, es como el amor: tiene un olor.

Ahora ese olor está aquí. El olor del miedo - miedo a la verdad, miedo a la justicia y miedo a la ira del pueblo - se está extendiendo desde las cámaras del primer ministro hasta cada rincón del estado judío. Ninguna nariz puede evitar su olor, y ninguna mente puede ignorar su mandato.

Y el mandato es tan simple como devastador. Benjamin Netanyahu ha perdido la capacidad de liderar. No por las crecientes dudas sobre su moralidad, juicio y visión, sino porque es un cobarde.

Netanyahu no nació cobarde. Los cobardes no van a luchar como comandos en las FDI. Los cobardes tampoco recortan el gasto social hasta los huesos, como hizo Netanyahu cuando era ministro de finanzas. Pero eso fue en 2003. Dos décadas después, un Netanyahu diferente emergió.

La cobardía de Netanyahu surgió en toda su fealdad inmediatamente después del 7 de octubre, cuando falló en visitar a las mayores víctimas de la masacre de Hamas, las comunidades de Be’eri, Kfar Aza y Nir Oz, que respectivamente perdieron 100, 64 y 38 de sus miembros. Netanyahu en la sede del Tribunal de Distrito de Tel Aviv (credit: Noya Aronson)

Ellos, y otros 19 kibbutzim y moshavim donde otras 127 personas fueron masacradas, aún no han visto el rostro del hombre que era su líder mientras sus hijos, hermanos, padres y vecinos eran ametrallados, decapitados y/o quemados vivos.

Winston Churchill, durante el bombardeo de Londres, regularmente emergía en sus calles bombardeadas inmediatamente después de los ataques de los pilotos alemanes, y se encargaba de inspeccionar los edificios destrozados rodeados por las víctimas de los bombardeos.

"Lo hacía a menudo", escribió David Kindy de The Smithsonian ("Cómo Winston Churchill Resistió el Blitz y Enseñó a la Gente de Inglaterra a Hacer lo Mismo", 24 de febrero de 2020), y el impacto fue profundo. "La gente acudiría a él... esto era liderazgo mediante la demostración. Mostraba al mundo que le importaba y que no tenía miedo".

La conducta de Netanyahu habría horrorizado a su héroe. Va en contra de la idea de Churchill de liderar a un pueblo bajo ataque, y es la inversión de la valentía que él mostraba. Es cobardía. Miedo al pueblo. El mismo miedo que Netanyahu mostró en su fracaso desde el estallido de la guerra al no conceder una sola entrevista a un periodista israelí.

Estos actos de cobardía tienen que ver con la compasión, pero la nueva cobardía de Netanyahu se extendió aún más, al ámbito de la justicia.

Con millones de ciudadanos compartiendo la carga interminable de una guerra: como dolientes, como refugiados, como combatientes, como combatientes heridos, como padres, hijos y cónyuges de combatientes, y como propietarios de negocios cerrados, la mayoría de los israelíes han perdido la paciencia con la evasión del reclutamiento de la ultraortodoxia.

Un líder valiente en lugar de Netanyahu habría ido a sus aliados ultraortodoxos y les habría dicho claramente: nuestro acuerdo era bueno en su momento, pero ahora se ha vuelto imposible de defender. El ejército los necesita, el país los necesita, y el resentimiento del pueblo está a punto de desbordarse. Enlistarse.

Pero la valentía política del Netanyahu más joven había desaparecido. En su lugar, un Netanyahu cobarde escuchó las reprimendas de los frustrados rabinos sionistas hacia sus pares ultraortodoxos, y se puso del lado de los anti-sionistas. No solo no logró que los antipatriotas se enlistaran, sino que repartió más dinero de los patriotas y lo colocó en los cofres de los anti-patriotas.

Ahora, la misma cobardía que lo llevó a ignorar el duelo de los israelíes de primera línea, y la misma cobardía que lo llevó a ignorar el no servicio de otros israelíes, está haciendo que Netanyahu huya del juicio de la historia sobre su papel en el peor fiasco de liderazgo en la historia del estado judío.

Los eventos del 7 de octubre tuvieron múltiples culpables: generales, espías, diplomáticos, toda una generación de ellos. Si Netanyahu no hubiera emergido de esta guerra como el cobarde que enfrentamos ahora, habría sido él quien habría dicho de esta lista: olvidaste al culpable principal: el estadista.

Ya no es valiente

Pero Netanyahu ya no es valiente. A juzgar por sus maniobras, hará todo lo posible para evitar el establecimiento de una comisión independiente de investigación sobre lo que llevó a la guerra que lleva su nombre escrito por todas partes.

Es un escape sin posibilidad. Nadie puede escapar del juicio de la historia, ya que todo líder fallido finalmente enfrenta a "un ser divino que sube de la tierra", como le dijo la Bruja de Endor a un aterrorizado Rey Saúl antes de confesar: "Estoy en gran aprieto: los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí." (I Samuel 28:14-16).

Aun así, la elección de Netanyahu es escapar, porque escapar es la única opción de un cobarde.

La valentía hubiera significado desvelar la verdad, enfrentar sus hechos, asumir responsabilidades y aceptar la culpa, como lo han hecho los jefes de las FDI, el Comando Sur, Inteligencia Militar y el Shin Bet, incluso antes de la investigación de una comisión.

Netanyahu no ha tomado una medida similar, y si alguien necesitaba prueba de su cobardía en este aspecto, la suministró esta semana en su respuesta a la propuesta de compromiso del presidente Isaac Herzog sobre la fórmula de una comisión de investigación.

Al configurar el rechazo difamatorio del presidente de la Corte Suprema Yitzhak Amit como parcial contra Netanyahu, Herzog sugirió que la comisión fuera nombrada conjuntamente por Amit y el juez Noam Solberg, un residente de Cisjordania nombrado por Netanyahu.

Netanyahu rechazó esta fórmula rotundamente. Solberg, él sabe, haría lo que Amit haría: expondría la verdad. Y la verdad es que Netanyahu maquinó el cultivo de Hamas, engañándose a sí mismo creyendo que domaría al tigre y lo usaría para dividir a los palestinos.

Peor aún, los jueces podrían descubrir que el Shin Bet advirtió contra el envío de dinero a Hamas en general, y a través de Qatar en particular. Y lo peor de todo, podrían mostrar que los espías recomendaron matar a los líderes de Hamas mucho antes de la guerra, solo para ser anulados por el hombre que pensaba que podía domar a la bestia fundamentalista.

La valentía exigiría airear una verdad tan dura, escucharla en silencio y aceptarla humildemente, pero la cobardía tiene demandas diferentes: difamar al juez, despedir al testigo y enterrar la verdad.

El escritor, miembro del Instituto Hartman, es autor de The Jewish March Folly (Yediot Sefarim, 2019) y Ha’Sfar Ha’Yehudi Ha’Aharon (The Last Jewish Frontier, 2025), una secuela de La Antigua Nueva Tierra de Theodor Herzl.