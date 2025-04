Detrás de las conversaciones nucleares de Irán: lo que Donald Trump necesita decirle a Teherán

Sobre qué hablar con Irán.

Qué vergüenza.

No importa que la repentina convocatoria de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca no lograra deshacer, o siquiera dañar, el arancel del 17% impuesto por Donald Trump a los bienes israelíes. No importa que la visita fracasara en entregar algún mensaje sobre los rehenes, Gaza o la toma de Siria por parte de Turquía.

Solo piensa en lo que Trump hizo allí con la obsesión de toda la carrera de Bibi: Irán. Sentado majestuosamente junto a un Netanyahu atónito enfrentando a una falange de periodistas, Trump dijo que abrirá conversaciones directas con los ayatolás de Teherán. A lo largo de las presidencias de Obama y Biden, el mensaje subyacente de Netanyahu ha sido que la política iraní de los Demócratas era tanto ingenua como imprudente. Es por eso que en su famoso discurso al Congreso en 2015, Netanyahu le dio una lección a Barack Obama:

"Estoy aquí en Washington DC y la diferencia es tan marcada: el documento fundacional de Estados Unidos promete vida, libertad y la búsqueda de la felicidad; el documento fundacional de Irán promete muerte, tiranía y la búsqueda de la yihad".

Eso también explica por qué Netanyahu aplaudió la orden de Trump de asesinar al general iraní Kassam Suleimani - y afirmó haber tenido un papel en esa operación.

Ese era el antiguo Trump: el mesías republicano que compartía las opiniones de Netanyahu y detestaba lo que él y Bibi veían como miopía y cobardía de Obama. Ahora hay un nuevo Trump - un Obama republicano - lo que plantea la pregunta desconcertante: ¿Qué le sucedió a la magia de Bibi?

¿Qué se puede esperar?

Si Netanyahu solo se enteró de la decisión de Trump cuando nosotros lo hicimos, ¿por qué no sabía lo que su "amigo cercano" estaba a punto de hacerle? Y si lo sabía, ¿por qué no logró evitar el giro imprudente de Trump? Pero nuevamente, el factor Bibi es menos importante. Lo importante es que Washington y Teherán están a punto de negociar el futuro del programa nuclear de Irán, y las preguntas que esto plantea son: ¿qué debemos esperar y qué debe hacer América? Iraníes asisten a una concentración en apoyo a Gaza, en Teherán, Irán, el 9 de abril de 2025 (credit: (Photo: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS))

Lo que debemos esperar es engaño.

Las tiranías no negocian de buena fe. Menos de un año antes de invadir Polonia, Hitler prometió al primer ministro de Gran Bretaña que una vez que se le diera "su" porción de Checoslovaquia, Alemania no tendría más demandas territoriales. De manera similar, en la conferencia de Yalta en 1945, Stalin acordó celebrar elecciones democráticas en todos los países liberados de Europa del Este. En cambio, condenó a sus 75 millones de habitantes a 45 años de despotismo.

Irán no está en posición de conquistar países de la manera en que lo hicieron Hitler y Stalin, pero está en posición de aterrorizar países y perturbar a la humanidad, como efectivamente lo hace y continuará haciendo, si no se le hace frente.

Sí, los líderes religiosos no tienen el tipo de poder militar que ejercían las grandes tiranías, pero su fanatismo y despiadamiento son más o menos los mismos. Por eso, su objetivo mientras dialogan con Trump será ganar aún más tiempo, deshacer algunas sanciones y continuar oprimiendo a sus ciudadanos, hostigar a sus vecinos de todas partes y propagar su fervor islamista.

Esto, por supuesto, además de mantener su programa nuclear militar utilizable, a cambio de ralentizar nominalmente parte de su ritmo. Ninguna de estas acciones cambiará los objetivos principales de la política exterior de Teherán, que son tres: imponer a Irán en el Medio Oriente, el chiismo en el islam e islam en la humanidad.

Por lo tanto, negociar con Irán es inútil. Moralmente, las conversaciones ignorarán lo principal, que es que el régimen iraní desestabiliza al mundo. Tácticamente, los líderes religiosos serán deshonestos. Y estratégicamente, dialogar ahora desperdiciará los dividendos de los golpes que Irán ha recibido en los últimos meses, cuando perdió su bastión sirio, su puesto en Líbano y su defensa aérea.

Junto con la desilusión política del pueblo iraní, la economía destrozada y la desesperanza social, este no es el momento de acomodar a los mulás: es el momento de derrotarlos.

Lo que se debería decir

Las conversaciones que están programadas para comenzar este fin de semana nunca deberían haberse iniciado, pero dado que las conversaciones están listas para comenzar, los israelíes de todos los ámbitos políticos imploran a Washington que las utilice no para negociar, sino para servir como un ultimátum, y esto es lo que su portavoz debería decir:

EL PRESIDENTE de los Estados Unidos me ha pedido que le diga que le diga a su líder supremo que Estados Unidos y sus aliados están listos para asaltar a su ejército y aniquilarlo - esta noche.

Han incendiado campos de petróleo sauditas, secuestrado Líbano, desmembrado Siria, lanzado misiles contra Israel, atacado el comercio marítimo, propagado el terrorismo internacional y se han propuesto coronar todo esto con una bomba nuclear.

Este juego llega a su fin. Están rodeados por nosotros y abandonados por su pueblo. Ellos no lucharán por ustedes tanto como los sirios lucharon por su aliado Bashar al-Asad. Por lo tanto, su elección es la misma que enfrentó Japón en 1945: entregarse o morir.

A diferencia de Japón, se te da esta opción antes en lugar de después de que tu país comience a arder en llamas.

Si quieres, la guerra que comenzaste en 1979 ahora procederá a su batalla final, la que no sobrevivirás. Por otro lado, puedes hacer como los japoneses y rendirte, pero a diferencia de los japoneses después del verano del 45, puedes rendirte antes de tu destrucción. Para que eso suceda, debes llevar a cabo ahora un retiro político.

Esto lo harás en tres entregas, de acuerdo con un calendario en el que tú y yo podemos ponernos de acuerdo en estas conversaciones.

Primero, libera a todos los presos políticos en todo tu país. Nuestros servicios de inteligencia nos dicen que hay al menos 10,000 de estos prisioneros de conciencia. Esperamos una lista completa de sus nombres y las prisiones donde están detenidos. Una delegación nuestra comenzará a visitarlos la próxima semana para determinar sus condiciones y planificar su liberación.

Segundo, legaliza todas las asociaciones políticas y, dentro de seis meses a partir de hoy, celebra elecciones libres, supervisadas por nosotros.

Y tercero, reconoce a Israel. El país que has abusado, acosado y demonizado, a pesar de que no hizo nada malo a tu gente, es amigo del pueblo estadounidense; de la misma manera que solía ser, y ahora volverá a ser, amigo del pueblo iraní.

www.MiddleIsrael.net

El escritor, miembro del Instituto Hartman, es autor de Ha’Sfar Ha’Yehudi Ha’Aharon (La Última Frontera Judía, Yediot Sefarim 2025), una secuela de La Vieja Nueva Tierra de Theodor Herzl.