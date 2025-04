Para prevenir un Irán nuclear, es hora de volver a la Doctrina Begin - editorial

El 7 de junio de 1981, los F-16 israelíes volaron a través del espacio aéreo hostil y destruyeron el reactor nuclear de Osirak en Iraq. Dos días después, el primer ministro Menachem Begin se dirigió al mundo: "Si nos hubiéramos quedado quietos, dos, tres años, a lo sumo cuatro años, y Saddam Hussein hubiera producido sus tres, cuatro, cinco bombas, este país y este pueblo habrían estado perdidos, después del Holocausto", advirtió. "Otro holocausto habría ocurrido en la historia del pueblo judío. ¡Nunca más, nunca más!"

Ese acto de autodefensa anticipatoria se convirtió en la base de lo que se conoció como la Doctrina Begin: un principio estratégico declarando que Israel no permitiría que regímenes hostiles obtuvieran armas nucleares. Fue reafirmado en 2007, cuando el primer ministro Ehud Olmert ordenó la destrucción del reactor clandestino de Siria después de que Estados Unidos se negara a actuar. Según se informa, Olmert le dijo al presidente George W. Bush: "Si no actúan contra el reactor, nosotros lo haremos".

Hoy en día, Israel se enfrenta a un momento similar. Según un informe del Jerusalem Post publicado el 17 de abril de 2025, Jerusalén consideró seriamente atacar el programa nuclear de Irán en varias ocasiones desde octubre de 2024, después de que la República Islámica lanzara más de 200 misiles balísticos contra Israel. Tras un exitoso ataque del comando Shaldag en una instalación subterránea en Siria y un profundo ataque de la Fuerza Aérea de Israel en Irán en abril de 2024, supuestamente los funcionarios de defensa concluyeron que un ataque a la infraestructura nuclear de Irán ahora es "factible con una confianza muy alta".

Esto no es lo que se pretendía con la Doctrina Begin. Exposición de misiles iraníes durante el 46º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, 10 de febrero de 2025. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA)

Según el Mayor General (retirado) Amos Yadlin, quien participó en la misión de Osirak y luego dirigió la Inteligencia Militar de las FDI, "los ataques de Israel contra los reactores nucleares en construcción en Iraq y en Siria lograron la total destrucción de los reactores, y sin bajas". Escribiendo en un documento del INSS en 2018, Yadlin argumentó que tanto en 1981 como en 2007, la destrucción de estas instalaciones retrasó las ambiciones nucleares de Iraq y Siria por años, mucho más de lo que se podría haber logrado con sanciones o presión diplomática.

Pero Yadlin también advirtió que Irán presenta un desafío más complejo. Su programa está disperso, enterrado profundamente bajo tierra y protegido por defensas endurecidas. Aun así, el principio sigue siendo el mismo: Israel no puede depender de que otros actúen en su lugar.

En palabras de Begin en 1981: "No permitiremos que ningún enemigo desarrolle armas de destrucción masiva dirigidas contra nosotros".

El informe del Post también reveló que algunos funcionarios israelíes esperaban atacar a Irán mientras el Comandante del CENTCOM de EE. UU., el General Michael Kurilla, aún estaba en el cargo, reconociendo su relación operativa con Israel. Pero Kurilla está renunciando. El presidente Donald Trump, aunque anteriormente alentaba la acción militar israelí, ahora favorece la diplomacia, incluso enviando a Kurilla para decirle a Israel que se contenga, al menos por ahora.

Y sin embargo, algunos funcionarios creen que el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha vuelto demasiado dependiente de la aprobación de EE. UU. Otros dicen que Israel puede y debe actuar solo, especialmente dado que las defensas aéreas de Irán, alguna vez consideradas formidables, han sido gravemente degradadas por operaciones israelíes.

El ex editor en jefe del Post, Yaakov Katz, escribió en 2022 que “incluso si la 'Doctrina Begin' existe, no significa que Israel siempre pueda implementarla”. Observó que, a diferencia de Irak y Siria, Irán ha dispersado su programa nuclear en múltiples ubicaciones fortificadas. Pero Katz también enfatizó que el ataque de 1981 de Begin "estableció un nuevo estándar para los líderes israelíes": que si la acción preventiva es posible, debe ser considerada, especialmente cuando está en juego la supervivencia.

Los críticos de la doctrina a menudo citan el riesgo de escalada. De hecho, Olmert fue advertido por el entonces jefe del IDF, Gabi Ashkenazi, de que había al menos un 50% de posibilidades de que Siria retaliara con fuerza después del ataque de 2007. Pero esa represalia nunca llegó. Tampoco llegó ninguna de Irak en 1981. Estas no fueron apuestas imprudentes, fueron decisiones calculadas que eliminaron amenazas existenciales.

Esto no es una amenaza teórica

Con Irán, la amenaza no es teórica. Es real, persistente y se acerca al punto de no retorno. Teherán ha llamado abiertamente a la destrucción de Israel y continúa enriqueciendo uranio mucho más allá de los niveles civiles. Si cruza el umbral, puede que no haya marcha atrás.

Israel tiene todo el derecho de coordinar con sus aliados, pero no debe externalizar su soberanía. Ningún presidente estadounidense, pasado, presente o futuro, cargará con las consecuencias de un Irán nuclear. Solo Israel lo hará.

Begin entendió esto. Su legado no es meramente de resolución, sino de responsabilidad. En 1981, él dijo: "Defenderemos a nuestro pueblo con todos los medios a nuestra disposición".

Ese momento está aquí de nuevo. La Doctrina Begin no debe permanecer como un recuerdo histórico. Debe ser una política vigente.

Israel debe estar preparado para actuar, solo si es necesario, y pronto.