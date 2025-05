Los pecados de Netanyahu: El rechazo del plan de paz lleva a Israel a un callejón sin salida

Es demasiado tarde. La humildad, la disposición a decir "Soy solo así de grande, solo así de inteligente y solo así de acertado", nunca penetrará en la mente de Bibi Netanyahu.

La respuesta del primer ministro a las acusaciones bajo juramento de su jefe de espías - "mentiras" - significa que el Rey Bibi nunca en su vida dirá lo que dijo el Rey David después de que sus propios pecados fueran expuestos: "He pecado".

Las acusaciones del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, de que Netanyahu le pidió que vigilara a los manifestantes, obstaculizara el juicio del primer ministro y se opusiera a la Corte Suprema en caso de una crisis constitucional, son parte de una caída moral de 12 años que comenzó cuando esta columna advirtió sobre la concesión de un escaño en el gabinete a un sobornador convicto por parte de Netanyahu ("Amenaza estratégica inminente", 2 de noviembre de 2012).

Moralmente, ese fue el pecado original de Netanyahu como primer ministro, pero su mandato también estuvo marcado por otros dos pecados originales, uno político y el otro estratégico.

El pecado político, como se argumentó aquí en el pasado ("La última oportunidad de Netanyahu", 14 de febrero de 2024) ocurrió en 2014, cuando Netanyahu se distanció del Centro político, acabando por empeñar su futuro, y el nuestro, con la ultraortodoxia y la extrema derecha.

El tercer pecado original se refiere al problema palestino, la situación que Netanyahu ha malinterpretado durante más de medio siglo y que ahora lo lleva, y nos lleva a todos, a un callejón sin salida estratégico. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, delante de un mapa de Gaza (ilustración). (credit: Canva, FLASH90/CANVA, SHUTTERSTOCK)

En este momento, se informa que las FDI están preparando un gran ataque en Gaza, un asalto que presumiblemente involucrará decenas de aviones, cientos de tanques y miles de tropas. Aunque no está claro cuál será el propósito exacto de ese ataque, ya se pueden asumir algunos de sus resultados.

En primer lugar, las FDI perderán soldados, posiblemente muchos. En segundo lugar, nuestras tropas volverán a patrullar las calles enfurecidas de Gaza. Y en tercer lugar, aunque diezmado, Hamas sobrevivirá. A esto se puede añadir la baja probabilidad de que un ataque terrestre libere a nuestros rehenes.

El tipo de victoria decisiva que las FDI lograron en Líbano no está en juego en Gaza, no debido a la diferencia militar entre los dos escenarios, aunque sea abrumadora, ya que Gaza es un área urbana densamente construida, mientras que el sur de Líbano es un campo rural desarticulado.

La diferencia es política. Hezbollah era parte de un país soberano con una sociedad compleja que podría potencialmente enfrentar a la minoría que la había secuestrado. De hecho, eso es lo que está sucediendo actualmente, luego de la efectiva expulsión de Irán y la consiguiente pérdida de influencia de su proxy chiíta.

Por otro lado, Gaza no es heterogénea ni un país. Es una especie de tierra de nadie política poblada por musulmanes suníes y totalmente conquistada por yihadistas. No existe allí una equivalencia con la mosaico sectario de Líbano conformado por cristianos, drusos, chiítas, suníes, armenios y otras tribus y sectas. Por eso, cualquier cambio en Gaza tendrá que implicar algún tipo de reingeniería política.

La acción militar, por más imaginativa y valiente que sea, no logrará este cambio. Para que Gaza cambie políticamente, su gobierno debe ser rediseñado no por israelíes, sino por árabes.

La buena noticia es que ha surgido un plan para tal rediseño árabe. La mala noticia es que Netanyahu, siguiendo su estrategia palestina de siempre y a pesar del manifiesto colapso de su estrategia, ya ha rechazado ese plan árabe.

Plan de Egipto para la reconstrucción y gestión de Gaza respaldado por aliados árabes

El plan, presentado en El Cairo el 4 de marzo por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sissi, fue vago en detalles pero claro en una cosa: Hamas dejaría de gobernar, y la Autoridad Palestina no tomaría el control inmediatamente. En su lugar, un gobierno de expertos no políticos supervisaría la reconstrucción, que sería financiada y gestionada por gobiernos árabes.

Cualquiera familiarizado con la dinámica del Medio Oriente entendió el subtexto. Los gobiernos de Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos -todos los cuales respaldaron el plan- se unirían a Egipto en supervisar la reconstrucción de Gaza.

¿Es esto una panacea? Por supuesto que no. ¿Es este un plan saludable? No lo es. Sin embargo, es el potencial comienzo de una alternativa árabe a Hamas. Subyaciendo en ese pensamiento está el miedo egipcio, saudí, emiratí y jordano a la plaga islamista. Les preocupa mucho, y desean su derrota no menos que Israel, quizás incluso más.

Israel podría haber dicho sobre ese plan, "Tenemos nuestras reservas, pero este es un comienzo, hablemos". En cambio, Netanyahu ignoró el plan. Netanyahu no se molestó en explicar su rechazo, pero sus dos partes: lo que no quiere y lo que quiere, son claros.

Lo que Netanyahu no quiere es cualquier forma de estatidad palestina, un objetivo que de hecho recomienda el plan de Sisi. Netanyahu tampoco quiere ningún papel para la Autoridad Palestina, que el plan ofrece, aunque de manera retrasada, condicional y fragmentada.

Entonces, ¿qué quiere Netanyahu? Bueno, él quiere seguir montando el tigre islamista.

Las personas no cambian a los 75 años, y Netanyahu no está preparado para admitir que su gran apuesta: invertir en Hamas, enfrentarlo contra la Autoridad Palestina y gobernar a los palestinos, ha fracasado. Es por eso que él, solo entre los responsables políticos relevantes de Israel en años recientes, se opone al establecimiento de una comisión de investigación independiente.

Un panel así demostraría que Netanyahu cultivó conscientemente a Hamas como gobernante de Gaza, esperando que dividiera a los palestinos a nivel nacional y los marginara internacionalmente.

Debe decirse en favor de Netanyahu que esta búsqueda de barrer el problema palestino debajo de la alfombra no comenzó con él. Más bien, es parte de la actitud del sionismo revisionista desde mucho antes de que él naciera.

Lo que comenzó con el rechazo de Ze'ev Jabotinsky a la idea de partición en 1937 fue seguido por la negativa de Menachem Begin a incluir un acuerdo palestino en los Acuerdos de Camp David en 1979, y por el rechazo de Yitzhak Shamir al Acuerdo de Londres de Shimon Peres con el Rey Hussein de Jordania en 1987.

En algún momento, el avestruz tendrá que sacar la cabeza de la arena. Sí, Hamas y cualquier otro palestino que quiera matarnos merecen la muerte. Sin embargo, el resto, exactamente como nosotros, merecen una vida. www.MiddleIsrael.net

El escritor, un becario del Instituto Hartman, es autor de Ha'Sfar Ha'Yehudi Ha'Aharon (La Última Frontera Judía, Yediot Sefarim, 2025), una secuela de La Vieja Nueva Tierra de Theodor Herzl.