Mientras París arde, Occidente debe dejar de preguntarse '¿por qué?' y abordar la amenaza yihadista

Otra noche, otro fuego. París, una vez la ciudad de la luz, el amor y las pretensiones liberales, se encontró nuevamente envuelta en las oscuras llamas de la violencia. ¿La ocasión? No alguna provocación trágica o convulsión política, sino una victoria: el ansiado triunfo nacional en forma de la victoria del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Un momento que debería haber unido a la nación, que debería haber sido recibido con orgullo y celebración patriótica, en lugar de eso vio las calles de la capital francesa sumirse en el caos.

Dos muertos, casi 200 heridos y más de 500 arrestos mientras cientos de vehículos y tiendas eran vandalizados o incendiados. Esto es lo que la celebración parece ahora en las principales ciudades de Europa Occidental. Esto es lo que se ha convertido el orgullo cívico: un pretexto para el caos, un trofeo de fútbol transformado en un cortejo fúnebre por los restos del orden.

Conocemos el patrón por ahora. El ritual predecible: Los medios rápidamente recurren a sus eufemismos: "inquietud", "jóvenes" y "tensiones". No se ofrecen identidades. No se examinan ideologías. Solo una vaga niebla de explicación, como si los autos se incendiaran espontáneamente de alegría, y la policía antidisturbios fuera provocada por la pura exuberancia del baile callejero.

Policía antidisturbios en la avenida de los Campos Elíseos tras la victoria del París Saint Germain en la Liga de Campeones, París, Francia, 31 de mayo de 2025 (credit: REUTERS/Abdul Saboor)

Larga guerra desde dentro

Pero debajo del humo yace una verdad que no nos atrevemos a nombrar: Esto no fue un accidente de exuberancia, ni la travesura de chicos marginados desahogándose. Fue el último estallido en una larga guerra contra la civilización occidental desde dentro, librada no solo con ladrillos y fuego sino con ideología. Una ideología que santifica la destrucción, que enmarca la queja como virtud y que etiqueta cualquier esfuerzo por restaurar el orden como "opresión".

En el corazón de esta ideología está el incesante culto del yihadismo, no solo en su forma armada, sino en sus manifestaciones culturales y psicológicas. La creencia de que la violencia es sagrada cuando se dirige hacia Occidente. Que la rabia es justa cuando se envuelve en las banderas de la identidad o la injusticia. Que la civilización debe pedir disculpas antes de poder defenderse.

Lo que era visible en los bulevares de París no era simplemente vandalismo. Era un teatro de amenaza y un mensaje, una y otra vez: no amamos tu país, no respetamos tus tradiciones y profanaremos tus símbolos - incluso tus victorias - para recordarte de tu debilidad.

Las llamas en París no son solo físicas. Son las brasas ardientes de décadas de autoengaño. De líderes que se niegan a admitir que la inmigración masiva sin integración tiene un costo. De intelectuales que insistían en que todas las culturas son iguales, incluso cuando algunas glorifican el martirio sobre la misericordia. De una prensa que hará lo imposible para evitar decir lo que todo ciudadano sabe en su interior: que una parte de la población importada de Europa no quiere coexistir sino conquistar.

Se nos dice que creamos, que recitemos como catecismos, que el Islam es paz, que la yihad significa lucha (como si todas las luchas fueran nobles), y que el único problema radica en nuestra propia comprensión errónea. Se nos instruye a creer esto incluso cuando los cánticos de "Allahu akbar" acompañan la destrucción de tiendas judías en Sarcelles o cuando las sinagogas requieren protección policial cada Shabbat en ciudades que alguna vez se enorgullecieron de su tolerancia.

Y así estamos de nuevo. Una celebración convertida en asedio. Una victoria en el fútbol ahogada por las sirenas. Francia, sin duda, convocará sus habituales mesas redondas. El ministro del interior emitirá las condenas de rigor. El presidente Emmanuel Macron puede encender una vela. Y dentro de una semana, los nombres de los muertos se desvanecerán, hasta que el próximo estallido "espontáneo" vuelva a surgir.

Pero se necesita un juicio más profundo. Es hora de dejar de pretender que la amenaza es abstracta y que el extremismo flota en el aire como un virus. La ideología detrás de esta violencia es coherente, aunque sea depravada. Se enseña, se comparte y se incuba, en ciertas mezquitas, en ciertos foros en línea y en hogares donde se enseña a los niños a odiar al país que los alimenta.

Se propaga en letras, en sermones y en susurros que Europa es débil, que el infiel caerá y que el futuro pertenece a aquellos dispuestos a quemarse por él. Y es habilitado por nuestra cobardía.

La claridad moral de Occidente

Occidente sigue siendo hogar de una inmensa fuerza, inteligencia y claridad moral, pero debe elegir utilizarla. Debe dejar de disculparse por defender su propia forma de vida. Debe exigir lealtad de sus ciudadanos y expulsar a aquellos que declaran abiertamente su lealtad a los enemigos del estado. Debe priorizar la seguridad nacional sobre la pureza ideológica y comenzar a reconocer que a veces, la paz solo llega cuando el mal vuelve a temer las consecuencias.

Al final, París es un espejo, no solo para Francia, sino para toda Europa, que refleja lo que sucede cuando cambiamos la vigilancia por el virtuosismo y las fronteras por la fe ciega. Es una ciudad que una vez resistió a tiranos y revolucionarios, que dio al mundo la Ilustración y que se mantuvo firme contra la ocupación nazi.

Hoy en día, combate una nueva amenaza: una que no lleva uniforme pero sí muchas banderas, que utiliza teléfonos inteligentes en lugar de armas, y que libra la yihad en nombre de la liberación mientras que encadena al Oeste con su propia culpa.

Ha llegado el momento de rendir cuentas. Si no enfrentamos esta cultura de destrucción ahora, un día despertaremos para descubrir que no queda cultura alguna que defender.

El escritor es el director ejecutivo de We Believe In Israel.